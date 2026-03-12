Người thắp sáng niềm tin ở cơ sở

Tận tụy, trách nhiệm với công việc, gần gũi với nhân dân - đó là nhận xét của nhiều người dân tổ dân phố 1, phường Xuân Hòa khi nói về bà Nguyễn Thị Tính - Bí thư Chi bộ của tổ. Suốt nhiều năm gắn bó với công tác Đảng ở cơ sở, bà không chỉ “giữ lửa” cho hoạt động chi bộ mà còn là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân.

Tổ dân phố 1, phường Xuân Hòa hiện có khoảng 240 hộ dân với nhiều ngành nghề khác nhau. Vì vậy, việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào tại khu dân cư đòi hỏi sự linh hoạt, kiên trì và trách nhiệm của người đứng đầu chi bộ.

Trong vai trò Bí thư Chi bộ, bà Nguyễn Thị Tính luôn chủ động xây dựng kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, đồng thời duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ đúng quy định. Mỗi kỳ sinh hoạt không chỉ là dịp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ mà còn là cơ hội để các đảng viên trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến đời sống của người dân trong tổ.

Theo bà Tính, sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ là yếu tố quan trọng để các chủ trương, nhiệm vụ được triển khai hiệu quả. Vì vậy, trong các buổi sinh hoạt, bà luôn khuyến khích đảng viên thẳng thắn nêu ý kiến, đóng góp giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của khu dân cư.

Nhờ cách điều hành linh hoạt, trách nhiệm của người đứng đầu, nhiều năm qua Chi bộ tổ dân phố 1 luôn duy trì hoạt động ổn định, phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo tại cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Tính phát biểu tại hội nghị tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Không chỉ tâm huyết với công tác Đảng, bà Nguyễn Thị Tính còn được người dân trong tổ dân phố biết đến là cán bộ gần gũi, tận tâm với công việc chung. Theo bà, để các chủ trương, chính sách thực sự đi vào cuộc sống thì điều quan trọng nhất là người dân hiểu và đồng thuận. Vì vậy, ngoài các cuộc họp của tổ dân phố và các đoàn thể, bà luôn chủ động tìm nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp để thông tin đến từng gia đình. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, bà còn tận dụng các nhóm Zalo của khu dân cư để chia sẻ thông tin nhanh chóng, kịp thời. Những thông báo quan trọng, chủ trương mới hay các hoạt động của địa phương đều được cập nhật đầy đủ, giúp người dân dễ nắm bắt.

Cách làm này không chỉ giúp thông tin được truyền tải nhanh hơn mà còn tạo sự tương tác giữa cán bộ và người dân. Khi có ý kiến phản ánh hay thắc mắc, người dân có thể trao đổi trực tiếp, qua đó chi bộ và tổ dân phố kịp thời nắm tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh.

Bà Nguyễn Thị Tính tuyên truyền, vận động người dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Là người có uy tín tại khu dân cư, bà Tính cũng tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Bằng sự gần gũi, trách nhiệm, bà thường xuyên đến từng gia đình để tuyên truyền về ý nghĩa của ngày bầu cử, đồng thời hướng dẫn người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Ông Nguyễn Văn Toàn, người dân sống lâu năm tại tổ dân phố 1 chia sẻ: “Dù bận rộn với công việc gia đình nhưng bà Nguyễn Thị Tính luôn dành nhiều thời gian cho công tác cộng đồng. Từ việc chuẩn bị các cuộc họp của chi bộ đến tuyên truyền các phong trào tại địa phương, bà đều thực hiện rất trách nhiệm. Không ít lần bà trực tiếp đến từng gia đình để vận động, giải thích những vấn đề người dân còn băn khoăn”.

Đối với bà Tính, làm công tác Đảng ở cơ sở không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm với cộng đồng nơi mình sinh sống. Sự tận tụy, gương mẫu của bà góp phần củng cố niềm tin của người dân, tạo sự đồng thuận trong khu dân cư.

Với nhiều người dân tổ dân phố 1, bà Nguyễn Thị Tính không chỉ là Bí thư chi bộ mà còn là người luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ khi cần. Những đóng góp thầm lặng của bà góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, ổn định và phát triển.

Thu Thủy