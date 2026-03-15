Phú Thọ - Rộn ràng ngày hội non sông

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Phú Thọ hăng hái đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Từ vùng thấp đến vùng cao, từ những bản làng xa xôi đến các khu dân cư trung tâm, tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri đã làm nên không khí rộn ràng, phấn khởi của ngày hội lớn, ngày Nhân dân gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những người đại diện cho mình tại các cơ quan dân cử.

Cử tri phường Việt Trì nghiên cứu danh sách những người ứng cử trước khi bỏ phiếu.

Từ các phường trung tâm như Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cho đến các khu công nghiệp, các xã, thôn, bản đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ, băng rôn. Khi trời mới tinh sương, thành viên các tổ bầu cử tập trung đông đủ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Đông đảo cử tri trong trang phục chỉnh tề, với tâm thế phấn khởi, trách nhiệm, trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tiếng loa truyền thanh phát đi những bài hát cách mạng và thông điệp về quyền và nghĩa vụ của công dân, khiến không khí càng thêm rộn ràng, náo nức.

Đúng 7 giờ, nghi thức khai mạc bầu cử được tổ chức đồng loạt tại 3.705 khu vực bỏ phiếu trên toàn tỉnh, với sự tham dự của các đại biểu, đông đảo cử tri và Nhân dân. Trong không khí trang nghiêm, tiếng Quốc ca vang lên hùng tráng trong ngày trọng đại của đất nước, nhắc nhớ các tầng lớp Nhân dân về chặng đường dựng nước và giữ nước đầy gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc.

Hòa chung không khí ngày hội non sông, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến các điểm bỏ phiếu ở cơ sở để dự khai mạc cùng cử tri. Tại khu vực bỏ phiếu số 18 - Đơn vị bầu cử số 3, phường Việt Trì đặt tại Nhà văn hóa Khu dân cư Tân Phú, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh đã có mặt từ sớm cùng các đại biểu và đông đảo cử tri Khu dân cư Tân Phú dự lễ chào cờ, khai mạc bầu cử. Sau khi nghe phổ biến quy trình bỏ phiếu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đông đảo cử tri khu vực tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Vinh dự là cử tri cao tuổi bỏ những lá phiếu đầu tiên, bác Ngô Văn Chiến (khu dân cư Tân Phú) cho biết: Tôi đã nhiều lần được đi bầu cử, lần này ở tuổi thất thập cổ lai hy, cầm lá phiếu cử tri trên tay chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi về sự phát triển của tỉnh, của đất nước và sự đổi mới của Quốc hội, HĐND các cấp. Mỗi lá phiếu hôm nay không chỉ là sự lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn vì sự phát triển của đất nước, về một tỉnh Phú Thọ mới - rộng hơn về không gian, lớn hơn về khát vọng và sâu hơn về chất lượng phát triển.

Cử tri xóm Gò Lào xã Tân Mai tìm hiểu kỹ tiểu sử các ứng cử viên để lựa chọn ra những người tiêu biểu nhất đại diện cho ý chí của Nhân dân.

Rời nhà văn hóa Khu dân cư Tân Phú, chúng tôi về Bộ CHQS tỉnh, chứng kiến không khí tưng bừng của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh trong ngày hội lớn của đất nước. Ngay từ sáng sớm, hơn 255 cử tri là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong cơ quan Bộ CHQS tỉnh vui mừng phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình tại khu vực bỏ phiếu số 33 thuộc đơn vị bầu cử số 1 phường Vân Phú đặt riêng tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh.

Chiến sĩ Nguyễn Vân Trường, Trung đội Vệ binh - Kiểm soát quân sự, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh xúc động: Lần đầu tiên được tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt, được tham gia bầu cử trong quân đội là một kỷ niệm rất đặc biệt với bản thân, tôi cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình với đất nước khi cầm lá phiếu trên tay...

Cử tri xóm Cò Xa, xã Tiền Phong đi thuyền trên lòng hồ Hòa Bình đến điểm bầu cử.

Cùng thời gian, tại 3 địa điểm bỏ phiếu của Công an tỉnh, hơn 3.400 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh luân phiên lịch trực để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử. Điểm đặc biệt trong kỳ bầu cử năm nay là lực lượng Công an tỉnh tham gia bỏ phiếu tại 3 khu vực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc cũ và Hòa Bình cũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó với Nhân dân trên địa bàn rộng lớn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Không chỉ thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri, lực lượng Công an còn đồng thời triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu; chủ động nắm tình hình, không để xảy ra các tình huống phức tạp, góp phần để ngày hội bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

Những cử tri đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc bỏ phiếu tại hòm phiếu lưu động.

Trong ngày bầu cử 15/3, nhằm bảo đảm mọi công dân đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, các khu vực bỏ phiếu tại Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc và Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, hay tại các trại tạm giam của Công an tỉnh đã bố trí hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri là người yếu thế, người cao tuổi, bệnh nhân đang điều trị, nhân viên y tế không thể rời vị trí công tác. Đặc biệt, việc tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam bỏ phiếu thể hiện tính nhân văn của pháp luật, đảm bảo quyền con người và quyền công dân ngay cả trong điều kiện bị hạn chế về tự do.

Tại Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc, hòm phiếu phụ được bố trí thuộc Đơn vị bầu cử số 6, phường Vĩnh Yên với 64 cử tri tham gia bỏ phiếu. Dù tuổi cao, sức yếu, nhiều cụ vẫn háo hức chờ đến lượt thực hiện quyền công dân. Cụ Nguyễn Thị Vinh, 95 tuổi, người cao tuổi không nơi nương tựa, quê ở xã Sơn Đông, đã sống tại Trung tâm gần 20 năm. Đây là lần thứ ba cụ tham gia bỏ phiếu tại đây. Cầm lá phiếu trên tay, cụ xúc động chia sẻ rằng dù tuổi đã cao nhưng mỗi lần được tham gia bầu cử cụ đều cảm thấy rất vui vì vẫn được đóng góp tiếng nói của mình vào việc lựa chọn những người đại diện cho Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu Ban CHPTKV 2, phường Thống Nhất.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, hòm phiếu phụ được bố trí thuộc khu vực bỏ phiếu số 35 (tổ dân phố 18), phường Vĩnh Phúc với tổng số 87 cử tri. Trong đó có 79 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và 8 bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ không thể rời vị trí. Tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến từng khoa, phòng để cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu thuận tiện, đúng quy định.

Chị Hoàng Thị Hoàn (sinh năm 1991) ở xã Thái Hoà cho biết dù đang phải điều trị bệnh tại bệnh viện nhưng chị rất phấn khởi khi được các thành viên tổ bầu cử tạo điều kiện để bỏ phiếu ngay tại bệnh viện. Theo chị Hoàn, mỗi hòm phiếu đưa đến tận buồng bệnh, mỗi chuyến đưa đón người già tới điểm bỏ phiếu không đơn thuần là hỗ trợ kỹ thuật, thể hiện tính dân chủ, nhân văn của cuộc bầu cử mà còn là cách chính quyền đưa quyền công dân đến gần hơn với từng người dân trong điều kiện đặc thù.

Tại các khu vực vùng cao, vùng xa, dù điều kiện đi lại còn khó khăn, công tác tổ chức vẫn được triển khai chặt chẽ, linh hoạt, phù hợp với thực tế địa phương, bảo đảm để mỗi cử tri đều thuận lợi thực hiện quyền bầu cử của mình. Tại xóm Cò Xa, xã Tiền Phong - một “ốc đảo” giữa lòng hồ Hòa Bình với 25 hộ dân và 101 nhân khẩu không khí bầu cử cũng sôi nổi không kém.

Để đến được xóm, phải đi xe máy gần 40 phút rồi tiếp tục đi thuyền gần 20 phút. Dù giao thông cách trở, xã vẫn bố trí điểm bỏ phiếu ngay tại xóm để tạo thuận lợi cho người dân. Trưởng xóm Đinh Văn Dũng cho biết xóm có 81 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử. Ngay từ sáng sớm, bà con đã nô nức đến điểm bỏ phiếu và chỉ trong buổi sáng đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Cử tri cao tuổi nhất xóm là ông Đinh Văn Mẹo (74 tuổi) được lựa chọn là người đầu tiên bỏ lá phiếu vào hòm phiếu trong niềm phấn khởi. Không chỉ những người ở trong xóm, nhiều cử tri đi học, đi làm xa cũng tranh thủ trở về để thực hiện quyền công dân. Em Đinh Mạnh Duy (sinh năm 2007), đang theo học tại Trường Cao đẳng Y dược Lê Hữu Trác cách nhà hơn 60km, đã tranh thủ cuối tuần về nhà để tham gia bỏ phiếu. Tương tự, em Đinh Hoàng Hải (sinh năm 2007) đang đi làm ăn xa, khi biết mình có tên trong danh sách cử tri tại điểm bỏ phiếu số 14, Đơn vị bầu cử số 5 của xóm Cò Xa cũng thu xếp công việc trở về. Hải chia sẻ rằng được trực tiếp tham gia bầu cử là niềm vinh dự của mỗi công dân, bởi mỗi lá phiếu chính là tiếng nói góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tại khu vực bỏ phiếu số 6 - Khu dân cư số 6, xã Cao Phong sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ hòa cùng những bộ trang phục truyền thống dân tộc Mường của các bà, các cô, các chị đã làm cho ngày bầu cử thêm phần sinh động. Bà Nguyễn Thị Hoa, cử tri Khu dân cư số 6 xúc động chia sẻ rằng mỗi lần tham gia bầu cử bà đều cảm thấy tự hào khi được trực tiếp góp phần lựa chọn những người có đức, có tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Cũng tại xã Cao Phong, một khoảnh khắc xúc động trong sáng ngày bầu cử là khi Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến nhà cử tri Lê Văn Sính, 87 tuổi, là nạn nhân chất độc da cam. Do sức khỏe hạn chế, ông không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu như các cử tri khác. Tuy vậy, quyền công dân của ông vẫn được bảo đảm khi Tổ bầu cử tổ chức mang hòm phiếu đến tận nhà. Trong không khí trang nghiêm, ông Sính tự tay bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu, ánh mắt đầy xúc động. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người có mặt cảm nhận rõ hơn ý nghĩa nhân văn và tính dân chủ của cuộc bầu cử.

Theo chân Tổ bầu cử số 12, xóm Máy 2, phường Tân Hòa mang hòm phiếu phụ đến nhà cử tri - Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chố (sinh năm 1926), chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa thiêng liêng của ngày hội lớn của toàn dân. Bước vào gian phòng khách, điều khiến nhiều người lặng lại chính là bức ảnh phục chế của hai người con liệt sĩ của Mẹ: Nguyễn Văn Thận (hy sinh năm 1972) và Nguyễn Văn Sắc (hy sinh năm 1971). Bức ảnh được treo trang trọng giữa phòng, như một biểu tượng thiêng liêng của sự hy sinh vì Tổ quốc. Đây là món quà do Tỉnh đoàn Hòa Bình trao tặng nhân dịp 27/7/2023 trong chương trình “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”.

Từ đó đến nay, bức ảnh luôn hiện diện như một phần linh hồn của ngôi nhà, nhắc nhớ các thế hệ con cháu về truyền thống cách mạng và những mất mát mà gia đình đã trải qua. Khi hòm phiếu phụ được đặt ngay ngắn giữa gian nhà, không khí trở nên trang nghiêm. Các thành viên Tổ bầu cử nhẹ nhàng hướng dẫn để Mẹ thực hiện quyền công dân của mình. Dù đôi tay đã run theo năm tháng, Mẹ vẫn chậm rãi cầm lá phiếu, cẩn trọng gấp lại rồi bỏ vào hòm phiếu. Khoảnh khắc ấy khiến những người có mặt không khỏi xúc động.

Cử tri đồng bào dân tộc Mông, xã Pà Cò trong ngày hội non sông.

Dưới ánh nắng mai vàng óng ả trải dài trên những con đường phong quang của phường Nông Trang, bầu không khí tại Giáo sứ Nỗ Lực hôm nay náo nức, rộn ràng hơn bao giờ hết bởi tiếng chuông nhà thờ, những lời cầu nguyện và âm hưởng rộn rã của những bản nhạc hành khúc phát ra từ loa truyền thanh, tất cả cùng tạo nên một bản giao hưởng độc đáo của ngày hội non sông.

Với đặc thù là khu dân cư có tới 90% đồng bào theo Công giáo, 2.761 cử tri nơi đây đang cùng nhau viết tiếp bài ca về tinh thần kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo trong ngày bầu cử trọng đại này. Ông Nguyễn Quang Báu, cử tri giáo xứ Nỗ Lực không giấu được niềm xúc động: Ngay từ sớm, bà con giáo dân đã tấp nập phấn khởi tới khu vực bỏ phiếu. Ai nấy đều mang trong mình tinh thần trách nhiệm và sự tin tưởng cao độ. Mọi người đã cùng nhau nghiên cứu kỹ tiểu sử các ứng viên để “chọn mặt gửi vàng”, sáng suốt lựa chọn ra những đại biểu thực sự xứng đáng, có đủ tâm và tầm để gánh vác trọng trách tại các cấp chính quyền.

Trong dòng người xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt bỏ phiếu, những tà áo dài thướt tha và những gương mặt trẻ măng đầy nhiệt huyết đã tô điểm thêm vẻ đẹp cho ngày hội. Cầm lá phiếu trên tay với tất cả sự nâng niu, em Đỗ Thị Trà My, một cử tri trẻ của giáo xứ Nỗ Lực bộc bạch: Lần đầu tiên cầm lá phiếu trên tay, em cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động. Em hiểu rằng mỗi lá phiếu của thế hệ trẻ không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm với tương lai. Em cũng hy vọng sự lựa chọn của mình sẽ góp phần bầu ra được những người vừa có đức, vừa có tài để cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Những lời tâm tình ấy như những nốt nhạc vui, khẳng định sự tiếp nối vững vàng của thế hệ trẻ trong việc vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, cùng hướng về một mục tiêu chung là xây dựng quê hương giàu mạnh và bình an.

Nhóm phóng viên Thời sự