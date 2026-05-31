Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong cao điểm nắng nóng

Trong bối cảnh miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ tiệm cận và vượt 40°C, nguy cơ cháy, nổ gia tăng cao. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 9498/UBND-NC1 ngày 28/5/2026 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh trong mùa nắng nóng.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình hình cháy vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh chữa cháy xảy ra tại Công ty TNHH SYC Green World, KCN Bình Xuyên 1, xã Bình Nguyên.

Tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 130 vụ cháy, gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 6,27 tỷ đồng và làm thiêu rụi khoảng 2 ha rừng thực bì. Nguyên nhân cháy chủ yếu do sự cố hệ thống, thiết bị điện, chiếm khoảng 73%; số vụ cháy do nguyên nhân này tăng 66 vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Đặc biệt, riêng tháng 5/2026, thời điểm bước vào cao điểm nắng nóng, toàn tỉnh ghi nhận 29 vụ cháy, tăng 21 vụ so với cùng kỳ năm trước. Song song với công tác chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiếp nhận và triển khai cứu nạn, cứu hộ 10 vụ đuối nước, tìm được 14 thi thể nạn nhân.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa nắng nóng năm 2026, nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ cao hơn từ 0,5-1°C so với trung bình nhiều năm. Cùng với đó, các hiện tượng thời tiết cực đoan như El Niño khiến nhiệt độ tăng cao, độ ẩm không khí thấp, nhiều vật liệu khô nóng, dễ bắt cháy. Nhu cầu sử dụng điện và nhiên liệu phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh tăng mạnh cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.

Bên cạnh đó, nắng nóng kéo dài cũng làm gia tăng các hoạt động bơi lội tự phát tại sông, hồ, ao, đập, bãi tắm, công trình chứa nước..., tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước, nhất là đối với trẻ em trong dịp nghỉ hè.

Để hạn chế thấp nhất các vụ cháy, nổ do nguyên nhân chủ quan, đồng thời tăng cường cảnh báo, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước trong dịp hè năm 2026, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an; các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch và văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH; nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm thực chất, tránh hình thức; kiên quyết khắc phục tình trạng triển khai thiếu đồng bộ, thiếu kiểm tra, đôn đốc.

Trong đó, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; tập trung điều tra cơ bản, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC tại các địa bàn trọng điểm, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ như dệt may, chế biến lâm sản, xăng dầu, khí LPG, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở vui chơi giải trí, kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh... Đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm được phát hiện và công khai các cơ sở vi phạm trên phương tiện truyền thông.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC, CNCH và thoát nạn cho người dân; phấn đấu trong năm 2026, mỗi hộ gia đình có ít nhất 1 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định. Vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy; bảo đảm 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC đáp ứng các điều kiện an toàn và chuẩn bị đầy đủ phương tiện cần thiết để sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ cơ sở.

Hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình thường xuyên tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH nhằm chủ động phát hiện, loại trừ nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn; chú trọng kiểm tra đường, lối thoát nạn; hệ thống điện; thiết bị PCCC; việc quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ; hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và tổ chức thực tập phương án chữa cháy.

Tiếp tục rà soát, xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH đối với các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao; tham mưu UBND tỉnh xây dựng và thực tập các phương án cấp tỉnh. Đồng thời duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án để tiếp nhận, xử lý tin báo nhanh chóng, tổ chức chữa cháy và CNCH kịp thời, hiệu quả.

Cùng với đó, phối hợp với lực lượng kiểm lâm huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng PCCC rừng và tổ chức thực tập các phương án chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng.

UBND tỉnh cũng đề nghị Báo và Đài Phát thanh, truyền hình Phú Thọ phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường thời lượng phát sóng tin, bài, phóng sự tuyên truyền; phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC và CNCH; kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn; cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư, nhà cao tầng, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh; đồng thời tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước, nhất là đối với trẻ em, học sinh, sinh viên.

Các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ cùng UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng, chống cháy, nổ trong cao điểm nắng nóng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Việc chỉ đạo tăng cường công tác PCCC trong mùa nắng nóng năm 2026 thể hiện sự chủ động, quyết liệt của UBND tỉnh trong phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ từ sớm, từ xa. Tuy nhiên, để công tác này đạt hiệu quả bền vững, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cần có sự tham gia tích cực, ý thức tự giác của mỗi người dân, mỗi gia đình trong việc chủ động phòng ngừa, nâng cao kỹ năng ứng phó, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và giữ vững môi trường sống an toàn cho cộng đồng.

Huy Thắng