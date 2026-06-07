Nỗ lực đưa sản phẩm OCOP lên sàn

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã và đang tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đưa sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu và gia tăng thu nhập cho người dân. Từ những làng nghề truyền thống đến các vùng sản xuất nông nghiệp, ngày càng nhiều chủ thể OCOP chủ động bước vào không gian số, tạo chuyển động tích cực cho kinh tế nông thôn tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Người dân xã Nật Sơn quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nhãn Sơn Thủy qua các phiên bán hàng trực tiếp trên mạng xã hội.

Từ làng nghề truyền thống đến “chợ số”

Hiện toàn tỉnh có 696 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, gồm 583 sản phẩm 3 sao, 104 sản phẩm 4 sao và 9 sản phẩm 5 sao. Đằng sau những con số ấy là sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy sản xuất, kinh doanh của các chủ thể OCOP khi chủ động bước vào môi trường số.

Tại Hợp tác xã Mỳ gạo Hùng Lô (phường Vân Phú), không khí sản xuất luôn tất bật. Trong khu nhà xưởng, những sợi mỳ trắng ngần liên tục được đưa ra khỏi dây chuyền. Ở một góc khác, bộ phận kinh doanh cũng hoạt động khẩn trương. Điện thoại liên tục đổ chuông, đơn hàng được cập nhật từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Ít ai nghĩ rằng, sản phẩm mỳ gạo vốn gắn bó với những phiên chợ quê, nay lại có thể dễ dàng đến tay người tiêu dùng ở nhiều vùng, miền chỉ sau vài thao tác đặt hàng trên điện thoại.

Anh Cao Đăng Duy - Giám đốc Hợp tác xã Mỳ gạo Hùng Lô chia sẻ: Nếu như trước đây sản phẩm chủ yếu tiêu thụ tại các chợ truyền thống, cửa hàng thực phẩm trên địa bàn tỉnh thì nay khách hàng ở khắp mọi miền đất nước đều có thể dễ dàng tiếp cận thông tin về sản phẩm thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh và các nền tảng bán hàng trực tuyến. Khoảng 30% sản lượng mỳ gạo hiện được tiêu thụ qua các kênh thương mại điện tử. Đây không chỉ là kênh bán hàng hiệu quả mà còn giúp chúng tôi nắm bắt phản hồi của người tiêu dùng để cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ...”.

Câu chuyện chuyển đổi số cũng mang lại những tín hiệu tích cực tại Hợp tác xã Sản xuất và chế biến chè Đá Hen (xã Đồng Lương). Thay vì phụ thuộc vào tiểu thương như trước, nay chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh, các sản phẩm chè OCOP của hợp tác xã đã đến với khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Hợp tác xã cho biết: Cùng với việc nâng cao nhận thức của các thành viên về xây dựng thương hiệu, đơn vị luôn chú trọng tuân thủ quy trình sản xuất an toàn, bảo đảm chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, sản phẩm chè Đá Hen được công nhận OCOP 4 sao và khẳng định vị thế trên thị trường. Thông qua các sàn thương mại điện tử, sản phẩm chè Đá Hen không chỉ có mặt tại nhiều thành phố lớn trong nước mà còn nhận được sự quan tâm từ các đối tác ở Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan...

Ở xã Nật Sơn, chuyển đổi số đã mang đến những cơ hội mới cho người trồng nhãn. Những mùa thu hoạch gần đây, ngay tại các vườn nhãn đã có những “phiên chợ điện tử” do lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ tổ chức. Những buổi livestream giới thiệu sản phẩm được thực hiện ngay dưới tán nhãn sai trĩu quả, giúp người tiêu dùng ở các nơi biết đến thương hiệu nhãn Sơn Thủy.

Gia đình ông Bùi Văn Miển ở xóm Khoang, xã Nật Sơn có hơn 7.000m2 trồng nhãn. Ông phấn khởi cho biết: Nhờ sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên, sản lượng tiêu thụ tăng rõ rệt. Sản phẩm được quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội và các nền tảng bán hàng trực tuyến. Đây là cách làm hiệu quả, giúp người dân tiếp cận khách hàng nhanh hơn, mở rộng thị trường và tăng doanh thu.

Thực tế cho thấy, chuyển đổi số không chỉ tạo thêm kênh tiêu thụ hàng hóa mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của các chủ thể OCOP theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và lấy người tiêu dùng làm trung tâm. Từ những sản phẩm quen thuộc ở vùng quê, nhiều mặt hàng OCOP đã từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng hiện đại, tiếp cận những thị trường rộng lớn hơn, thậm chí hướng tới xuất khẩu.

Khi chuyển đổi số không còn là “cuộc chơi” đơn lẻ

Phiên bán hàng trực tiếp trên các nền tảng số, nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Những kết quả bước đầu cho thấy thương mại điện tử đang mở ra cánh cửa lớn cho các sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, phía sau những đơn hàng trực tuyến vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều chủ thể OCOP chưa thành thạo kỹ năng số; thiếu nhân lực vận hành gian hàng trực tuyến; hạn chế trong xây dựng thương hiệu số; chi phí logistics còn cao; áp lực cạnh tranh trên môi trường mạng ngày càng lớn. Đây là những rào cản cần tiếp tục được tháo gỡ để sản phẩm OCOP thực sự phát huy lợi thế trong không gian số...

Nhận diện rõ những khó khăn đó, các cấp, ngành của tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất.

Đến nay, sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh có hơn 458 gian hàng với khoảng 1.430 sản phẩm, dịch vụ được đăng tải. Không chỉ là kênh quảng bá, tiêu thụ hàng hóa, sàn giao dịch còn từng bước hình thành cơ sở dữ liệu thương mại phục vụ phát triển kinh tế số địa phương. Tỉnh đã hỗ trợ 43 doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng các giải pháp thương mại điện tử như bộ giải pháp kinh doanh trực tuyến, bộ nhận diện thương hiệu số, giải pháp bán hàng thông minh. Đồng thời, hỗ trợ 135.000 tem điện tử chống hàng giả cho 18 doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm tăng khả năng truy xuất nguồn gốc, bảo vệ thương hiệu sản phẩm OCOP và nông sản địa phương.

Theo đồng chí Đào Đặng Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương, để tạo đầu ra bền vững cho các sản phẩm OCOP, ngành Công thương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Cùng với xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thị trường, ngành hàng và doanh nghiệp, Sở Công Thương còn tổ chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng bán hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu số; hỗ trợ các đơn vị tham gia các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada và nhiều nền tảng số khác.

Định hướng phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng môi trường thương mại điện tử hiện đại, bền vững, gắn chặt với chiến lược phát triển kinh tế số địa phương. Tỉnh phấn đấu nâng cao thứ hạng Chỉ số Thương mại điện tử (EBI), đưa thương mại điện tử trở thành kênh phân phối quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội... Đây được đánh giá là những giải pháp quan trọng tạo tiền đề vững chắc để mở rộng, củng cố, nâng cao hiệu quả phương thức tiêu thụ trực tuyến sản phẩm nông sản đặc trưng, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.

Từ những gian hàng trực tuyến ngày càng nhộn nhịp đến những đơn hàng liên tục được gửi đi khắp mọi miền đất nước, có thể thấy hành trình đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử đang mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế nông thôn. Khi sản phẩm địa phương biết tận dụng sức mạnh của công nghệ số, con đường từ làng quê đến thị trường rộng lớn sẽ ngày càng ngắn hơn, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân và tạo động lực phát triển bền vững cho địa phương trong kỷ nguyên số.

Lệ Oanh