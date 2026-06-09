Dấu ấn của người Viện trưởng

Trong bối cảnh ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) đang đẩy mạnh cải cách tư pháp, chuyển đổi số và triển khai mô hình Viện KSND khu vực, vai trò của người đứng đầu ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Với gần 30 năm công tác trong ngành, đồng chí Lê Đình Lưỡng - Viện trưởng Viện KSND khu vực 8, tỉnh Phú Thọ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần đưa đơn vị hoàn thành nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ quan trọng, giữ vững chất lượng công tác kiểm sát trên địa bàn.

Nêu gương từ trách nhiệm của người đứng đầu

Trải qua nhiều vị trí công tác, đồng chí Lê Đình Lưỡng luôn được đánh giá là người lãnh đạo sâu sát, quyết liệt trong điều hành và đặc biệt coi trọng chất lượng công tác chuyên môn.

Đồng chí Lê Đình Lưỡng - Viện trưởng Viện KSND khu vực 8 triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Khi thực hiện mô hình Viện KSND khu vực, địa bàn quản lý rộng hơn, khối lượng công việc tăng lên, yêu cầu nghiệp vụ ngày càng cao, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực từng cán bộ, kiểm sát viên; đồng thời đổi mới phương thức quản lý theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Đồng chí Lê Đình Lưỡng chia sẻ: “Người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, nắm chắc công việc, dám chịu trách nhiệm và đồng hành cùng cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Chỉ khi tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao”.

Từ nhận thức đó, đồng chí thường xuyên quán triệt cán bộ, kiểm sát viên thực hiện nghiêm các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, bảo đảm chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Viện KSND khu vực 8 đã kiểm sát việc giải quyết 322 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đạt tỷ lệ kiểm sát 100%. Các nguồn tin đều được giải quyết đúng thời hạn luật định. Đơn vị kiểm sát điều tra 260 vụ án hình sự với 484 bị can. Đối với lĩnh vực dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và lao động, nhiều vi phạm trong hoạt động tố tụng đã được phát hiện, kiến nghị khắc phục kịp thời, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

Đồng chí Viện trưởng Viện KSND khu vực 8 (ngoài cùng bên trái) trực tiếp nghe báo cáo các vụ án phức tạp.

Đặc biệt, đồng chí luôn chỉ đạo thực hiện nghiêm phương châm “gắn công tố với hoạt động điều tra”. Những vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đều được tập thể lãnh đạo nghiên cứu, đánh giá chứng cứ toàn diện trước khi quyết định các vấn đề tố tụng quan trọng. Nhờ đó, nhiều năm liền đơn vị không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm; các vụ án đều được giải quyết đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Dấu ấn chuyển đổi số từ tư duy đổi mới

Không chỉ chú trọng chất lượng chuyên môn, đồng chí Lê Đình Lưỡng còn là người tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động kiểm sát. Xác định công nghệ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động nghiệp vụ, đồng chí đã chỉ đạo đẩy mạnh số hóa hồ sơ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết án.

Theo đồng chí, chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy làm việc, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. “Mọi đổi mới đều phải hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn” - đồng chí Lưỡng chia sẻ.

Đồng chí Lê Đình Lưỡng - Viện trưởng Viện KSND khu vực 8 duyệt án qua sơ đồ tư duy do kiểm sát viên trình bày.

Đối với các vụ án trọng điểm, phức tạp, đơn vị triển khai xây dựng sơ đồ tư duy phục vụ công tác báo cáo, duyệt án và đánh giá chứng cứ. Hình thức báo cáo án bằng hình ảnh, trình chiếu tài liệu điện tử cũng được áp dụng rộng rãi, giúp việc trao đổi nghiệp vụ và đánh giá hồ sơ trở nên trực quan, khoa học hơn.

Trong công tác xét xử, Viện KSND khu vực 8 tích cực phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa trực tuyến, phiên tòa số hóa hồ sơ và phiên tòa rút kinh nghiệm có ứng dụng trình chiếu tài liệu, chứng cứ. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã phối hợp tổ chức 25 phiên tòa rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao kỹ năng tranh tụng và chất lượng thực hành quyền công tố của đội ngũ kiểm sát viên.

Kiểm sát viên Triệu Minh Hà cho biết: “Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí Viện trưởng đã tạo động lực để mỗi kiểm sát viên chủ động học tập, nâng cao trình độ công nghệ thông tin và nhanh chóng thích ứng với các phương thức làm việc mới. Việc ứng dụng sơ đồ tư duy, số hóa hồ sơ và báo cáo án bằng hình ảnh hỗ trợ rất hiệu quả trong quá trình đánh giá chứng cứ và giải quyết vụ án”.

Xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Trên cương vị Bí thư Chi bộ, đồng chí luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn và trách nhiệm với công việc. Với phương châm lấy đoàn kết làm nền tảng, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ, đồng chí đã xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương, tạo điều kiện để mỗi cán bộ phát huy năng lực, sở trường.

Từ sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt của người đứng đầu cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, Viện KSND khu vực 8 đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu công tác quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Gần 30 năm gắn bó với ngành Kiểm sát, đồng chí Lê Đình Lưỡng luôn giữ vững phẩm chất của người cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Những kết quả của Viện KSND khu vực 8 là minh chứng cho vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

Kim Liên - Hà Linh