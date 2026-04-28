Nghĩa tình đồng đội của những “bông hoa Trường Sơn”

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ những ngày bom đạn khốc liệt trên tuyến lửa Trường Sơn, nhưng ký ức về một thời “vào sinh ra tử” vẫn vẹn nguyên trong trái tim của những nữ chiến sĩ năm xưa. Từ chiến trường trở về với đời thường, họ mang theo không chỉ là ký ức chiến tranh mà còn là sợi dây nghĩa tình đồng đội bền chặt, trở thành điểm tựa tinh thần giúp nhau vượt qua những thăng trầm cuộc sống.

Một ngày cuối xuân, trong căn nhà mới khang trang tại xã Hồng Sơn (Hà Nội), bà Trần Thị Tân không giấu được niềm xúc động khi đón những người đồng đội từng cùng mình băng rừng, vượt suối trên tuyến đường Trường Sơn năm nào. Ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là biểu tượng của tình đồng đội ấm áp, nghĩa tình.

Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn và những đồng đội thăm nhà hội viên Trần Thị Tân tại xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội.

Sinh năm 1952, bà Tân nhập ngũ năm 1971, là chiến sĩ giao liên trên tuyến đường huyết mạch Trường Sơn. Sau khi xuất ngũ, bà gắn bó hơn 40 năm với Phú Thọ - quê hương thứ hai của mình. Nhưng ở tuổi xế chiều, bà trở về quê trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Sức khỏe yếu, là nạn nhân chất độc da cam, không chồng con, không nơi ở ổn định.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ đã đứng ra kết nối, vận động nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho bà. Hành trình ấy không hề đơn giản khi bà Tân sinh sống khác địa bàn, đòi hỏi sự xác minh, phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, đoàn thể và chính quyền địa phương.

Nhưng bằng sự kiên trì và tấm lòng dành cho đồng đội, mọi khó khăn dần được tháo gỡ. Ngôi nhà hoàn thành không chỉ nhờ nguồn hỗ trợ kinh phí mà còn là kết quả của sự chung tay từ cộng đồng, họ hàng, làng xóm. Với bà Tân, đó là “món quà của nghĩa tình”, giúp bà an tâm sống những năm tháng tuổi già.

Bà Tân xúc động chia sẻ: “Phú Thọ là quê hương thứ hai của tôi, nơi đã nuôi dưỡng, đùm bọc suốt mấy chục năm qua. Với tôi, đó không chỉ là nơi sinh sống, mà còn là nơi có những người đồng đội, chị em, bạn bè, tri kỷ - những người đã cùng tôi chia ngọt, sẻ bùi trong cuộc sống. Thế nhưng, một bên là gia đình, là nghĩa vụ của người con, người chị... khiến tôi nhiều lúc chông chênh ở tuổi thất tuần, đứng giữa những lựa chọn khó khăn. Có lúc tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ mất phương hướng. May mắn là tôi luôn nhận được sự động viên, sẻ chia từ đồng đội. Chính điều đó giúp tôi nhận ra rằng, nghĩa tình đồng đội là không có biên giới. Dù ở đâu, chúng tôi vẫn là những cô gái Trường Sơn năm ấy, luôn dõi theo và hướng về nhau”.

Không riêng bà Tân, thời gian qua, Ban Liên lạc đã vận động hàng trăm triệu đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Những “ngôi nhà tình nghĩa” không chỉ cải thiện đời sống vật chất mà còn là minh chứng sống động cho tình đồng chí, đồng đội keo sơn.

Những ngôi nhà tình nghĩa vẫn tiếp tục được dựng xây - không chỉ bằng gạch, bằng xi măng, mà bằng cả tấm lòng của những con người từng đi qua lửa đạn, để tình đồng đội mãi mãi không phai.

Trở lại thời điểm năm 1973, khi đất nước bước vào giai đoạn cam go nhất của cuộc kháng chiến, 500 cô gái tuổi mười tám, đôi mươi trên quê hương Đất Tổ đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện ngắn ngủi, họ nhanh chóng được bổ sung vào các đơn vị trên tuyến Trường Sơn, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ: Giao liên, quân y, thông tin, công binh... Giữa mưa bom bão đạn, những cô gái ấy đã góp phần làm nên huyền thoại đường mòn Hồ Chí Minh, góp sức cho thắng lợi mùa Xuân năm 1975. Sau hòa bình, nhiều người tiếp tục công tác đến năm 1978 mới trở về đời thường.

Năm 2002, Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ được thành lập, trở thành “ngôi nhà chung” của gần 400 hội viên. Từ đó đến nay, Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn không ngừng duy trì và phát huy truyền thống nghĩa tình: Tích cực vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ xây, sửa nhà, tặng xe lăn cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ cây, con giống, tạo việc làm để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần chị em...

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, Ban Liên lạc còn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Việc đưa hài cốt liệt sĩ Hà Thị Viền từ nghĩa trang Trường Sơn về quê nhà, xã Xuân Lũng là một trong những nghĩa cử xúc động, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” sâu sắc.

Hàng ngàn lượt thăm hỏi, sẻ chia được thực hiện trong suốt hơn hai thập kỷ qua. Những việc làm thầm lặng nhưng bền bỉ ấy đã góp phần vun đắp mối quan hệ gắn bó giữa những người từng cùng nhau đi qua chiến tranh.

Cùng với đó, hằng năm, Ban liên lạc phối hợp với Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức cho hội viên thăm lại chiến trường xưa, khu di tích cách mạng, những nơi đã từng ghi dấu một thời máu lửa.

Hơn nửa thế kỷ đi qua, những dấu tích của chiến tranh dần lùi vào quá khứ, nhưng nghĩa tình đồng đội của các nữ chiến sĩ Trường Sơn vẫn vẹn nguyên giá trị. Đó không chỉ là sự sẻ chia trong gian khó, mà đã trở thành một phần máu thịt, nâng đỡ họ trong cuộc sống.

Từ những ngôi nhà tình nghĩa được dựng xây, những chuyến thăm hỏi ân cần, đến các hoạt động tri ân bền bỉ, tất cả đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng. Nghĩa tình ấy không chỉ gói gọn trong phạm vi đồng đội năm xưa, mà còn trở thành nguồn cảm hứng về lối sống trách nhiệm, thủy chung cho thế hệ hôm nay.

Giữa nhịp sống hiện đại, câu chuyện của những “bông hoa Trường Sơn” là minh chứng sinh động cho sức mạnh của tình người - giá trị bền vững vượt lên mọi biến thiên của thời gian.

Và chính từ những điều giản dị mà sâu sắc ấy, truyền thống tốt đẹp của dân tộc tiếp tục được gìn giữ, trao truyền, để nghĩa tình đồng đội mãi là điểm tựa tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội hôm nay và mai sau.

Lệ Oanh