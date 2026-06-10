Sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Quy mô mới, trách nhiệm mới

Chiều 10/6, hơn 48.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến 110 điểm thi để làm thủ tục dự thi, sẵn sàng bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên được tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính. Với quy mô điều phối nguồn lực lớn chưa từng có, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đất Tổ cùng các địa phương đã hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng, quyết tâm hướng tới một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và chất lượng.

Cơ sở vật chất phòng thi tại điểm thi Trường THPT Đoan Hùng, xã Đoan Hùng được chuẩn bị chu đáo.

Chủ động hiệp đồng, bảo đảm an toàn tuyệt đối

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đặt ra bài toán quản lý và điều phối chưa từng có cho ngành Giáo dục tỉnh nhà. Sau khi hợp nhất ba đơn vị hành chính thành tỉnh Phú Thọ mới, địa bàn tổ chức thi rộng hơn, số lượng thí sinh và điểm thi tăng mạnh. Ghi nhận tại các điểm thi cho thấy, công tác phối hợp liên ngành đã được triển khai bài bản, đồng bộ đến từng chi tiết nhỏ.

Tại điểm thi Trường THPT Đoan Hùng - nơi có 588 thí sinh đăng ký dự thi (bao gồm 358 học sinh lớp 12 của trường và 230 học sinh hệ giáo dục thường xuyên), hệ thống cơ sở vật chất gồm 26 phòng thi, 4 phòng chờ đã sẵn sàng.

Thầy Nguyễn Mạnh Hà - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường đã chủ động phối hợp với Công an xã kiểm tra nghiêm ngặt các điều kiện an ninh, khu vực bảo quản đề thi, bài thi. Ngành điện đã hoàn tất kiểm tra lưới điện và bố trí máy phát dự phòng. Đặc biệt, trường đã làm việc với Ban Công tác Mặt trận khu Hưng Tiến và các hộ dân xung quanh để đề nghị tạm ngắt kết nối internet, không mở loa đài trong thời gian thi nhằm bảo mật và giữ không gian yên tĩnh cho thí sinh. Bên cạnh việc bảo vệ nghiêm ngặt ở vòng trong, lực lượng công an giao thông, công an và dân quân xã luôn sẵn sàng nhiệm vụ ở bên ngoài. Đội hình tình nguyện gồm 50 học sinh của trường và Đoàn thanh niên xã Đoan Hùng sẵn sàng tiếp sức mùa thi, hỗ trợ nhắc nhở quy chế ngay từ cổng trường.

Lực lượng chức năng kiểm tra các điều kiện an ninh khu vực bảo quản đề thi, bài thi tại Trường THPT Đoan Hùng.

Tại phường Việt Trì, điểm thi Trường THPT Việt Trì năm nay đón 725 thí sinh (491 học sinh của trường và 234 thí sinh tự do) với 30 phòng thi chính thức, 2 phòng dự phòng. Cô giáo Phạm Thị Thu Huyền - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, toàn bộ các phòng thi đã được rà soát, sửa chữa trang thiết bị; phòng chứa đề, bài thi đều lắp đặt camera giám sát 24/7 theo đúng quy chế.

Giải tỏa áp lực, tự tin "vượt vũ môn"

Không chỉ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng, công tác ổn định tâm lý cho sĩ tử được các trường đặt lên hàng đầu. Em Lê Hà My - học sinh Trường THPT Việt Trì chia sẻ: "Suốt quá trình ôn tập, thầy cô luôn đồng hành, động viên kịp thời giúp chúng em giải tỏa lo lắng. Thầy cô cho ôn luyện rất kỹ lý thuyết và các dạng bài cơ bản, sau đó mới nâng cao dần. Chúng em cũng được quán triệt kỹ về quy chế thi để tuyệt đối không mắc phải những sai sót đáng tiếc".

Giáo viên Trường THPT Hạ Hòa (ảnh trên), Trường THPT Mỹ Văn (ảnh dưới) nỗ lực phân hóa đối tượng, đồng hành cùng học sinh đến những ngày ôn tập cuối cùng.

Cùng trên địa bàn phường Việt Trì, điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương sở hữu lợi thế về cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại với 31 phòng thi, phục vụ 737 thí sinh. Tuy nhiên, đi liền với lợi thế là áp lực giữ vững ngọn cờ đầu về chất lượng giáo dục của tỉnh.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, để biến áp lực thành động lực, nhà trường đã tổ chức ôn tập phân hóa khoa học theo từng nhóm năng lực và mục tiêu xét tuyển của học sinh. Ngoài 2 kỳ thi khảo sát do Sở GD&ĐT tổ chức, trường còn chủ động phối hợp với 4 trường chuyên trong và ngoài tỉnh tổ chức 2 đợt khảo sát năng lực.

“Mục tiêu của trường là củng cố vững chắc kiến thức cốt lõi, đồng thời tăng cường bồi dưỡng mũi nhọn để tiếp tục bứt phá các danh hiệu thủ khoa, á khoa cấp tỉnh và quốc gia” - Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy nhấn mạnh.

Bước ngoặt từ Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thí sinh thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, đề thi không còn sự phân tách giữa hai chương trình cũ và mới, các thí sinh tự do (từng học chương trình 2006) khi dự thi năm nay đều phải tuân thủ cấu trúc mới. Thí sinh sẽ làm 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Ngoại ngữ. Ngoại trừ môn Ngữ văn thi tự luận, các môn còn lại đều thi trắc nghiệm khách quan với cấu trúc định dạng mới (thêm dạng câu hỏi đúng/sai và trả lời ngắn), đòi hỏi học sinh phải hiểu sâu bản chất thay vì học vẹt. Đề thi tiếp tục bám sát định hướng đánh giá năng lực với tỷ lệ phân hóa rõ rệt: 40% nhận biết, 30% thông hiểu và 30% vận dụng.

Lực lượng chức năng và cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Trần Phú, phường Vĩnh Phúc rà soát kỹ lưỡng trang thiết bị an toàn trước ngày thi.

Theo lịch trình chi tiết Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiều 10/6, bắt đầu từ 14h00, thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót và nghe phổ biến quy chế. Sáng 11/6, đúng 7h35 thí sinh bắt đầu thi môn Ngữ văn bằng hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Chiều 11/6, 14h30 thí sinh thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Sáng 12/6, bắt đầu 7h35 và từ 8h40, thi 2 môn tự chọn theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút/môn.

Theo lộ trình của Bộ GD&ĐT, công tác chấm thi và đối sánh dữ liệu kết quả sẽ được Hội đồng thi tỉnh Phú Thọ hoàn thành trước ngày 28/6. Kết quả thi được công bố chính thức vào lúc 8h00 ngày 1/7/2026.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm cao của các thầy, cô giáo và sự tự tin của các sĩ tử, Phú Thọ đã sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Đinh Vũ