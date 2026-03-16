Mở đường liên kết vùng, mở “cánh cửa” phát triển vùng khó khăn

Dù mới hoàn thành khoảng 70% tiến độ, tuyến đường nối từ Quốc lộ 6 với đường 12B qua phường Thống Nhất và xã Nật Sơn hiện lên như một “chấm sáng” nổi bật trên bản đồ giao thông vùng cao. Con đường dài hơn 18km được khởi công từ tháng 12/2024 với tổng mức đầu tư gần 460 tỷ đồng đang góp phần thay đổi diện mạo giao thông của nhiều xã miền núi.

Những tuyến đường mở lối cho vùng khó

Tuyến đường liên kết vùng từ xã Mường Hoa kết nối Quốc lộ 6 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Nhìn con đường đang dần hình thành hôm nay, ít ai biết rằng, trước đây, khu vực này chủ yếu là những lối nhỏ gập ghềnh. Mùa khô bụi mù, mùa mưa lầy lội khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vận chuyển nông sản.

Ông Bùi Văn Du - Trưởng xóm Bãi Tam, xã Nật Sơn chia sẻ: "Việc đầu tư xây dựng tuyến đường là mong mỏi từ lâu của Nhân dân trong khu vực. Dù dự án chưa hoàn thành nhưng việc đi lại từ xã Nật Sơn ra Quốc lộ 6 hay về vùng thấp đã thuận tiện hơn trước nhiều. Người dân rất phấn khởi và hoàn toàn ủng hộ dự án, bởi khi tuyến đường hoàn thành, việc giao thương hàng hóa với các vùng lân cận sẽ thuận lợi hơn, mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế."

Hợp phần dự án đường liên kết vùng qua địa bàn xóm Chùa Bụa, xã Mường Bi vừa hoàn thành, góp phần làm cho nhịp sống nơi đây khởi sắc.

Niềm vui đó cũng hiện hữu ở nhiều địa phương khác khi các công trình giao thông từng bước hoàn thiện. Tại xóm Chùa Bụa, xã Mường Bi, hợp phần dự án nâng cấp tuyến đường liên kết vùng đoạn qua địa bàn đã cơ bản hoàn thành. Những chuyến xe tải nối đuôi nhau chạy bon bon trên con đường nhựa mới rải như minh chứng cho nhịp sống đang từng ngày khởi sắc.

Anh Bùi Văn Dềnh, người dân xóm Chùa Bụa cho biết: "Gia đình tôi chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, trong đó cây mía là nguồn thu nhập chính. Những năm gần đây, nhờ hệ thống giao thông được mở rộng, việc vận chuyển nông sản thuận lợi hơn. Thương lái cũng vào tận nơi thu mua nên việc buôn bán dễ dàng hơn, đời sống gia đình ngày càng ổn định."

Đường nối từ Quốc lộ 6 với đường 12B qua xã Nật Sơn hoàn thành 70% tiến độ, rút ngắn khoảng cách từ các xã khu vực Kim Bôi với Quốc lộ 6.

Hai tuyến đường trên chỉ là một phần nhỏ minh chứng cho vai trò quan trọng của hạ tầng giao thông trong phát triển kinh tế -xã hội.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, toàn tỉnh hiện có hơn 31.000km đường bộ, gần 680km đường thủy nội địa và gần 113 km đường sắt quốc gia với 13 ga. Trong đó, hệ thống đường bộ có hơn 131km đường cao tốc, 941,9km quốc lộ, 1.898,5km tỉnh lộ, 1.438,8km đường đô thị và hơn 25.435km đường giao thông nông thôn. Đáng chú ý, tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt 81,5%. Nhiều xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn được đầu tư nâng cấp, cứng hóa toàn diện hạ tầng giao thông.

Đầu tư giao thông chiến lược, tăng cường liên kết vùng

Việc mở rộng và nâng cấp hệ thống giao thông góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo nhiều vùng nông thôn, miền núi. Những tuyến đường bê tông, đường nhựa rộng rãi dần thay thế các tuyến đường đất nhỏ hẹp; nhiều cây cầu mới được xây dựng giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn. Không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, giao thông còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế khi nông sản, hàng hóa của người dân dễ dàng tiếp cận thị trường. Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, giao thông được xem như “chìa khóa” mở ra cánh cửa thoát nghèo.

Theo đồng chí Phạm Quốc Thắng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, một trong những dự án có ý nghĩa chiến lược hiện nay ở khu vực Hòa Bình là tuyến đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn khoảng cách từ Thủ đô Hà Nội tới các xã, phường thuộc khu vực Hòa Bình, đồng thời tăng cường kết nối với tỉnh Sơn La. Khi các tuyến đường hoàn thành, việc kết nối và giao thương giữa các xã sẽ trở nên thuận lợi hơn. Nông sản của người dân có thể vận chuyển dễ dàng tới các thị trường lớn, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội.

Dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu gói thầu số 3 thuộc địa phận xã Tân Mai đang được nhà thầu tập trung đẩy mạnh thi công.

Hiện nay, dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu cũng đang được triển khai với quyết tâm về đích sớm 1 năm so với kế hoạch. Tính đến tháng 3/2026, công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến đạt khoảng 97%, tương đương 32,8km đã được bàn giao cho đơn vị thi công. Tỷ lệ giải ngân năm 2025 đạt 97% kế hoạch.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công đang huy động tối đa máy móc, thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công liên tục để đẩy nhanh tiến độ. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ phá vỡ thế độc đạo của Quốc lộ 6, đồng thời khơi thông tiềm năng phát triển nông nghiệp, du lịch của các xã vùng cao đặc biệt khó khăn như: Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong, Tân Mai.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm, việc đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, hay các tuyến đường liên kết vùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh giai đoạn 2025 - 2030. Hạ tầng giao thông được xác định là một trong những khâu đột phá nhằm phát huy tiềm năng của từng vùng và tăng cường kết nối với mạng lưới giao thông quốc gia. Trong giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh tiếp tục đầu tư nhiều tuyến đường trọng điểm như tuyến Việt Trì - Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu cùng nhiều dự án liên kết vùng khác.

Dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn Km19 thuộc địa phận xã Cao Sơn đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để hướng tới mục tiêu đưa về đích sớm hơn 1 năm.

Từ những tuyến đường đang được mở rộng và nâng cấp hôm nay, cánh cửa phát triển đang dần mở ra đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Khi giao thông được khơi thông, đó không chỉ là những con đường liên kết mà còn mở ra tương lai phát triển bền vững cho những xã vùng cao, địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Mạnh Hùng