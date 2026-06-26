Cảnh báo nguy cơ đuối nước tại hồ Đại Lải

Mặc dù đã được lắp đặt biển “Cảnh báo nguy hiểm, ống trơn trượt, cấm leo trèo, đi lại”, song tại khu vực lấy nước sinh hoạt thuộc phạm vi lòng hồ Đại Lải, phường Xuân Hòa vẫn xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập tắm, bơi, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Biển cảnh báo nguy hiểm, ống trơn trượt, cấm leo trèo, đi lại được lắp đặt tại khu vực lấy nước sinh hoạt lòng hồ Đại Lải, phường Xuân Hòa.

Đáng chú ý, một số em còn trèo lên các hạng mục công trình để nhảy xuống lòng hồ từ độ cao lớn, bất chấp cảnh báo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và chấn thương nghiêm trọng.

Một số thanh thiếu niên bất chấp biển cảnh báo, trèo lên công trình lấy nước sinh hoạt tại lòng hồ Đại Lải để nhảy xuống mặt nước, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước và tai nạn nghiêm trọng.

Không chỉ nhảy từ trên cao xuống mặt nước, một số thanh thiếu niên còn ngồi, đi lại trên đường ống dẫn nước tại khu vực lòng hồ, bất chấp biển cảnh báo.

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm liên quan đến học sinh. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là những hành động nguy hiểm trên vẫn tái diễn. Đây là hồi chuông cảnh báo đối với các gia đình trong việc quản lý, giám sát con em trong dịp nghỉ hè; đồng thời cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương và đơn vị quản lý để kịp thời ngăn chặn những hành vi mất an toàn, phòng ngừa tai nạn đuối nước.

Nguyễn Toàn