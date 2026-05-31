Công an xã Nguyệt Đức bảo đảm an ninh, an toàn trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ về bảo đảm an ninh, an toàn các kỳ thi năm 2026, Công an xã Nguyệt Đức đã tổ chức kiểm tra, rà soát công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại điểm thi Trường THPT Phạm Công Bình - nơi diễn ra Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 trên địa bàn xã.

Trường THPT Phạm Công Bình (xã Nguyệt Đức) nơi có trên 480 thí sinh tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10.

Theo kế hoạch, Trường THPT Phạm Công Bình là điểm thi duy nhất trên địa bàn xã Nguyệt Đức với 481 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 21 phòng thi. Đây là kỳ thi quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh và Nhân dân địa phương.

Công an xã Nguyệt Đức đã quán triệt, triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THPT Phạm Công Bình kiểm tra toàn diện các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn tại điểm thi. Nội dung kiểm tra tập trung vào khu vực bảo quản đề thi, bài thi; hệ thống camera giám sát; điều kiện cơ sở vật chất; hệ thống phòng cháy, chữa cháy; tường rào, cổng trường và các khu vực liên quan nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế có thể ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi.

Công an xã Nguyệt Đức kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong khu vực phòng thi.

Bên cạnh đó, Công an xã rà soát các hộ dân xung quanh điểm thi; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ lực lượng chức năng trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Trung úy Nguyễn Phương Cường, cán bộ Công an xã Nguyệt Đức cho biết: “Ngay sau khi nhận được kế hoạch của cấp trên, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi. Tập trung rà soát các yếu tố tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi; tăng cường phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhằm bảo đảm tốt nhất các điều kiện phục vụ kỳ thi”.

Khu vực bảo quản đề thi được lực lượng công an kiểm tra chặt chẽ trước khi niêm phong.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi, Công an xã Nguyệt Đức sẽ huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thường trực tại điểm thi. Các tổ công tác được phân công thực hiện nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn phụ huynh và thí sinh đến đúng khu vực quy định. Công an xã sẵn sàng hỗ trợ, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh như ùn tắc giao thông, sự cố về an ninh trật tự, góp phần hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi đầy đủ, đúng giờ và an toàn.

Thầy giáo Phạm Tuấn Anh - Thư ký Hội đồng coi thi Trường THPT Phạm Công Bình cho biết: “Nhà trường đã hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các phòng thi và các điều kiện phục vụ kỳ thi theo đúng quy định. Sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của lực lượng Công an xã trong việc kiểm tra, hướng dẫn và xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn đã giúp nhà trường yên tâm trong công tác tổ chức kỳ thi.”

Điểm thi tại Trường THPT Phạm Công Bình đã sẵn sàng chào đón các thí sinh.

Với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa và sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an xã với nhà trường cùng các đơn vị liên quan, Công an xã Nguyệt Đức quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần để kỳ thi tuyển sinh THPT năm 2026 trên địa bàn diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao nhất.

Kim Liên