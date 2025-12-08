Hiểm họa thiên tai ở Tân Mai

Với địa hình đồi, núi phức tạp tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra thiên tai, xã Tân Mai là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trên địa bàn tỉnh sau cơn bão số 10 vừa qua. Hiểm họa khôn lường do thiên tai gây ra tại Tân Mai có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đe dọa tính mạng và tài sản của Nhân dân. Thực tế này là nỗi trăn trở của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân bấy lâu nay.

Khu tái định cư xóm Phúc, xã Tân Mai được đẩy nhanh tiến độ thi công để di dời người dân đến nơi an toàn.

Từ quốc lộ 6, con đường dẫn vào trung tâm xã Tân Mai bị hư hỏng nặng do hoàn lưu bão số 10. Mặc dù đã hơn 2 tháng trôi qua nhưng nhiều đoạn đường còn ngổn ngang đất, đá với biển cảnh báo nguy cơ sạt lở, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông. Đặc biệt, tại khu vực ngầm Sạn Sộp, nước lũ tràn qua khiến mặt ngầm bong tróc và sụt lún nghiêm trọng. Anh Bùi Văn Tài, xóm Nọt chia sẻ: “Thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này, tôi cảm thấy bất an bởi mỗi khi mưa lớn, nước lũ đổ tràn qua mặt ngầm chảy xiết tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến. Tình trạng sạt lở cũng xảy ra tại nhiều điểm khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông”.

Nhiều hộ dân xóm Gò Lào sinh sống dọc theo suối So Lo với nỗi lo tình trạng sạt trượt đất, đá lăn ở khu vực đồi núi cao. Những ngày mưa lớn, các hộ dân buộc phải di dời đến nơi tránh trú để đảm bảo an toàn tính mạng. Bởi phía bên đối diện nhà dân là những đồi núi cao đã “no” nước, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Bà Nguyễn Thị Dung, xóm Gò Lào trăn trở: Cứ mưa to là cả gia đình lại “bỏ của chạy lấy người”. Sinh sống dọc bờ suối Gò Lào, khu vực này vừa lo lắng về nguy cơ sạt lở từ trên đồi núi cao, vừa sợ nước lũ từ thượng nguồn về gây ngập úng nhà cửa. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng về nguyện vọng di dân tái định cư, di chuyển đến những nơi ở an toàn. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được đáp ứng nguyện vọng. Gia đình hiện nay có các cháu đang trong độ tuổi đến trường, việc không ổn định chỗ ở phần nào ảnh hưởng đến tâm lý, việc học”.

Năm 2025, tình hình thời tiết diễn biến bất thường đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, gây thiệt hại nặng nề đến KT-XH địa phương. Đặc biệt, cơn bão số 10 diễn ra vào cuối tháng 9 vừa qua đã gây mưa lớn, trên 200 nhân khẩu phải di dời đến nơi an toàn; 40 ha nông, lâm nghiệp bị ngập úng, cây cối gãy đổ. Các tuyến tỉnh lộ 432, 450 và đường giao thông nông thôn có trên 50 điểm bị sạt lở đất, đá xuống mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông. Các công trình nhà văn hóa, trạm y tế, trụ sở làm việc đều bị hư hỏng do sạt lở đất và nước lũ cuốn trôi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10, đất, đá từ trên đồi cao sạt vùi lấp nhiều cột điện tại xóm Phúc.

Sau khi sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tân Mai có 21 xóm, trong đó có 5 xóm thuộc xã Sơn Thủy (cũ) nằm trong vùng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, gồm các xóm: Sạn Sộp, Phúc, Tân Thủy, Chiêng... Theo đánh giá của chính quyền địa phương, đây là những địa bàn có địa hình đồi núi phức tạp, hệ thống sông suối dày đặc và nền đất yếu. Tại khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng, sạt lở đất và đá lăn đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Xác định những nguy cơ xảy ra thiên tai trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh công tác phối hợp, huy động lực lượng nhanh chóng khắc phục thiệt hại. Rà soát, thống kê thiệt hại để kịp thời báo cáo, đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí tu sửa các công trình, hạng mục bị hư hỏng nặng. Trong đó, tập trung đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông liên xóm Diềm – Chiêng, Diềm – Ban, Tôm – Diềm, Nọt – Nhúng; đường nội xóm So Lo, xóm Gò Lào... và đường ra bến thuyền xóm Mó Rút, đường lên nhà văn hóa xóm Tân Thủy... Khắc phục sạt lở và xây dựng kè gia cố khu vực sạt lở tại xóm Chiêng. Đây là những tuyến đường huyết mạch trong đi lại, giao thương và phát triển KT-XH địa phương. Cùng với đó, xã đang tập trung huy động các nguồn lực xây dựng các khu tái định cư để nhanh chóng di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Nước lũ tại khu vực suối So Lo dâng cao làm đổ sập tường bao Trạm Y tế xã.

Đồng chí Phạm Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mai cho biết: “Xác định những khó khăn, thách thức đặt ra trong công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, tập trung đánh giá, rà soát, thống kê các khu vực xung yếu tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động theo dõi dự báo thời tiết bất thường. Huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ để đầu tư, tu sửa và nâng cấp các công trình hạ tầng thiết yếu bị ảnh hưởng do thiên tai. Xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết nhằm chủ động ứng phó, phòng ngừa. Qua đó, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

