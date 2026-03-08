Hoa đỗ quyên - “Nàng thơ” của núi rừng

Mùa Xuân là mùa khởi đầu, mùa đẹp nhất trong năm. Mùa Xuân còn là mùa của những lễ hội. Khi mùa Xuân đến, vạn vật sinh sôi nảy nở, cây cối đâm chồi, nảy lộc tốt tươi, báo hiệu, ước vọng rằng những khó khăn vất vả sẽ lùi xa, nhường chỗ cho an lành, may mắn, đủ đầy. Tại các khu du lịch như Tam Đảo (xã Tam Đảo), Tây Thiên (xã Đại Đình), nơi núi non trùng điệp, phong cảnh nên thơ, hữu tình, mùa Xuân gõ cửa đem đến nhiều vẻ đẹp riêng có.

Trong muôn ngàn hoa lá mùa Xuân của núi rừng Tam Đảo, Tây Thiên, hoa đỗ quyên bung nở với nhiều sắc màu rực rỡ như sáng bừng cảnh quan. Quả thực không quá khi ví hoa đỗ quyên như một “nàng thơ” của núi rừng nơi đây.

Hoa đỗ quyên tại Tây Thiên.

Hoa đỗ quyên có nhiều tên gọi khác nhau như: Thanh minh hoa, Mãn sơn hồng, Sơn trà hoa, Ánh sơn hồng, Báo xuân hoa hay Sơn thạch lựu... Có lẽ cái tên đỗ quyên vẫn được nhiều người yêu thích lựa chọn mỗi khi nhắc đến loài hoa này. Vốn là quốc hoa của đất nước Nepal, loài hoa đỗ quyên có nguồn gốc từ vùng đất ôn đới.

Tại Việt Nam, hoa đỗ quyên chỉ có tại những vùng như: Sapa (tỉnh Lào Cai), Tam Đảo và Tây Thiên (tỉnh Phú Thọ), Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng)...

Trên thế giới hiện có khoảng hơn 100 giống hoa đỗ quyên với rất nhiều màu sắc khác nhau, mỗi màu sắc mang một vẻ đẹp, ý nghĩa tượng trưng riêng.

Theo sự tích truyền lại, hoa đỗ quyên là biểu tượng của tình yêu lứa đôi, nghĩa tình vợ chồng son sắt, chung thủy. Người Trung Quốc còn cho rằng loài hoa này thể hiện sự ôn hòa, nữ tính, dịu dàng. Còn theo quan niệm phong thủy, hoa đỗ quyên tượng trưng cho sự sum vầy, ấm áp trong gia đình, giúp gia chủ xua đuổi tà khí và mang lại sự may mắn, vượng khí.

Hoa đỗ quyên còn mang ý nghĩa khác như: ra đi là để trở về, giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt cho mọi người xung quanh, thể hiện vẻ đẹp nữ tính, thông minh, sự thanh lịch và giàu có, sự mong manh và đam mê...

Tại Tam Đảo, Tây Thiên, hoa đỗ quyên chắt chiu tinh túy của núi rừng, qua thời gian “ngậm sương”, “ngủ say” trong mùa Đông giá rét, khi Xuân về, hoa bung nở trong nắng gió. Khoảng thời gian đẹp nhất để ngắm hoa đỗ quyên là vào khoảng các tháng 2, 3, 4.

Trong không khí ngày Xuân rộn ràng, khi đến với Tam Đảo, Tây Thiên, trên hành trình “Đến với Phật về với Mẫu”, du khách thập phương được ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của muôn ngàn sắc hoa lá nơi đây và sẽ đặc biệt ấn tượng với những cánh hoa đỗ quyên mỏng manh, bung nở, khoe sắc màu rực rỡ. Du khách chắc chắn sẽ bị cuốn hút vào vẻ đẹp riêng có của loài hoa kiêu sa này.

Sắc hoa đỗ quyên tại Tam Đảo.

Ông Lưu Đình Kiến, dân tộc Sán Dìu đến từ tỉnh Bắc Ninh năm nay 80 tuổi đời, 56 năm tuổi Đảng phấn khởi chia sẻ: "Tôi đã đến Tam Đảo nhiều lần và lần nào đến cũng ấn tượng. Có thể nói nơi đây ngày càng đẹp, môi trường trong sạch, cảnh quan được bố trí khoa học và ngày càng có nhiều hoạt động hấp dẫn du khách. Tam Đảo cũng đặc biệt ấn tượng với vẻ đẹp của các loài hoa, nhất là hoa đỗ quyên. Dù đã cao tuổi nhưng tôi vẫn sử dụng điện thoại chụp ảnh để lưu giữ lại và khoe với gia đình, con cháu."

Hoa đỗ quyên có nhiều loài khác nhau nhưng ở Tam Đảo, Tây Thiên được trồng nhiều nhất vẫn là hoa đỗ quyên cá vàng. Đỗ quyên cá vàng thường có hương thơm dễ chịu và sắc hoa bền. Trong hành hương đến với Phú Thọ, du khách không quên thưởng hoa, chụp những bức hình và thoả thích tạo dáng bên những cụm hoa đỗ quyên.

Chị Nguyễn Thị Thu Quyên đến từ thành phố Hải Phòng nhận xét: "Trong dịp đến với Tam Đảo, Tây Thiên, tôi cũng như mọi người trong đoàn thấy rất đẹp, hoa lá ở đây tốt tươi và hoa đỗ quyên để lại cho chúng tôi ấn tượng đặc biệt. Hoa đẹp và nhiều màu sắc nổi bật. Chúng tôi đã say sưa chụp nhiều ảnh để lưu lại những kỷ niệm đẹp cùng bạn bè, đồng nghiệp bên loài hoa đỗ quyên. Khi về chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn bè."

Không khí mùa Xuân ngập tràn muôn nơi, nắng Xuân mang đến sức sống mới, tô thắm thêm vẻ đẹp của vùng đất Tam Đảo, Tây Thiên. Trong khí Xuân tươi mới, hoa đỗ quyên nở rộ tỏa hương khoe sắc đem lại cho nơi đây vẻ đẹp hữu tình, nên thơ. Đây là món quà nhỏ, đơn sơ mà núi rừng đem đến cho mỗi du khách, để mọi người thêm an nhiên sau những ngày lo toan cuộc sống.

Thảo Nguyên - Ngọc Nhâm