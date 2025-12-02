Sớm tháo gỡ việc hỗ trợ bồi thường Dự án ổn định dân cư tại xã Mường Động

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân xóm Thao Con, xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ bức xúc trước việc tiền hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án tái định cư cho 22 hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở đất vẫn chưa được chi trả dù đã nhiều lần được hứa hẹn. Sự chậm trễ khiến người dân mất lòng tin, một số hộ đã không cho đơn vị thi công tiếp tục triển khai dự án.

Do bị người dân ngăn cản do chưa chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường khi thu hồi đất, Dự án ổn định dân cư tập trung tại xóm Thao Con xã Mường Động hiện đang tạm dừng thi công

Trao đổi về vấn đề này, ông Bạch Xuân Trường - Giám đốc BQL dự án xây dựng xã Mường Động cho biết: Dự án ổn định dân cư tập trung do sạt lở đất tại xóm Thao Con được triển khai từ đầu tháng 6/2025. Đây là dự án cấp bách do huyện Kim Bôi (cũ) làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN. Mục tiêu của dự án là di chuyển 22 hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao vào khu tái định cư mới.

Dự kiến, dự án hoàn thành cuối tháng 12/2025. Quá trình triển khai dự án, toàn bộ thủ tục pháp lý, đo đạc, kiểm đếm và các phương án bồi thường đã được UBND huyện Kim Bôi (cũ) hoàn thiện, công bố công khai, được 38/38 hộ dân đồng thuận. Do tính cấp bách của dự án, các hộ dân còn chủ động "ứng trước" mặt bằng cho nhà thầu thi công nhằm đảm bảo tiến độ. Dự án thu hồi tổng cộng 15.340,6m2 đất, trong đó có 12.847,4m2 đất chuyên trồng lúa và 2.493,2m2 đất trồng cây hàng năm với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân khi thu hồi đất hơn 5,1 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ trực tiếp cho người dân hơn 4,93 tỷ đồng gồm bồi thường về đất 940,32 triệu đồng; bồi thường cây trồng 146,468 triệu đồng; hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề 3,796 tỷ đồng và thưởng bàn giao mặt bằng 56,198 triệu đồng.

Theo ông Bùi Văn Nhàn, trưởng xóm Thao Con thì: Mặc dù Chi bộ và Ban quản lý xóm đã tích cực tuyên truyền nhưng một bộ phận người dân cho rằng có những vấn đề khuất tất phía sau nên đã ngăn cản đơn vị thi công dự án

Theo ông Bạch Xuân Trường: Kế hoạch ban đầu, việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ sẽ được thực hiện trong tháng 7/2025. Tuy nhiên, thời điểm này mô hình chính quyền 2 cấp được triển khai. Từ 1/7/2025, huyện Kim Bôi bị giải thể và chia thành các xã mới. Điều này khiến toàn bộ các dự án dở dang, trong đó có dự án ổn định dân cư ở xóm Thao Con phải dừng lại để chờ bàn giao sang cơ quan mới. Quá trình kiện toàn bộ máy hành chính cấp xã diễn ra chậm.

Đến ngày 24/7/2025, UBND tỉnh Phú Thọ mới ra quyết định thành lập BQL dự án xây dựng cấp xã. Mãi đến tháng 10/2025, Sở Nội vụ thông báo quyết định bổ nhiệm Giám đốc BQL dự án xã. Đến ngày 14/11/2025, UBND xã Mường Động mới có Quyết định giao BQL dự án xã chủ trì chi trả bồi thường. Song, từ khi có quyết định thành lập đến nay, BQL dự án xã vẫn chưa mở được tài khoản nên không thể tiếp nhận nguồn để chi trả. “Chúng tôi đã hoàn thiện toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân, chỉ chờ tài khoản được mở và tỉnh chuyển nguồn là có thể chi trả được ngay”, ông Bạch Xuân Trường nhấn mạnh.

Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới nhận được là đến ngày 27/11/2025, BQL dự án xã Mường Động mới chính thức được Kho bạc khu vực Kim Bôi - Lạc Thủy mở, cấp tài khoản. “Giờ tài khoản đã được mở, chỉ cần tỉnh cấp nguồn, chúng tôi sẽ chi trả ngay lập tức cho người dân, kể cả vào thứ Bảy hay Chủ nhật”, ông Bạch Xuân Trường khẳng định.

Tính đến nay dự án mới chỉ triển khai được khoảng 50% khối lượng công việc

Trao đổi xung quanh vấn đề này, ông Bùi Văn Nhàn - Trưởng xóm Thao Con chia sẻ: Khi triển khai dự án, đại diện UBND huyện Kim Bôi (cũ) cam kết chi trả vào ngày 30/7/2025. Đến hạn, không nhận được tiền, xã Mường Động là đơn vị tiếp nhận chuyển giao dự án tổ chức họp dân, đưa ra thời hạn mới 30/8/2025. Nhưng rồi đến 30/9/2025 vẫn chưa có chi trả. Việc nhiều lần hứa hẹn rồi không thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ khiến nhiều người dân bức xúc.

Do vậy, dẫn đến việc các hộ dân ngăn cản không cho nhà thầu tiếp tục thi công. “Chúng tôi hiểu nguyên nhân chậm chi trả là do nguồn từ cấp trên chưa chuyển về. Mặc dù Chi bộ và Ban quản lý xóm đã tích cực tuyên truyền nhưng một bộ phận người dân không hiểu và cho rằng có những vấn đề khuất tất phía sau nên đã ngăn cản không cho tiếp tục thi công dự án”, ông Nhàn cho biết thêm.

Tính đến thời điểm này dự án mới thi công đạt khoảng 50% khối lượng. Công tác san lấp mặt bằng đã hoàn thành nhưng các hạng mục hạ tầng như đường giao thông, điện, hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ vẫn chưa được triển khai. “Chúng tôi rất mong người dân hiểu và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, có sự đồng thuận để tránh những hiểu lầm, góp phần đưa dự án trở lại đúng tiến độ”, ông Bạch Xuân Trường chia sẻ.

Mạnh Hùng