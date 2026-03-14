Từ lá phiếu đầu tiên của tuổi 18

Những ngày này, trên khắp các tuyến phố, khu dân cư của quê hương Đất Tổ, cờ đỏ, pano, áp phích tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được trang hoàng rực rỡ. Không khí hướng về Ngày hội non sông lan tỏa trong từng khu dân cư, từng trường học. Hoà chung không khí ấy, có một lớp cử tri đặc biệt đang chờ đợi khoảnh khắc đáng nhớ của đời mình: Những công dân vừa tròn 18 tuổi, lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử.

Lãnh đạo phường Phong Châu cùng các cử tri nghiên cứu tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên tại điểm bầu cử.

Lần đầu thực hiện quyền công dân

Với nhiều bạn trẻ vừa tròn 18 tuổi, kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mà còn đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình trưởng thành, đó là lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử của công dân.

Em Bùi Văn Thiện, học sinh lớp 12A2 Chất lượng cao Toán - Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông Hoà Bình, là một trong số đó. Thiện chia sẻ: "Nhiều ngày nay em thường xuyên theo dõi thông tin về cuộc bầu cử, tìm hiểu về các ứng cử viên và cảm thấy rất tự hào khi lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu của một công dân. Được tham gia bầu cử khi vừa tròn 18 tuổi không chỉ là vinh dự, mà còn là niềm vui rất lớn với cá nhân em. Mong rằng lá phiếu của em sẽ góp phần lựa chọn những đại biểu thật sự tâm huyết, đại diện cho tiếng nói của Nhân dân và đóng góp cho sự phát triển của quê hương”.

Hay như em Nguyễn Phương Thảo (dân tộc Tày), lớp A03-K51, Trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương cũng trong tâm thế háo hức được đi bỏ phiếu, đây là kỷ niệm mà em sẽ ghi nhớ và lưu giữ mãi trong hành trang vào đời, để không ngừng nỗ lực học tập và đặc biệt được chính tay bỏ phiếu để lựa chọn những đại biểu xứng đáng tham gia cơ quan quyền lực nhà nước.

Từ những cử tri trẻ như Thiện, Thảo... không khí hướng về Ngày hội non sông đang lan tỏa rộng khắp, hòa cùng sự chuẩn bị chu đáo của các địa phương để mỗi lá phiếu khi được bỏ vào hòm phiếu đều mang theo niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân.

Không chỉ riêng Thiện, Thảo nhiều cử tri trẻ trên địa bàn tỉnh cũng đang chờ đợi ngày bầu cử với tâm thế phấn khởi, đầy kỳ vọng. Ở các trường học, khu dân cư, việc tuyên truyền về bầu cử được triển khai bằng nhiều hình thức sinh động, giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của công dân khi được đi bỏ phiếu bầu cử.

Từ những lá phiếu đầu đời ấy, tinh thần trách nhiệm công dân đang được khơi dậy rõ nét. Đó không chỉ là cảm xúc tự hào của tuổi 18 trước một quyền chính trị quan trọng, mà còn là bước khởi đầu để thế hệ trẻ tham gia vào đời sống chính trị - xã hội của đất nước bằng những lựa chọn có suy nghĩ và trách nhiệm.

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày bầu cử

Song hành với sự háo hức của lớp cử tri trẻ lần đầu thực hiện quyền bầu cử là sự chuẩn bị bài bản, chặt chẽ của các địa phương nhằm bảo đảm mọi công dân đều có điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Tại phường Phong Châu, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, hướng tới mục tiêu tổ chức cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Nguyễn Đức Lương - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử phường cho biết: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đã được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, bám sát hướng dẫn của các cấp, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Toàn phường có 25 tổ bầu cử với 22.712 cử tri. Địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ; rà soát cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu. Quy trình lựa chọn, hiệp thương và lập danh sách chính thức được thực hiện công khai, minh bạch, đúng trình tự; bảo đảm quyền tham gia và giám sát của Nhân dân. Việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm chính xác, không bỏ sót, không trùng lặp; các khu vực bỏ phiếu được kiểm tra kỹ về điều kiện cơ sở vật chất, an ninh trật tự, tạo thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Tại phường Phú Thọ, công tác chuẩn bị cũng được triển khai sớm và đồng bộ. Ngay sau khi có các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy phường đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử; UBND phường thành lập Ủy ban Bầu cử gồm 17 thành viên và phân công nhiệm vụ cụ thể.

Toàn phường hiện có 21 tổ bầu cử với 315 thành viên, thực hiện rà soát, lập và niêm yết 19.415 cử tri tại 21 khu vực bỏ phiếu. Theo đồng chí Nguyễn Thị Vân Thúy - Phó Chủ tịch UBND phường, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường, bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, địa phương còn chú trọng công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử, từ đó nâng cao ý thức và trách nhiệm khi tham gia bỏ phiếu.

Nhân dân khu 2B phường Nông Trang nghe chương trình hành động của các ứng cử viên.

Ở phường Nông Trang, công tác hiệp thương, tiếp nhận chương trình hành động của các ứng cử viên và tập huấn nghiệp vụ cho các tổ chức phụ trách bầu cử cũng đã được hoàn tất. Đồng chí Đỗ Văn Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cho biết, đây là bước quan trọng để cử tri có thêm thông tin, từ đó lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Sau buổi tiếp xúc cử tri tại khu 2B, ông Đinh Ngọc Tiến bày tỏ sự đồng thuận với chương trình hành động của các ứng cử viên và kỳ vọng rằng, khi trúng cử, các đại biểu sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cơ sở, lắng nghe ý kiến Nhân dân và chuyển tải kịp thời những vấn đề dân sinh đến các cơ quan có thẩm quyền.

Ngày bầu cử 15/3 đang đến gần. Từ những cử tri lần đầu cầm lá phiếu đến những người đã nhiều lần tham gia bầu cử, tất cả đều đang hướng về Ngày hội non sông với niềm tin và trách nhiệm. Khi mỗi lá phiếu được trân trọng bỏ vào hòm phiếu, đó không chỉ là sự lựa chọn của từng công dân, mà còn là cách để mỗi người góp phần định hình tương lai của quê hương và đất nước. Và với lớp cử tri trẻ vừa bước vào tuổi 18, lá phiếu đầu tiên ấy không chỉ đánh dấu quyền công dân được thực hiện, mà còn mở ra hành trình trưởng thành gắn trách nhiệm với cộng đồng, với tương lai của quê hương và đất nước.

Hương Giang