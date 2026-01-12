Bàn giao Bệnh viện 74 Trung ương về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý

Sáng 12/1, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao Bệnh viện 74 Trung ương trực thuộc Bộ Y tế về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế; cùng dự có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ký biên bản bàn giao Bệnh viện 74 Trung ương.

Theo Quyết định số 01 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/1/2026, Bệnh viện 74 Trung ương trực thuộc Bộ Y tế sẽ được chuyển về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật. Việc chuyển giao được thực hiện nguyên trạng, bao gồm: Toàn bộ pháp lý, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác Đảng, Đoàn thể và các nội dung chương trình, nhiệm vụ chuyên môn của Bệnh viện đang triển khai.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi bàn giao, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, việc bàn giao Bệnh viện 74 Trung ương là chủ trương lớn nhằm sắp xếp lại mạng lưới cơ sở y tế phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng chí đề nghị, UBND tỉnh, Sở Y tế Phú Thọ, Bệnh viện 74 Trung ương phối hợp chặt chẽ với các vụ, cục của Bộ Y tế thực hiện tốt công tác bàn giao; rà soát, báo cáo khó khăn, vướng mắc để giải quyết kịp thời; nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng bệnh viện hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đảm bảo các chế độ cho cán bộ, y, bác sĩ yên tâm công tác. Trong quá trình chuyển giao phải đảm bảo duy trì liên tục, hiệu quả hoạt động chuyên môn, đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Tiếp nhận bàn giao Bệnh viện 74 Trung ương về UBND tỉnh quản lý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cam kết chỉ đạo các sở, ngành liên quan để hoàn tất các thủ tục bàn giao sớm nhất. Tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất xây dựng Bệnh viện 74 Trung ương ngày càng phát triển, thu hút đông đảo người dân đến khám và điều trị.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc mong muốn Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tỉnh quy hoạch, phát triển hệ thống y tế tinh gọn, hiệu quả, xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc giao Sở Y tế là cơ quan chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các vụ, cục thuộc Bộ Y tế nhanh chóng hoàn tất các hồ sơ, thủ tục bàn giao xong trước ngày 20/1/2026.

Thu Hoài - Lưu Trường