Ấn tượng Chung kết Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4

Trận Chung kết Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 năm 2025 đã diễn ra sáng 4/1 tại trường quay S8 của Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ trong không khí đầy căng thẳng, kịch tính và hấp dẫn. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, đồng thời kết nối tới 3 điểm cầu các trường: THPT Chuyên Hùng Vương, THPT Hùng Vương, THPT Việt Trì. Gameshow đã để lại ấn tượng sâu sắc, trở thành thương hiệu giáo dục uy tín, khẳng định vị thế và truyền thống đất học của Phú Thọ trong kỷ nguyên mới.

Các thí sinh tranh tài tại Trường quay S8, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Tại các điểm cầu, trên 4.000 cổ động viên là các giáo viên, học sinh và phụ huynh đã tạo nên không khí sôi động. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc, sân trường tràn ngập cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu đã “tiếp lửa” cho các thí sinh.

Không khí sôi động, náo nhiệt của gần 1.500 cổ động viên tại điểm cầu Trường THPT Hùng Vương.

Cổ động viên cùng MC Mai Hậu gửi lời chúc tự tin đến thí sinh Duy Bảo của Trường THPT Hùng Vương.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại điểm cầu Trường THPT Hùng Vương.

Các đại biểu chăm chú theo dõi diễn biến cuộc thi.

Cổ động viên cùng với băng rôn, khẩu hiệu “tiếp lửa” cho các thí sinh.

Màn tiếp sức sôi động tại điểm cầu Trường THPT Việt Trì.

Lá cờ đỏ sao vàng hiện diện khắp sân trường.

Không khí tưng bừng tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Hùng Vương mừng chiến thắng của thí sinh Lý Thái Dương và Vũ Mai Trang.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Hùng Vương chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng.

Đức Anh - Đinh Xuân


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phú thọ đền Hùng Đất Tổ Báo Phú Thọ Giáo dục phổ thông Khát vọng
