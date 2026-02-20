Sắc xuân Mường Thàng - vùng đất cổ nhiều tiềm năng

Xuân về trên vùng đất Mường Thàng không chỉ mang sắc xanh của núi rừng, ruộng bậc thang và những nếp nhà sàn mà còn đánh thức khát vọng vươn lên của một xã miền núi đang từng bước chuyển mình trong hành trình phát triển bền vững.

Bức tranh vùng đất cổ

Khung cảnh nên thơ ở Mường Thàng.

Những ngày đầu Xuân, Mường Thàng hiện ra trong làn sương bảng lảng phủ kín các triền đồi. Từ trên cao nhìn xuống, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn mềm mại như dải lụa. Không gian mùa Xuân nơi đây yên bình, khác hẳn nhịp sống vội vã nơi phố thị. Trong tiết Xuân đầu năm, bên nếp nhà sàn, bà con quây quần chuẩn bị mâm cỗ cúng, trẻ nhỏ ríu rít trong sắc áo mới. Xuân không chỉ là thời khắc giao hòa của đất trời mà còn là dịp để người Mường Thàng nhìn lại một năm và gửi gắm niềm tin vào chặng đường phía trước.

Tiếng chiêng ngày Xuân trên vùng đất cổ Mường Thàng.

Sau sáp nhập, Mường Thàng có diện tích gần 91,6km2 với dân số trên 19.800 người, sinh sống tại 37 xóm. Dù còn nhiều khó khăn, song những đổi thay đang dần hiện hữu ở Mường Thường, lặng lẽ nhưng bền bỉ. Trong bức tranh kinh tế của Mường Thàng, nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo, chiếm 59,25%. Tổng diện tích gieo trồng năm 2025 của xã là 2.714ha, sản lượng lương thực có hạt ước đạt hơn 6.070 tấn; diện tích cây ăn quả có múi 142,3ha, mía 736,6ha.

Ông Bùi Văn Lâm, người dân xã Mường Thàng chia sẻ: “Cây mía gắn bó với người dân nơi đây bao năm nay. Dù thu nhập chưa cao, nhưng đã mang lại hiệu quả kinh tế. Điều bà con mong nhất là có thêm nhiều việc làm để thanh niên không còn phải đi làm ăn xa.”

Bên cạnh cây mía, một số mô hình nông nghiệp mới đang được định hướng phát triển theo chuỗi giá trị. Xã khuyến khích duy trì và mở rộng các mô hình nông nghiệp sạch, hữu cơ, đạt tiêu chuẩn VietGAP; từng bước ứng dụng khoa học công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao.

Nếu nông nghiệp là trụ đỡ của hiện tại, thì công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được xác định là động lực quan trọng cho tương lai của Mường Thàng. Năm 2025, khu vực này chiếm 19,75% cơ cấu kinh tế, cho thấy sự chuyển dịch bước đầu theo hướng tích cực.

Điểm nhấn lớn nhất chính là cụm công nghiệp Dũng Phong đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, với định hướng thu hút các ngành công tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương. Cùng với đó, tín hiệu khởi sắc đã đến khi nhà máy may công nghiệp của Công ty HCVina đang hoàn thành xây dựng, dự kiến tuyển gần 1.000 lao động trong giai đoạn đầu.

Đồng chí Bùi Văn Diến - Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Thàng cho biết: “Phát triển công nghiệp là chủ trương lớn của xã trong giai đoạn tới. Nhà máy may không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân mà còn từng bước hình thành tác phong lao động công nghiệp, giữ chân lao động trẻ tại địa phương.”

Cùng với công nghiệp, các thành phần kinh tế khác cũng có dấu hiệu tích cực. Đến nay, trên địa bàn xã có 22 doanh nghiệp, trong đó 7 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2025, cùng hơn 200 hộ kinh doanh cá thể, đóng góp ngày càng quan trọng vào thu ngân sách và đời sống kinh tế - xã hội địa phương.

Thu ngân sách nhà nước năm 2025 của xã đạt hơn 1.300 triệu đồng, vượt trên 200% so với chỉ tiêu của 4 xã cũ cộng lại trước sáp nhập. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 347,1 tỷ đồng, tập trung vào hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, thủy lợi - những yếu tố nền tảng cho phát triển bền vững.

Khai thác tiềm năng du lịch, giữ hồn văn hóa Mường

Nhiều du khách dần biết đến đỉnh Vó Vua, xã Mường Thàng.

Trong sắc xuân lan tỏa khắp núi rừng, Mường Thàng còn ẩn chứa tiềm năng lớn về du lịch cộng đồng và du lịch văn hóa. Những thung lũng rộng, ruộng bậc thang nối tiếp nhau, đỉnh Vó Vua với khí hậu trong lành, cùng hệ sinh thái rừng tự nhiên đang dần thu hút các nhóm du khách yêu thích khám phá, trải nghiệm.

Anh Thiều Đình Tới, người gắn bó nhiều năm với du lịch Mường Thàng nhận xét: “Thiên nhiên ở đây còn rất nguyên sơ. Có những “thảo nguyên” trên đỉnh núi rộng hàng chục héc-ta, khí hậu mát mẻ, trong lành, có những giếng nước tự nhiên quanh năm không cạn. Nếu được quy hoạch tốt, Mường Thàng hoàn toàn có thể phát triển du lịch cộng đồng.”

Khu di tích lịch sử cách mạng chùa Khánh, xã Mường Thàng được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Hiện nay, du lịch ở Mường Thàng mới ở giai đoạn khởi đầu. Điểm nhấn lớn nhất là Chùa Khánh - di tích lịch sử cách mạng đã được công nhận là di tích cấp quốc gia. Xã đang định hướng tổ chức các lễ hội truyền thống như lễ Khai mùa Mường Thàng, lễ Khai hội Chùa Khánh với sự đầu tư bài bản, gắn việc giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa với phát triển du lịch.

Mô hình homestay thu hút du khách ở Mường Thàng.

Song song đó, chính quyền xã chú trọng hoàn thiện hạ tầng phục vụ du lịch như giao thông, điện, nước, viễn thông, bãi đỗ xe, biển chỉ dẫn; khuyến khích người dân tham gia mô hình homestay, dịch vụ trải nghiệm; đồng thời gìn giữ trang phục, phong tục, lễ hội truyền thống của dân tộc Mường.

Phong cảnh ruộng bậc thang ở Mường Thàng.

Năm 2026, Mường Thàng đặt mục tiêu tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026-2030, từng bước thúc đẩy công nghiệp hóa nông thôn, đẩy nhanh đầu tư công, hoàn thiện hạ tầng, chuyển đổi số trong quản lý hành chính và sản xuất. Phấn đấu đến năm 2030, xã hoàn thành các tiêu chí nền tảng để đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Mường.

Hồng Trung