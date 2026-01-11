Myanmar bước vào giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử

{title}
{publish}
{head}
Sáng 11/1, Myanmar chính thức khởi động giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử ở nước này, với các điểm bỏ phiếu mở cửa tại 100 thị trấn trên cả nước.
Cử tri bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Yangon, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN
Hoạt động bỏ phiếu bắt đầu từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Hà Nội) tại các khu vực nằm trong kế hoạch bầu cử giai đoạn 2, bao gồm các đơn vị bầu cử đô thị và nông thôn thuộc 12 trong tổng số 14 vùng và bang.
Cuộc tổng tuyển cử lần này ở Myanmar được tổ chức theo 3 giai đoạn, với hơn 21.000 điểm bỏ phiếu được thiết lập trên toàn quốc.
Giai đoạn 1 đã diễn ra tại 102 thị trấn hôm 28/12/2025, với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 52,13%. Các đoàn quan sát đến từ 9 quốc gia đã tới các điểm bầu cử để giám sát quá trình bỏ phiếu.
Giai đoạn 3 dự kiến được tiến hành vào ngày 25/1 tới tại 63 thị trấn. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại Myanmar kể từ khi chính quyền quân sự lên nắm quyền cách đây 5 năm.
Tổng cộng 57 đảng phái chính trị tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử lần này, trong đó có 6 đảng tranh cử trên toàn quốc. Khoảng 5.000 ứng cử viên tranh cử tại quốc hội.
Nguồn nhandan.vn
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã ra lệnh đặt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, khi tình hình biểu tình trên toàn quốc...
Venezuela và Mỹ chính thức khởi động đàm phán nhằm tái lập quan hệ ngoại giao căng thẳng, giữa bối cảnh chính trị khu vực vẫn diễn biến phức tạp.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, OPEX 2026 tập trung vào nhiều lĩnh vực công nghệ then chốt như hệ thống tự hành, hỗ trợ hậu cần, trinh sát-giám sát và đạn tuần kích (flycam cảm tử).
Tại nhiều khu vực của châu Âu, thời tiết băng giá và tuyết rơi dày đặc đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của cuộc sống, từ suy giảm đột ngột lượng máu dự trữ phục vụ công...
Đại sứ Indonesia Sidharto Reza Suryodipuro sẽ đảm nhận trọng trách điều hành các hoạt động của diễn đàn sau khi được đề cử là ứng cử viên duy nhất của nhóm các quốc gia châu...
Chính phủ Đức tiếp tục chính sách nhập cư nghiêm ngặt, giảm số người tị nạn và hợp tác quốc tế để kiểm soát dòng di cư hiệu quả trong năm 2026.
Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.