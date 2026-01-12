Phong vị Đất Tổ
Làng hoa Nhân Vực hối hả vào mùa hoa Tết

Những ngày này, khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, làng hoa Nhân Vực, xã Xuân Lãng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trên những cánh đồng trải dài, sắc vàng rực rỡ của hoa cúc kim cương bắt đầu bung nở, báo hiệu một vụ hoa Tết đầy kỳ vọng của người dân nơi đây.

Làng hoa Nhân Vực nổi tiếng với loài hoa cúc kim cương. Mỗi năm người trồng cúc có thể canh tác từ 2-3 vụ, mỗi vụ kéo dài khoảng 2-3 tháng, cho phép quay vòng đất liên tục. Trong đó, vụ chính và quan trọng nhất vẫn là vụ hoa phục vụ Tết Nguyên đán.

Bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch hằng năm, nông dân làng hoa Nhân Vực lại tất bật xuống giống, trồng và chăm sóc từng luống cúc.

Để hoa nở đúng dịp Tết, người dân phải áp dụng nhiều kỹ thuật chăm sóc công phu, theo dõi sát sao từng giai đoạn sinh trưởng của cây hoa.

Thời điểm này, hoa cúc kim cương đã bắt đầu nở rộ, bước vào giai đoạn thu hoạch kéo dài từ nay đến Tết. Không khí thu hoạch diễn ra sôi động trên khắp các cánh đồng hoa Nhân Vực.

Theo người dân, vụ hoa Tết năm ngoái, giá cúc kim cương dao động từ 3.000-4.000 đồng/bông, mỗi gia đình thu lãi khoảng 30 triệu đồng/sào. Bước vào vụ Tết năm nay, bà con tiếp tục kỳ vọng giá hoa sẽ tăng và giữ được sự ổn định, giúp nâng cao thu nhập và có một cái Tết đủ đầy hơn.

Những ngày này, luống cúc vàng óng của Làng hoa Nhân Vực đang hối hả vào mùa thu hoạch sôi động nhất trong năm, hứa hẹn mang hương sắc mùa Xuân đến khắp mọi miền.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hoa tết Tết nguyên đán Kim cương Nhộn nhịp Cánh đồng Kỳ vọng Vàng hoa cúc rực rỡ dân
