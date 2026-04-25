Mạch nguồn cách mạng giữa vùng trung du

Giữa vùng trung du Phú Thọ mướt xanh, xã Vĩnh Tường hiện ra như một bức tranh thanh bình, ẩn chứa trong đó một sức sống mãnh liệt. Mảnh đất này không chỉ chứng kiến sự ra đời của Chi bộ Đảng đầu tiên huyện Vĩnh Tường (cũ), mà còn là “địa chỉ đỏ” lưu giữ những hồi ức thiêng liêng về Bác Hồ. Hơn 80 năm (1938 - 2026) kể từ ngày “gieo mầm” cách mạng và 65 năm (1961 - 2026) ngày đón Bác về thăm, mạch nguồn ấy vẫn cuộn chảy, trở thành điểm tựa vững chắc để Vĩnh Tường vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Trường THCS Bình Dương thường xuyên tổ chức những buổi học ngoại khóa dưới gốc đa lịch sử trong Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thôn Lạc Trung, xã Vĩnh Tường.

Đón chúng tôi tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thôn Lạc Trung, xã Vĩnh Tường là những bước chân điềm đạm của ông Đặng Văn Phong - Bí thư Chi bộ thôn. Ở tuổi hơn 70, mái tóc đã điểm bạc, nhưng ánh mắt ông sáng rực khi nhắc về một ngày mùa Đông lịch sử: 25/1/1961. Thắp nén tâm hương tưởng nhớ Bác trong không gian tĩnh mịch rộng 13.000m2, ông Phong bồi hồi đưa chúng tôi trở lại miền ký ức xưa.

Năm 1959, hưởng ứng Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, Lạc Trung nổi lên như một điển hình tiên tiến. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi vị lãnh tụ kính yêu về thăm để động viên phong trào. “Phía trước mặt kia, dưới tán đa phủ bóng mát là nơi Bác đã ngồi”, ông Phong chỉ tay ra khoảng sân rộng. "Bác ngồi ngay xuống đất, không cần ghế, giản dị vô cùng. Bác mặc áo bông xám, đội mũ cát trắng. Lúc ấy tôi mới học lớp 1, nghe thầy giáo gọi, cứ thế chạy chân trần ra nhìn Bác".

Điều khiến người dân Lạc Trung khắc ghi suốt đời là sự sâu sát, tỉ mỉ của Bác. Người không chỉ nghe báo cáo trên giấy mà đi thẳng vào vườn ươm, thăm giếng nước và nhà vệ sinh từng hộ dân. Câu chuyện về chiếc cầu tre bắc ngang nhà vệ sinh năm ấy vẫn được ông Phong kể lại như một bài học thực tế. Khi thấy chiếc cầu tre cheo leo, Bác bảo ông Bí thư xã ngồi thử, rồi Người nhẹ nhàng phê bình: "Chú ngồi còn bị ngã, huống chi các cụ già, trẻ em. Cán bộ nói phải đúng, phải thực tế, đừng báo cáo sai sự thật khi dân còn khó khăn". Lời dạy của Người về sự trung thực đã trở thành “kim chỉ nam”. Ngay cả khi vị Bí thư báo cáo mọi thứ đều tốt, nhưng một cụ bà đã thẳng thắn thưa với Bác rằng dân còn đói rách, Bác đã dạy cán bộ phải nhìn thẳng vào sự thật để cùng dân tháo gỡ.

Từ gốc đa năm ấy, Lạc Trung hôm nay đã vươn lên thành hình mẫu kinh tế. Địa phương đã quy hoạch hạ tầng giao thông nội đồng để xe tải lớn vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Năm 2001, Lạc Trung là thôn đầu tiên mạnh dạn chuyển đổi sang chăn nuôi bò sữa, mang lại ấm no cho hàng trăm hộ dân. Không chỉ giàu về kinh tế, nếp sống văn hóa ở đây cũng là niềm tự hào khi việc cưới, việc tang đã được tổ chức gọn nhẹ, văn minh - một sự thay đổi tư duy mạnh mẽ từ lời dạy của Bác.

Rời Lạc Trung, chúng tôi tìm về thôn Vũ Di, xã Vĩnh Tường - “cái nôi” của phong trào cách mạng địa phương, nơi Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Vĩnh Tường cũ ra đời vào năm 1938. Sự kiện này là hạt nhân lãnh đạo phong trào toàn tỉnh Vĩnh Yên lúc bấy giờ, tiền thân cho Phủ ủy Vĩnh Tường năm 1941.

Trong làn gió nhẹ của vùng trung du, cựu chiến binh Lê Văn Hanh kể về đồng chí Lê Xoay - người con ưu tú đã hy sinh anh dũng khi cắm cờ trên cột cờ Bồ Sao năm 1942. “Cụ Lê Xoay là người rất chính trực, hy sinh cả bản thân mình, bị địch bắt cũng không bao giờ phản bội”, ông Hanh bùi ngùi nhớ lại. Sự kiên trung của những lớp đảng viên đầu tiên là gạch nối lịch sử, gắn kết quá khứ hào hùng với hiện tại rạng rỡ.

Mạch nguồn cách mạng đã bắt đầu chảy từ hơn 80 năm trước ở Vĩnh Tường, mở đầu cho phong trào cách mạng sục sôi trên khắp vùng trung du Bắc Bộ. Đại diện cho thế hệ trẻ hôm nay, anh Lê Ngọc Thực - Phó Bí thư Đoàn xã chia sẻ: "Tự hào là tuổi trẻ nơi Bác Hồ về thăm, chúng tôi luôn rèn luyện trình độ để đáp ứng nhiệm vụ mới. Khu lưu niệm Bác Hồ đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục lòng tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương cho lớp lớp đoàn viên, thanh niên".

Những năm qua, công tác bảo tồn di tích tại Vĩnh Tường được thực hiện khoa học, kết hợp tuyên truyền qua các ấn phẩm chuyên sâu và xã hội hóa nguồn lực. Đồng chí Hà Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: “Chúng tôi tập trung tôn tạo các di tích gắn với du lịch tâm linh, tạo sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, mỗi năm Khu lưu niệm Bác Hồ đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, dâng hương tưởng nhớ Bác và ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng Việt Nam”.

Vĩnh Tường hôm nay không chỉ có đường nhựa rộng mở, nhà cao tầng khang trang, mà còn có một “mạch nguồn” vô hình mạnh mẽ: Đó là lòng dân. Đi qua những cánh đồng xanh mướt, nghe tiếng đọc bài của em thơ, chúng tôi hiểu rằng: Mạch nguồn cách mạng tại đây chưa bao giờ ngưng chảy. Nó đang được tiếp nối bằng khát vọng của người trẻ và sự tận tâm của cán bộ “miệng nói tay làm”, xây dựng một vùng quê văn minh đúng như mong ước của Bác Hồ 65 năm về trước.

Rời Vĩnh Tường, hình ảnh gốc đa Lạc Trung và cột cờ Vũ Di vẫn in đậm như biểu tượng của sự tiếp nối. Những giá trị cũ hóa thân thành động lực mới, giúp Vĩnh Tường không chỉ giữ vững danh hiệu “địa chỉ đỏ” mà còn là điểm sáng trên bản đồ phát triển của tỉnh Phú Thọ. Mạch nguồn ấy vẫn xanh mát và tràn đầy sức sống như chính những đồi chè, rừng cọ của vùng đất trung du này.

Ngọc Thắng