Rộn rã ngày hội tòng quân nơi miền đất cội nguồn

Trong không khí náo nức của Ngày hội tòng quân cả nước, sáng 4/3, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026, tiễn 6.095 người con ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lễ giao nhận quân năm nay diễn ra trang trọng, ý nghĩa, thành công, thực sự là ngày hội của non sông đất nước.

Khi bước qua “Cầu vinh quang”, mỗi tân binh mang trên mình trọng trách với quê hương, đất nước.

Ngay từ sớm, trên khắp các ngả đường dẫn về các điểm tổ chức lễ giao nhận quân, băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ sắc màu. Dòng người tấp nập, tiếng trống hội vang lên thôi thúc, tạo nên không khí vừa trang nghiêm vừa rộn ràng.

Có mặt từ sớm cùng gia đình, ông Nguyễn Văn Tâm (68 tuổi) đưa cháu nội là Nguyễn Anh Tài (SN 2007), xã Xuân Lũng lên đường nhập ngũ. Tỉ mỉ chỉnh lại quân phục cho cháu, ông không quên dặn cháu giữ gìn sức khỏe, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội.

Xúc động và tự hào khi nhìn cháu trong màu áo lính, ông Tâm chia sẻ: Mùa Xuân năm 1977, ông từng lên đường nhập ngũ, có 8 năm bám đất, bám bản ở vùng biên giới Phong Thổ (Lai Châu), gần chục năm công tác tại các đơn vị Quân khu 2 trước khi nghỉ chế độ. Con trai ông - bố của Tài cũng là cựu chiến binh. Vì vậy, gia đình luôn mong muốn con cháu được rèn luyện trong môi trường quân đội. Khi Tài viết đơn tình nguyện, ông càng thêm phấn khởi, tin tưởng cháu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đúng 7h30', Lễ giao nhận quân năm 2026 tại Sân vận động xã Lâm Thao bắt đầu. Đây là Điểm giao nhận quân số 3 thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực (CHPTKV) 1 - Cẩm Khê, gồm các phường Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú và các xã Hy Cương, Lâm Thao, Phùng Nguyên, Bản Nguyên, Xuân Lũng, Tam Nông, Hiền Quan, Vạn Xuân.

Trong đợt giao quân lần này, Điểm giao nhận quân số 3 có 305 công dân nhập ngũ, trong đó có 242 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 63 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong niềm phấn khởi, tân binh Nguyễn Bùi Đức Hải ở xã Lâm Thao đại diện cho 305 tân binh phát biểu, bày tỏ biết ơn lãnh đạo tỉnh và địa phương quan tâm, động viên gia đình và cá nhân tân binh, đồng thời thể hiện niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ quân đội; hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của gia đình và quê hương.

Các tân binh tại Điểm giao nhận quân số 3.

Ấp ủ ý định đi nghĩa vụ quân sự (NVQS) từ khi tham gia học kỳ Quân đội trong trường đại học, đến nay, Trần Thị Mai (sinh năm 2003 ở xã Hy Cương) mới có cơ hội nhập ngũ. Tốt nghiệp Khoa Quản trị nhân lực, Trường Đại học Thương mại, về làm việc cho doanh nghiệp gần nhà, được địa phương cử đi học lớp nhận thức về Đảng, khi có đợt tuyển quân, Mai viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Trò chuyện với chúng tôi, Mai cho biết: “Tôi rất phấn khởi, vinh dự và tự hào khi lên đường nhập ngũ. Tôi cũng tin tưởng rằng, khoảng thời gian học tập và rèn luyện trong môi trường quân ngũ sẽ giúp mình vững vàng và trưởng thành hơn. Với tấm bằng đại học đã có, tôi sẽ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu học thêm văn bằng 2 ngành An ninh để được phục vụ lâu dài trong lực lượng Công an nhân dân”.

Cùng chung quyết tâm như Mai là 2 “bóng hồng” hiếm hoi trong 305 thanh niên ưu tú nhập ngũ đợt này tại Điểm giao nhận quân số 3, Ban CHPVKV 1- Cẩm Khê, tân binh Phạm Thị Thanh Phương (sinh năm 2004 ở xã Xuân Lũng) cũng vừa tốt nghiệp Khoa Điều dưỡng, Trường Cao đẳng Y Thái Nguyên rạng ngời trong màu áo lính. Phương cho biết: “Trúng tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân không chỉ là bước ngoặt trong cuộc đời mà còn tiếp nối truyền thống gia đình khi em trai cũng đang tham gia nghĩa vụ, công tác tại Công an xã Thanh Sơn. Dẫu biết phía trước còn nhiều thử thách, nhưng đơn vị và các nữ đồng đội khác sẽ là điểm tựa để tôi vượt qua”.

Tại Sân vận động xã Cẩm Khê, từng hàng tân binh chỉnh tề trong bộ quân phục mới, quân dung nghiêm trang.

Tại Sân vận động xã Cẩm Khê, không khí cũng rộn ràng không kém. Từng hàng tân binh chỉnh tề trong bộ quân phục mới, quân dung nghiêm trang. Năm nay, Ban CHPTKV1 Cẩm Khê - Điểm Cẩm Khê tuyển chọn 348 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng luật. Trong đó, có 47 thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ, thể hiện tinh thần yêu nước, trách nhiệm với quê hương. Các tân binh đều bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, sẵn sàng mang sức trẻ và trí tuệ đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong bộ quân phục còn phẳng nếp, tân binh Đỗ Hoàng Minh Quân xúc động bày tỏ niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang. Quân hứa sẽ ra sức học tập, rèn luyện, noi gương các thế hệ cha anh, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và công an, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình và quê hương Cẩm Khê anh hùng.

Lễ giao nhận quân tại phường Thống Nhất bắt đầu trong tiếng trống tòng quân vang dội.

Đúng 7h30', lễ giao nhận quân tại phường Thống Nhất bắt đầu trong tiếng trống tòng quân vang dội. Nghi thức thắp và trao ngọn lửa truyền thống được tổ chức trang trọng. Ngọn lửa được rước từ lễ đài, trao qua tay các thế hệ cán bộ, đoàn viên rồi chuyển đến đại diện tân binh. Ngọn lửa ấy không chỉ là biểu tượng của truyền thống anh hùng mà còn là sự tiếp nối trách nhiệm, hun đúc ý chí bảo vệ Tổ quốc cho lớp lớp thanh niên hôm nay.

Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất được giao chỉ tiêu 1.204 công dân nhập ngũ; trong đó 1.070 chỉ tiêu cho các đơn vị quân đội, 134 chỉ tiêu cho công an, bàn giao về 24 đầu mối nhận quân. Chất lượng thanh niên nhập ngũ tiếp tục được nâng cao: Sức khỏe loại 1, 2 đạt 72,6%; độ tuổi 18 - 21 chiếm 79,9%; thanh niên dân tộc thiểu số chiếm 77,8%; tỷ lệ viết đơn tình nguyện đạt 9,44%.

Tân binh được động viên lên đường nhập ngũ.

Ở điểm giao quân số 1, Ban CHPTKV 4 - Vĩnh Yên, 799 thanh niên ưu tú của 12 xã, phường lên đường trong tiếng nhạc hùng tráng. Khu vực lễ đài rực rỡ cờ hoa, đông đảo người thân có mặt từ sớm. Tân binh Đào Trọng Bắc chia sẻ: “Được khoác màu áo lính là niềm tự hào của tôi và gia đình. Tôi sẽ nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống quê hương”. Đứng cạnh con trai, bà Ngô Thị Thiều nghẹn ngào nhưng ánh mắt ánh lên niềm tin: “Gia đình luôn động viên cháu yên tâm công tác. Đây là môi trường tốt để con trưởng thành hơn”.

Tại các điểm giao quân, đông đảo người thân, gia đình đến động viên, chia tay tân binh lên đường nhập ngũ.

Niềm xúc động xen lẫn với tự hào của các bậc phụ huynh có con lên đường nhập ngũ.

Tại phường Phú Thọ, đại diện 360 thanh niên lên đường, tân binh Hoàng Phú Cường hứa sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường kỷ luật, nỗ lực học tập và rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trung tá Cấn Đình Tùng - Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn Bộ binh 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, các tân binh được biên chế về những đơn vị có bề dày truyền thống anh hùng, điều kiện huấn luyện tốt; luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy, địa phương và gia đình để yên tâm tư tưởng, xác định rõ trách nhiệm của người quân nhân cách mạng.

Là năm đầu tiên sau sáp nhập tỉnh, địa bàn rộng, chỉ tiêu giao tuyển quân tăng, nhưng với truyền thống quê hương cách mạng và kinh nghiệm trong tuyển quân, quá trình chuẩn bị cho việc giao nhận được thực hiện tốt ngay từ cơ sở, nhất là công tác tuyên truyền giáo dục, thực hiện chính sách hậu phương quân đội. 100% thanh niên được phát lệnh gọi tuyển quân đợt này đều quyết tâm, hăng hái lên đường. 100% tân binh có sức khỏe loại 1 đến loại 3. Trong tổng số 6.095 tân binh, có 404 công dân có trình độ cao đẳng, đại học, chiếm 7,2%; có 229 đảng viên tham gia nhập ngũ, chiếm 4,07%; đoàn viên chiếm 95,17%.

Những chuyến xe chở tân binh lăn bánh mở ra hành trình rèn luyện và cống hiến.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh cho biết: Năm 2026, Hội đồng NVQS các cấp triển khai tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo các tiêu chuẩn nhằm nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Luật NVQS và các văn bản về công tác tuyển quân được tiến hành thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Các địa phương chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị từ khâu đăng ký, quản lý, rà soát thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đến công tác khám sơ tuyển, khám tuyển. Chúng tôi tin tưởng lớp thanh niên xung kích này xác định tốt tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống của quê hương, rèn luyện và trưởng thành, làm tròn nghĩa vụ công dân với Tổ quốc.

Những chuyến xe chở tân binh từ từ lăn bánh trong tiếng vỗ tay không ngớt. Trên xe, những cánh tay vẫy chào; dưới sân, ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi đoàn xe khuất hẳn. Khoảnh khắc ấy mở ra hành trình rèn luyện và cống hiến.

Ngày hội giao nhận quân năm 2026 ở Phú Thọ không chỉ là nghi thức bàn giao quân số mà còn là sự gửi gắm niềm tin của quê hương đối với thế hệ trẻ. Lớp lớp thanh niên Đất Tổ hôm nay đang tiếp nối truyền thống cha anh, mang theo khát vọng cống hiến, góp sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Nhóm PV Thời sự