Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Lưu ý phòng bệnh đường hô hấp vào mùa lạnh

Để phòng bệnh viêm đường hô hấp trong thời tiết lạnh, điều quan trọng nhất là giữ ấm cơ thể và vệ sinh môi trường sống.

Lưu ý phòng bệnh đường hô hấp vào mùa lạnh

Lưu ý phòng bệnh đường hô hấp vào mùa lạnh

Đường hô hấp của con người rất nhạy cảm với thời tiết lạnh. Để phòng bệnh viêm đường hô hấp trong thời tiết lạnh, điều quan trọng nhất là giữ ấm cơ thể và vệ sinh môi trường sống.

Mặc áo ấm, quàng khăn, đi tất đầy đủ; khi ra đường nên đeo khẩu trang; vệ sinh răng miệng đều đặn hằng ngày; giữ nhà cửa thông thoáng, sạch sẽ; không hút thuốc lá; ăn uống đủ chất...

Nguồn Vietnam+


Nguồn Vietnam+

 Từ khóa: Vệ sinh môi trường Thời tiết Giữ ấm cơ thể bệnh viêm đường hô hấp Phòng bệnh Mùa lạnh Hút thuốc lá Con người vệ sinh răng miệng Ăn uống
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thận trọng trong sử dụng thuốc kháng sinh

Thận trọng trong sử dụng thuốc kháng sinh
2026-01-04 15:51:00

Việc lạm dụng thuốc kháng sinh gây ra hiện tượng kháng thuốc, khiến cho thời gian điều trị kéo dài, tăng tỷ lệ tử vong, ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Để khắc phục tình...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long