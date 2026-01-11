Phong vị Đất Tổ
Dẻo thơm cơm lam Mường Động

Cơm lam đã xuất hiện từ bao đời nay trong đời sống sinh hoạt của người Mường Động. Thời xưa người dân thường đi rừng, đi nương từ sáng sớm để tìm thức ăn, có lúc còn phải ngủ lại trong rừng. Từ đó, người dân đã sáng tạo ra việc sử dụng ống tre, ống nứa cho gạo vào trong để nướng trên lửa nấu chín thành cơm gọi là cơm lam.

Tại khu Mớ Đá, xã Kim Bôi ngày nay, người dân vẫn lưu giữ nghề truyền thống và phát triển cơm lam Mường Động trở thành sản phẩm đặc sản OCOP 3 sao được thị trường ưa chuộng.

Dẻo thơm cơm lam Mường Động

Người làm cơm lam lựa chọn những ống hóp tươi, có màu xanh đậm để tạo hương thơm đặc trưng, hương vị tự nhiên và ngọt thơm.

Dẻo thơm cơm lam Mường Động

Hạt gạo nương có màu trắng đục, hạt gạo dài và hương thơm đặc trưng.

Dẻo thơm cơm lam Mường Động

Sau khi ngâm, cơm lam được nhồi vào khoảng 2/3 ống hóp, chừa lại khoảng trống để gạo nở sau khi chín.

Dẻo thơm cơm lam Mường Động

Cho nước dừa vào cơm lam để tạo nên hương vị thơm ngon giúp cơm nếp chín mềm dẻo.

Dẻo thơm cơm lam Mường Động

Người phụ nữ Mường khéo léo xoay đều tay, canh lửa vừa để cơm chín đều từ trong ra ngoài, không sống lõi cũng không cháy khét.

Dẻo thơm cơm lam Mường Động

Những ống cơm lam được xếp thẳng hàng, ngay ngắn trong lò nướng.

Dẻo thơm cơm lam Mường Động

Thời gian nướng kéo dài từ 40 - 45 phút, khi ống chuyển màu vàng cháy xém, có mùi thơm nức và bốc hơi nước là cơm đã chín đều, dẻo ngon.

Dẻo thơm cơm lam Mường Động

Khu Mớ Đá, xã Kim Bôi hiện có gần 50 hộ gia đình sản xuất cơm lam.

Dẻo thơm cơm lam Mường Động

Mức thu nhập của người lao động dao động từ 10-12 triệu đồng/tháng.

Dẻo thơm cơm lam Mường Động

Cơm lam trở thành đặc sản được khách du lịch ưa chuộng tại khu du lịch suối khoáng Kim Bôi.

Dẻo thơm cơm lam Mường Động

Cơm lam được bày bán tại các cửa hàng.

Dẻo thơm cơm lam Mường Động

Mỗi ống cơm lam có giá dao động từ 7.000-10.000 đồng tùy theo số lượng đặt của khách hàng.

Dẻo thơm cơm lam Mường Động

Cơm lam Mường Động được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, bình quân mỗi tháng xuất bán ra thị trường trên 10.000 ống.

Giữ gìn chữ viết của người Dao Quần Chẹt

Giữ gìn chữ viết của người Dao Quần Chẹt
2026-01-10 07:47:00

baophutho.vn Giữa nhịp sống hối hả của thời đại công nghệ, tại những nếp nhà sàn vùng cao xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ những lớp học đêm vẫn miệt mài sáng đèn....

Mì gạo sạch - sinh ra từ làng

Mì gạo sạch - sinh ra từ làng
2026-01-08 20:30:00

baophutho.vn Từ một làng nghề ven đô, nơi những sợi mì gạo phơi mình trong nắng gió, Hùng Lô - nay thuộc phường Vân Phú đã qua một hành trình dài để trở...

Làng nghề hoa đào Nhà Nít vào vụ Tết

Làng nghề hoa đào Nhà Nít vào vụ Tết
2026-01-07 11:12:00

baophutho.vn Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Những ngày này, không khí lao động ở Làng nghề hoa đào Nhà Nít, xã Hy Cương khẩn...

Hát Xoan phường Vân Phú: Tinh hoa hội tụ

Hát Xoan phường Vân Phú: Tinh hoa hội tụ
2026-01-03 14:27:00

baophutho.vn Vùng đất Vân Phú hôm nay không chỉ mang diện mạo của một đơn vị hành chính hiện đại mà còn khẳng định vị thế là “trái tim” di sản trên Đất Tổ...

