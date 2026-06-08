Gần 200 đoàn viên, thanh thiếu nhi được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân

Chiều 8/6, tại trường THCS Hữu Nghị, Ban Thường vụ Đoàn phường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Bình, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, Công an phường Hòa Bình và Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Tây Bắc tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em; phòng, chống ma túy và tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Dự hội nghị có lãnh đạo phường; cán bộ đoàn cơ sở, chi hội phụ nữ và gần 200 đoàn viên, thanh thiếu nhi đang sinh hoạt hè tại địa phương.

Đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn phường Hòa Bình được trang bị kiến thức, kỹ năng hữu ích.

Hiện nay, tình trạng đuối nước trẻ em, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là trong dịp hè khi các em có nhiều thời gian vui chơi, sinh hoạt ngoài gia đình và nhà trường. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng xã hội cũng kéo theo nhiều nguy cơ về ma túy, tội phạm lừa đảo và các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em trên không gian mạng. Vì vậy, việc trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, nhận biết nguy cơ và xử lý phù hợp các tình huống thực tế là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự chung tay của gia đình, nhà trường, các cấp, ngành và toàn xã hội.

Các em học sinh được hướng dẫn các kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Tại buổi tuyên truyền, Công an phường Hòa Bình đã phổ biến các kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng, chống xâm hại trẻ em. Lực lượng chức năng cũng đưa ra nhiều cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hiện nay. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình chia sẻ về thực trạng và cách sơ cứu khi gặp đuối nước.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa này giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi được tiếp cận những kiến thức bổ ích, trang bị những kỹ năng thiết thực, từ đó giúp các em biết cách tự bảo vệ bản thân, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hương Lan