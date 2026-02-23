Đầu năm mới trên công trường dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), khi màn sương còn giăng trên triền núi, lễ ra quân phát động thi đua trên công trường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu vừa khép lại, tiếng động cơ đã đồng loạt rền vang. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân vào vị trí. Cần cẩu vươn cao. Xe, máy khởi động dồn dập. Đại công trường như được “đánh thức” bằng mệnh lệnh: Tăng tốc từ những ngày đầu Xuân...

Ngay sau lễ ra quân phát động thi đua, trên công trường dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu những chiếc cần cẩu lại vươn cao, tiếng máy khởi động dồn dập.

Tiếng máy hòa nhịp trái tim người thợ

Thực tế, với nhiều tổ đội, họ không có kỳ nghỉ Tết trọn vẹn. Ngay trong những ngày Tết Bính Ngọ, tại công trường cầu Hòa Sơn, hạng mục then chốt toàn tuyến, các kỹ sư, công nhân vẫn bám trụ, thi công xuyên Tết.

Giữa mênh mang sóng nước, những chiếc sà lan chở hàng nghìn tấn thép, xi măng, thiết bị đặc chủng lặng lẽ rẽ sóng. Đêm xuống, ánh đèn trên công trường hắt xuống mặt hồ, soi rõ từng ca làm việc nối tiếp nhau.

Công nhân thi công công trình cầu Hòa Sơn vào ca làm việc ngay sau lễ ra quân phát động thi đua vào sáng ngày 23/2 (tức ngày 7 tháng Giêng).

Kỹ sư Nguyễn Đình Đại - Phó Giám đốc Ban điều hành thi công cầu Hòa Sơn, Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Trung Chính cho biết: Trong dịp Tết Nguyên đán, đơn vị đã hoàn thành thi công 2 cọc khoan nhồi tại trụ P8 và P9, đưa tổng số cọc khoan nhồi trụ cầu Hòa Sơn hoàn thành lên con số 15 trong tổng số 45 cọc khoan nhồi, bằng 1/3 khối lượng thi công. Đây đều là các cọc móng có yêu cầu kỹ thuật đặc biệt cao với độ sâu mũi khoan lên tới gần 90m, đường kính 2,3m.

Không khí làm việc hối hả tại các tổ, đội trên công trường thi công cầu Hòa Sơn ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Trong điều kiện thi công khó khăn giữa lòng hồ, toàn bộ vật tư phải vận chuyển bằng đường thủy; địa chất phức tạp, đá cứng, mực nước biến động liên tục. “Hoàn thành 2 cọc khoan nhồi đúng dịp Tết là nỗ lực rất lớn của anh em.

Đó không chỉ là khối lượng, mà còn là sự nỗ lực của anh em chúng tôi không để đứt quãng tiến độ”, kỹ sư Đại nói trong tiếng máy khoan vẫn gầm vang phía sau. Anh đã có gần 20 năm làm nghề, từng tham gia nhiều công trình xây dựng cầu lớn trên khắp đất nước.

Nhưng với anh và những người thợ trên công trường, thi công cầu Hòa Sơn với nhịp chính dây văng dài tới 550m là thử thách đặc biệt. “Mục tiêu năm 2026 là phải bảo đảm cao độ mố trụ vượt lũ trước khi tích nước. Áp lực rất lớn, nên chúng tôi bố trí anh em kỹ sư, công nhân thi công xuyên Tết để bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng công trình.

Sáng nay, ngay sau lễ ra quân phát động thi đua, anh em không ai cần nhắc, tự giác rà soát lại từng hạng mục để tiếp tục tổ chức thi công bảo đảm tiến độ và chất lượng”, kỹ sư Đại chia sẻ.

Ngay trong những ngày Tết Bính Ngọ, các kỹ sư, công nhân vẫn bám trụ, thi công xuyên Tết hoàn thành 2 cọc khoan nhồi tại trụ P8, P9 cầu Hòa Sơn.

Trên sà lan chở lồng thép, công nhân Trần Văn Hùng, quê ở Nghệ An, vừa siết lại dây neo, vừa cười: Năm nay tôi đón giao thừa ở công trường. Nhớ nhà thì có, nhưng khi mũi khoan chạm cao độ thiết kế đúng mấy ngày Tết, anh em bắt tay nhau mà vui lắm. Sáng nay nghe phát động thi đua, ai cũng bảo năm nay phải làm nhanh hơn, an toàn hơn.

Trên công trường hối hả, tiếng máy rộn ràng đã hòa nhịp cùng trái tim người thợ.

Công trường dậy sóng thi đua

Khí thế ấy lan tỏa khắp công trường thi công trên toàn tuyến. Gói thầu xây lắp 03 từ Km40+750 đến Km50+260 do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đảm nhiệm là gói thầu lớn nhất dự án, chiếm hơn 50% tổng nguồn vốn. Thiếu tá Nguyễn Văn Thiết - Giám đốc Xí nghiệp 991, Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 cho biết đơn vị đang đồng thời thi công 3 cây cầu cạn đặc biệt có độ cao trụ mố cầu từ 50m trở lên ở nơi có địa hình hiểm trở, địa chất phức tạp.

Nhưng tính đến nay, khối lượng thi công đã đạt khoảng 20%. “Ngay sau lễ ra quân phát động thi đua, từng tổ, đội đăng ký chỉ tiêu theo tuần, theo tháng. Với những người lính thợ chúng tôi, thi đua không phải khẩu hiệu treo trên công trường. Mà nó là sản lượng cụ thể, là tiến độ được đo bằng những con số”, thiếu tá Thiết nhấn mạnh.

Những cấu kiện hàng trăm tấn để xây dựng trụ những cây cầu đặc biệt trên tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu được công nhân thi công hoàn thành ngay trong dịp Tết.

Tại gói thầu đoạn Km45+700 đến Km50+200, lúc cao điểm có gần 300 nhân công làm việc. Kỹ sư Đỗ Duy Thanh - Tư vấn giám sát hiện trường Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long cho biết: Sau 8 tháng triển khai dự án, sản lượng đạt hơn 200 tỷ đồng trong tổng kế hoạch hơn 1.100 tỷ đồng, tương đương gần 15% khối lượng gói thầu. “Máy móc được bảo dưỡng kỹ trong dịp nghỉ, nên sau lễ ra quân là vận hành đồng loạt, không có độ trễ. Chúng tôi tập trung đẩy mạnh tiến độ ở từng mũi thi công nhằm mục tiêu đảm bảo và vượt tiến độ công trình”, anh Thanh nhấn mạnh.

Khí thế lao động hối hả trên công trường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu ngay sau lễ ra quân phát động thi đua.

Còn ở cầu cạn Km44+906 dài 360m với 12 nhịp, nơi đã hoàn thành 100% đế trụ và 50% thân trụ cầu, kỹ sư Nguyễn Minh Thiết gần như không rời hiện trường trong ngày đầu ra quân. Nhân lực, thiết bị được bố trí tối đa, làm việc 3 ca liên tục, nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thành hạng mục công trình vào tháng 10/2026. “Sau Tết, tâm lý anh em rất phấn chấn. Có tổ đề xuất tăng ca để vượt tiến độ tháng. Nhìn 50% khối lượng đã đạt, chúng tôi tin mình có thể bứt tốc mạnh hơn”, anh Thiết cho biết. Giữa giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, kỹ sư trẻ Đỗ Hồng Quân, quê Lào Cai, ngồi trên triền núi nhìn xuống lòng hồ xanh ngắt. Hai năm gắn bó với dự án cũng là 2 cái Tết xa nhà. “Những ngày cận Tết, thấy bà con quây quần, mình cũng chạnh lòng. Nhưng sáng nay, nghe phát động thi đua tự nhiên thấy trong người như có “lửa”. Mình còn trẻ, được góp sức làm công trình lớn. Đó là niềm tự hào”, Quân tâm sự.

Với quyết tâm cao nhất của đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân trên công trường, đến nay, tuyến đường cao tốc đang dần thành hình xuyên qua những dãy núi cao.

Theo đánh giá từ Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình - đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án, tính đến tháng 2/2026, công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến đạt khoảng 97%, tương đương 32,8/34km đã bàn giao; tỷ lệ giải ngân năm 2025 đạt 97% kế hoạch.

Những con số ấy trở thành “điểm tựa” để các nhà thầu mạnh dạn tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, không để máy móc ngơi nghỉ khi thời tiết thuận lợi. Trên các mũi thi công, từng tổ công nhân làm việc nhịp nhàng; cán bộ kỹ thuật bám sát hiện trường; chỉ huy trưởng rà soát tiến độ theo ngày, theo tuần.

Những trụ cầu cạn có độ cao và khẩu độ lớn tại Km44+906 đã được thi công xong trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Giữa núi rừng Tây Bắc, mùa xuân năm nay không chỉ có sắc đào, sắc mận mà còn có sắc áo nổi bật của những người thợ. Hai cọc khoan nhồi hoàn thành trong những ngày Tết; 50% khối lượng cầu cạn đã đạt; 20% tiến độ ở các cầu có yếu tố kỹ thuật đặc biệt; hàng trăm tỷ đồng giá trị xây lắp được thực hiện an toàn đã tạo đà tâm lý mạnh mẽ cho đợt thi đua mới. “Mùa xuân đẹp nhất là khi con đường đã nên dáng, nên hình, tiến độ công trình do chúng tôi xây dựng tiến thêm một bước dài”, Thiếu tá Nguyễn Văn Thiết nở nụ cười mãn nguyện giữa tiếng máy rộn vang.

Trên công trường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, mùa xuân Bính Ngọ 2026 đang được đo bằng từng mét đường vươn qua đỉnh núi; bằng nhịp cầu nối 2 bờ sông Đà và bằng khí thế thi đua rực lửa của những con người ngày đêm gửi khát vọng phát triển vào từng tấc đất quê hương.

Mạnh Hùng