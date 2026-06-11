Ngày đầu thi tốt nghiệp THPT:

An toàn, nghiêm túc và đầy quyết tâm

Sáng 11/6, cùng với thí sinh cả nước, 47.348 thí sinh trên địa bàn tỉnh bước vào bài thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Từ thành thị đến miền núi, từ những điểm thi trung tâm đến các trường học vùng sâu, vùng xa, không khí ngày thi đầu tiên diễn ra nghiêm túc, an toàn nhưng cũng đong đầy cảm xúc.

Rất đông phụ huynh và tình nguyện viên có mặt tại các điểm thi để tiếp sức cho thí sinh.

Hồi hộp ngoài cổng trường

Từ sáng sớm, tại 110 điểm thi trên địa bàn tỉnh, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến trường để chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên. Những lời dặn dò, ánh mắt dõi theo con em mình cùng sự hồi hộp hiện rõ trên khuôn mặt của nhiều bậc phụ huynh tạo nên bức tranh quen thuộc của mỗi mùa thi.

Có con gái tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, chị Vũ Kim Chung ở phường Nông Trang chia sẻ rằng cả gia đình đã chuẩn bị từ tối hôm trước nhưng bản thân vẫn trằn trọc, khó ngủ vì lo lắng cho con. “Đưa cháu đến điểm thi thấy các thầy cô và các lực lượng phục vụ kỳ thi làm việc rất trách nhiệm nên tôi cũng yên tâm hơn. Chỉ mong các cháu bình tĩnh, làm bài thật tốt để đạt được nguyện vọng đã đặt ra”, chị Chung nói.

Tại điểm thi Trường THPT Sáng Sơn, dưới những tán lá xanh rì còn đọng sương sớm, không khí buổi ban mai dịu mát, trong lành như làm dịu đi phần nào nỗi lo âu của các sĩ tử trước giờ “vượt vũ môn”. Năm nay, điểm thi có 580 thí sinh dự thi với 25 phòng thi và 84 cán bộ làm nhiệm vụ; trong đó có hơn 300 thí sinh của Trường THPT Sáng Sơn và trên 270 thí sinh của Trường THPT Sông Lô. Những ngày trước kỳ thi, Đoàn Thanh niên nhà trường đã tổ chức tổng vệ sinh khuôn viên, chăm sóc cây xanh, bồn hoa, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Không gian khang trang, thoáng đãng góp phần giúp các thí sinh có tâm lý thoải mái trước kỳ thi quan trọng.

Tại các điểm thi, lực lượng công an, cảnh sát giao thông, đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên có mặt từ rất sớm để hướng dẫn giao thông, hỗ trợ thí sinh và người nhà. Những chai nước miễn phí, những cây bút dự phòng cùng những lời động viên chân thành đã góp phần tiếp thêm động lực cho các sĩ tử trước giờ bước vào phòng thi.

Vượt khó đến trường thi

Tại các địa bàn miền núi, hành trình đến với kỳ thi của nhiều học sinh vẫn còn không ít gian nan. Từ khi trời còn tờ mờ sáng, anh Bùi Văn Thắng ở xóm Tuổng Đồi, xã Đức Nhàn đã đưa con gái là em Bùi Thảo Phương vượt quãng đường khoảng 15km đến điểm thi Trường THPT Mường Chiềng. Trên những cung đường quanh co, dốc cao, người bố liên tục động viên con gái bình tĩnh, tự tin làm bài. Những lời động viên giản dị ấy chứa đựng biết bao kỳ vọng của gia đình dành cho con.

Tại điểm thi THPT Mường Chiềng, nhiều học sinh phải di chuyển từ 20-30km để dự thi. Không ít em thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi việc học. Nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương bố trí nơi ăn, nghỉ cho học sinh ở xa nhằm bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để các em tham gia kỳ thi.

Em Phùng Tuấn Anh, học sinh Trường THPT Yên Lập được các bạn trợ giúp di chuyển đến phòng thi.

Một trong những câu chuyện đặc biệt của ngày thi đầu tiên là trường hợp em Phùng Tuấn Anh, học sinh Trường THPT Yên Lập, trú tại khu Gầy, xã Trung Sơn. Chỉ 4 ngày trước kỳ thi, em không may gặp tai nạn giao thông, phải bó bột chân và gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi, Ban Chỉ đạo thi xã Yên Lập đã phối hợp với nhà trường bố trí chỗ ăn, nghỉ gần điểm thi; đồng thời phân công lực lượng hỗ trợ cùng gia đình đưa em đến điểm thi, làm thủ tục và di chuyển vào phòng thi an toàn.

Chia sẻ sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên, Tuấn Anh cho biết mặc dù việc đi lại gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của nhà trường, các lực lượng hỗ trợ và bạn bè nên em có thể yên tâm tham gia kỳ thi. Với kiến thức đã được ôn tập kỹ lưỡng, em quyết tâm nỗ lực hết sức để đạt kết quả tốt nhất.

Hình ảnh nam sinh chống nạng đến phòng thi cùng sự đồng hành trách nhiệm của gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương đã góp thêm một câu chuyện đẹp, lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp sức cho các sĩ tử trong kỳ thi năm nay.

Nụ cười sau môn thi đầu tiên

Thí sinh Trường THPT Vũ Thê Lang tự tin sau khi hoàn thành nội dung bài thi môn Ngữ văn.

Sau 120 phút làm bài môn Ngữ văn, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Tại điểm thi THPT Vũ Thê Lang, em Lê Thị Như Quỳnh cho biết đề thi bám sát chương trình học và những nội dung đã được ôn tập. “Em hoàn thành bài thi đúng thời gian quy định, làm được phần lớn các câu hỏi và khá hài lòng với bài làm của mình”, Quỳnh chia sẻ.

Tại điểm thi Trường THPT Sáng Sơn, nhiều thí sinh đánh giá đề thi Ngữ văn năm nay có nhiều nội dung mới mẻ, gắn với các vấn đề được giới trẻ quan tâm. Em Hoàng Thị Thanh Hương, học sinh Trường THPT Sáng Sơn cho biết: “Em thấy đề thi khá mới mẻ, đặc biệt là nội dung liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Đề thi vừa sức và em khá hài lòng với bài làm của mình”.

Tại Trường THPT Mường Chiềng, những nụ cười của Thảo Phương và nhiều em học sinh đã phần nào xua tan bầu không khí căng thẳng của ngày thi đầu tiên. Đó không chỉ là niềm vui sau một bài thi thuận lợi mà còn là thành quả của những tháng ngày nỗ lực vượt khó, miệt mài ôn luyện.

Buổi chiều cùng ngày, các thí sinh tiếp tục bước vào môn thi Toán với thời gian làm bài 90 phút. Khi tiếng trống kết thúc buổi thi vang lên, nhiều sĩ tử rời phòng thi trong tâm trạng thoải mái. Theo đánh giá của thí sinh tại nhiều điểm thi, đề thi Toán năm nay bám sát chương trình học, có cấu trúc tương đồng với đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời có sự phân hóa phù hợp để đánh giá năng lực học sinh.

47.348 thí sinh hoàn thành ngày thi đầu tiên

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 11/6, toàn tỉnh có 47.500 thí sinh đăng ký dự thi; 47.348 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,68%; 152 thí sinh vắng mặt.

Để phục vụ kỳ thi, toàn tỉnh huy động 7.296 cán bộ, giáo viên và các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ. Trong ngày thi đầu tiên, không có cán bộ làm thi và thí sinh vi phạm quy chế thi.

Theo ghi nhận tại các điểm thi, công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các lực lượng công an, y tế, điện lực, thanh niên tình nguyện và chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho thí sinh.

Các tình nguyện viên tại điểm thi THPT Liễn Sơn luôn có mặt động viên tinh thần, giúp đỡ các thí sinh “vượt vũ môn”.

Khép lại môn thi đầu tiên, những nụ cười nhẹ nhõm của thí sinh, sự chờ đợi đầy hy vọng của phụ huynh cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm thi, lực lượng chức năng và các tình nguyện viên đã góp phần tạo nên một ngày thi an toàn, nghiêm túc và nhân văn.

Đó cũng là tiền đề thuận lợi để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn ra thành công trong những ngày thi tiếp theo.

Nhóm phóng viên Thời sự