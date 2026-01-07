Lưu ý phòng bệnh đường hô hấp vào mùa lạnh

Đường hô hấp của con người rất nhạy cảm với thời tiết lạnh. Để phòng bệnh viêm đường hô hấp trong thời tiết lạnh, điều quan trọng nhất là giữ ấm cơ thể và vệ sinh môi trường sống.

Mặc áo ấm, quàng khăn, đi tất đầy đủ; khi ra đường nên đeo khẩu trang; vệ sinh răng miệng đều đặn hằng ngày; giữ nhà cửa thông thoáng, sạch sẽ; không hút thuốc lá; ăn uống đủ chất...

Nguồn Vietnam+