Bảo vệ nền tảng tư tưởng trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc

Chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đây là dịp để các thế lực thù địch sử dụng mạng xã hội tăng cường chống phá. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đảm bảo ổn định tư tưởng cán bộ, Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT), đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Công an xã Mường Bi hướng dẫn người dân sử dụng mạng xã hội an toàn, không tham gia các trang, nhóm phản động.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Đại hội XIV là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa chiến lược đối với việc hoạch định đường lối, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Chính vì vậy, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng gia tăng hoạt động chống phá với nhiều thủ đoạn, ngày càng tinh vi, phức tạp, nhất là trên không gian mạng. Trong bối cảnh đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ nhằm phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, mà còn góp phần bảo đảm các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng được lan tỏa đúng đắn, tích cực trong đời sống xã hội; tạo nền tảng tư tưởng vững chắc để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Trọng tâm là xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, lực lượng và cơ chế phối hợp từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Theo đó, các Đảng ủy trực thuộc, Đảng ủy xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 và Ban công tác 35; xây dựng lực lượng nòng cốt, hình thành các kênh truyền thông phù hợp. Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực đấu tranh trên không gian mạng.

Đồng chí Bùi Minh Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bi cho biết: Xã đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận Nhân dân, cán bộ, đảng viên trước thềm Đại hội Đảng. Ngoài công tác tuyên truyền trực quan, trực tiếp, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội. Hiện nay, Mường Bi đã có một số trang fanpage có sức lan tỏa mạnh mẽ như: Công an xã Mường Bi có 7.300 lượt theo dõi, Tự hào Mường Bi có 4.300 lượt theo dõi... thường xuyên đăng tải các thông tin chính thống, định hướng dư luận.

Toàn tỉnh hiện có trên 700 trang, nhóm fanpage, zalo, facebook, website của các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên đăng tải thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng của đất nước và của tỉnh. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, lực lượng công an, quân sự, các ngành chức năng, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và lực lượng nòng cốt trên không gian mạng để định hướng thông tin, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, lan tỏa những giá trị tích cực.

Trong giai đoạn cao điểm chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, công tác theo dõi, nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên, liên tục. Qua đó, kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh, thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội, nhân sự, văn kiện và các chủ trương lớn của Đảng, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt là từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin xấu, độc; trong đó có nhiều trường hợp xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai sâu rộng đến từng chi bộ, tổ chức đoàn thể và khu dân cư. Nhiều chi bộ cơ sở chủ động lồng ghép nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái vào sinh hoạt chi bộ. Cán bộ, đảng viên được khuyến khích nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động chia sẻ, lan tỏa các bài viết chính thống, tích cực trên không gian mạng, đồng thời kịp thời trao đổi, phản ánh những biểu hiện lệch lạc về nhận thức trong cộng đồng dân cư.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIV không chỉ là nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 hay các cơ quan chuyên trách, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên, người dân. Trong đó, yêu cầu đặt ra là phải triển khai chủ động, kịp thời, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”: Vừa tăng cường tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính thống, giá trị tích cực, vừa kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, không để hình thành “khoảng trống thông tin”.

Dương Liễu