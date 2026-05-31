Tắm thác Trăng, một người đàn ông tử vong

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, chiều 31/5, tại thác Trăng, xã Toàn Thắng xảy ra vụ tai nạn làm một người đàn ông tử vong. Nạn nhân là anh H. Q. H, sinh năm 1983, thường trú tại xóm 1, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, anh H có uống rượu. Trong lúc tắm, anh leo lên tầng cao của thác rồi tự nhảy xuống, sau đó bất tỉnh. Ban Quản lý thác Trăng cùng người nhà đã đưa anh H đến Trạm Y tế xã Quyết Thắng để cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi.

Thác Trăng tại xã Toàn Thắng - nơi xảy ra vụ việc.

Qua kiểm tra, trên vùng đầu của nạn nhân có vết thương, trong khi khu vực thác có nhiều tảng đá nổi và ngầm. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

Thác Trăng có chiều cao khoảng 20m, với 5 tầng thác là điểm du lịch nổi tiếng. Mỗi tầng thác có địa hình khác nhau, nước từ trên cao tuôn xuống như một dải lụa trắng, tạo nên khung cảnh hùng vĩ, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh mỗi dịp hè về.

Tuy nhiên, nơi đây cũng đã từng xảy ra vụ đuối nước tử vong. Do vậy, người dân, du khách đến tham quan, giải nhiệt cần chú ý các biện pháp đảm bảo an toàn; tuân thủ hướng dẫn, quy định của Ban Quản lý.

P.V