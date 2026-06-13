Giữ sắc diện Đất Tổ xanh, sạch, đẹp

Khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp phủ vàng không gian, đô thị đã hiện lên xanh, sạch, đẹp, đầy sức sống. Ít ai biết rằng, để có được điều đó là sự tận tụy của những con người vẫn âm thầm bắt đầu công việc từ khi phố phường chưa thức giấc. Bằng trách nhiệm và tình yêu với mảnh đất cội nguồn, cán bộ, người lao động Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ ngày ngày góp phần gìn giữ màu xanh, làm đẹp diện mạo Đất Tổ.

Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ thường xuyên kiểm tra, duy trì vệ sinh mặt nước hồ Công viên Văn Lang.

Sau những con đường ngập tràn sắc hoa

5 giờ sáng. Khi nhiều người còn đang say giấc, những chiếc xe chuyên dụng đã lăn bánh trên các tuyến đường. Tiếng chổi tre xào xạc hòa cùng tiếng động cơ xe quét hút rác vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Một ngày làm việc mới của những công nhân môi trường được bắt đầu như thế.

Với họ, làm đẹp đô thị không phải là công việc của riêng những dịp lễ hội mà là nhiệm vụ diễn ra mỗi ngày. Tuy nhiên, vào thời điểm cao điểm như dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, áp lực công việc tăng lên gấp nhiều lần bởi du khách về Đất Tổ ngày một đông. Để bảo đảm môi trường luôn xanh, sạch, đẹp, đơn vị duy trì chế độ trực 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý mọi phản ánh của người dân, du khách trong thời gian ngắn nhất.

Chị Đào Thị Chung - công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì (Đơn vị được Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ ký hợp đồng hàng năm về thu gom, xử lý rác thải) hiểu rõ vất vả phía sau vẻ đẹp của những tuyến phố sạch sẽ. Vừa thu gom rác trên tuyến đường trung tâm, chị vừa chia sẻ: “Những ngày lễ hội, lượng người tăng gấp nhiều lần ngày thường nên anh chị em gần như không có khái niệm hết giờ làm. Chúng tôi chỉ mong khi du khách đến sẽ thấy địa phương sạch sẽ, văn minh để có ấn tượng đẹp về Đất Tổ”.

Không chỉ làm việc trong đêm hay những buổi sớm tinh mơ, cán bộ, công nhân của trung tâm còn thường xuyên đối mặt với những tình huống phát sinh bất ngờ. Giữa cao điểm mùa lễ hội năm nay, một trận mưa lớn kèm gió mạnh khiến nhiều cây xanh gãy đổ, đất đá tràn xuống lòng đường, một số gian hàng bị tốc mái. Khi nhiều người tìm nơi tránh mưa thì hàng chục cán bộ, người lao động của đơn vị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố.

Tính trong 5 tháng đầu năm nay, bộ phận vệ sinh môi trường, thu gom vận chuyển rác thải đã quét, gom rác thủ công trên 106 nghìn m2 đường phố chính và gần 60 nghìn m2 các tuyến phố nội thị, khu đô thị; duy trì vệ sinh hè phố trên 145 nghìn m2, vệ sinh dải phân cách trên 31km; khối lượng rác thải được thu gom, chở bằng xe chuyên dụng trên 4,5 nghìn tấn... Đội ngũ phụ trách hệ thống chiếu sáng và tín hiệu đèn giao thông của trung tâm duy trì vận hành 27 trạm biến áp chiếu sáng công cộng; quản lý, vận hành 333 tủ điều khiển ánh sáng và tín hiệu giao thông; chăm sóc thường xuyên trên 44 nghìn cây tạo hình và hơn 1.100 cây bóng mát trên các tuyến đường và khu vực công cộng...

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ cho biết: “Chúng tôi luôn xác định công tác phục vụ lễ hội phải đặt yếu tố chủ động lên hàng đầu. Vì vậy đơn vị xây dựng phương án ứng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện để khi có tình huống phát sinh có thể xử lý ngay, không để ảnh hưởng đến hoạt động của dịp lễ hội cũng như đời sống người dân”.

Tinh thần chủ động không chỉ thể hiện trong xử lý sự cố mà còn được cụ thể hóa bằng những con số ấn tượng. Trước mùa lễ hội, đơn vị đã tổ chức cắt tỉa gần 800 cây xanh; chăm sóc khoảng 370.000m2 thảm cỏ, thảm hoa; xử lý gần 200.000m2 cỏ dại trên các tuyến đường. Đặc biệt, khoảng 70.000 chậu hoa được bổ sung, thay thế tại các vị trí trọng điểm, tạo nên những điểm nhấn sinh động cho không gian đô thị.

Đằng sau những con số ấy là biết bao ngày công lao động miệt mài, là những ca làm việc kéo dài đến đêm khuya để kịp hoàn thành từng hạng mục. Đó cũng là lý do mỗi dịp Giỗ Tổ hay trong nhịp sống thường ngày, Đất Tổ luôn hiện lên với những hàng cây xanh mát, những tuyến đường sạch đẹp và không gian đô thị ngày càng văn minh, khang trang hơn.

Chung tay dựng xây diện mạo đô thị

Để bảo đảm không gian đô thị luôn sáng, xanh và an toàn, Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ đã chủ động xây dựng phương án kiểm tra, duy tu thường xuyên các công trình hạ tầng trên địa bàn.

Tính riêng dịp diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026, đơn vị đã tổ chức kiểm tra 27 trạm biến áp, hơn 300 tủ điều khiển và gần 20.000 bóng đèn chiếu sáng đô thị; đồng thời duy trì hoạt động ổn định của 28 hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Khối lượng công việc lớn nhưng được triển khai bài bản, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân và du khách.

Kỹ sư Nguyễn Xuân Đông chia sẻ: Đêm là lúc mọi người nghỉ ngơi nhưng lại là thời điểm chúng tôi kiểm tra hệ thống nhiều nhất. Chỉ cần một điểm tối hay một nút đèn tín hiệu gặp sự cố cũng có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người. Những ca trực đêm, những lần kiểm tra lặng lẽ trên các tuyến đường đã trở thành công việc quen thuộc của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, với mong muốn mỗi công trình đều vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả.

Không chỉ dựa vào nguồn lực Nhà nước, trung tâm còn tích cực huy động nguồn lực xã hội trong công tác chỉnh trang đô thị. Sự đồng hành của các doanh nghiệp thông qua việc tài trợ hàng chục nghìn chậu hoa cùng nhiều hạng mục cảnh quan đã góp phần làm đẹp không gian công cộng, đồng thời giảm áp lực cho ngân sách. Cùng với đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa trung tâm với Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, các sở, ngành và chính quyền địa phương trong công tác vệ sinh môi trường, cấp điện, chuẩn bị mặt bằng và phục vụ các hoạt động văn hóa, du lịch.

Công nhân Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì nỗ lực tạo dựng cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp.

Từ những công việc tưởng chừng bình dị ấy, diện mạo Đất Tổ ngày thêm khang trang, xanh, sạch và thân thiện. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, những nỗ lực ấy còn tạo dấu ấn đẹp trong lòng người dân và du khách khi về với vùng đất cội nguồn.

Những đóng góp bền bỉ của tập thể cán bộ, kỹ sư, người lao động Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ đã được ghi nhận bằng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026. Phần thưởng ấy là niềm tự hào của đơn vị và sự ghi nhận xứng đáng dành cho những con người luôn chọn đứng phía sau ánh hào quang, lặng lẽ góp sức giữ gìn màu xanh và làm đẹp quê hương Đất Tổ mỗi ngày.

Hương Giang