Myanmar bước vào giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử

Sáng 11/1, Myanmar chính thức khởi động giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử ở nước này, với các điểm bỏ phiếu mở cửa tại 100 thị trấn trên cả nước.

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Yangon, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động bỏ phiếu bắt đầu từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Hà Nội) tại các khu vực nằm trong kế hoạch bầu cử giai đoạn 2, bao gồm các đơn vị bầu cử đô thị và nông thôn thuộc 12 trong tổng số 14 vùng và bang.

Cuộc tổng tuyển cử lần này ở Myanmar được tổ chức theo 3 giai đoạn, với hơn 21.000 điểm bỏ phiếu được thiết lập trên toàn quốc.

Giai đoạn 1 đã diễn ra tại 102 thị trấn hôm 28/12/2025, với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 52,13%. Các đoàn quan sát đến từ 9 quốc gia đã tới các điểm bầu cử để giám sát quá trình bỏ phiếu.

Giai đoạn 3 dự kiến được tiến hành vào ngày 25/1 tới tại 63 thị trấn. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại Myanmar kể từ khi chính quyền quân sự lên nắm quyền cách đây 5 năm.

Tổng cộng 57 đảng phái chính trị tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử lần này, trong đó có 6 đảng tranh cử trên toàn quốc. Khoảng 5.000 ứng cử viên tranh cử tại quốc hội.

