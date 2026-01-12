Tạo động lực bứt phá trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững. Hướng tới Đại hội, các phong trào thi đua lập thành tích đang lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh, tạo khí thế sôi nổi, đoàn kết, đồng thuận trong toàn xã hội, thể hiện quyết tâm chính trị, niềm tin và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trước thềm Đại hội.

Khu vực trung tâm tỉnh được quy hoạch đồng bộ, hiện đại.

Trong không khí thi đua sôi nổi hướng về Đại hội XIV của Đảng, tỉnh Phú Thọ bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần hành động khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Khí thế thi đua không chỉ dừng lại ở các phong trào bề nổi mà được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động, quyết sách lớn và nhiệm vụ trọng tâm được triển khai bài bản, tạo chuyển động rõ nét trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Với phương châm hành động “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I thành các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ. Nhiều văn bản chỉ đạo, chương trình điều hành quan trọng được ban hành kịp thời, tạo nền tảng pháp lý và cơ sở để triển khai đồng bộ nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là công tác quy hoạch được tỉnh đặc biệt quan tâm, triển khai theo hướng đồng bộ, linh hoạt và sát thực tiễn, nhằm khai thác tối đa lợi thế của ba vùng trước đây, qua đó định hình rõ động lực tăng trưởng bền vững cho toàn tỉnh. Quy hoạch tỉnh được thực hiện khoa học, bài bản và cơ bản hoàn thành. Theo phương án quy hoạch, Phú Thọ giữ vai trò trung tâm động lực mới của khu vực phía Bắc, là cửa ngõ trung du kết nối đồng bằng sông Hồng với các tỉnh miền núi phía Bắc; đồng thời là đầu mối liên kết chiến lược với vùng Thủ đô mở rộng, giữ vai trò trọng tâm trong phát triển công nghiệp – logistics – đô thị – dịch vụ và là trục giao thương quan trọng của vùng.

Tỉnh xác định rõ 3 hành lang kinh tế, 1 vành đai sinh thái và 5 trục phát triển; đồng thời triển khai nghiên cứu quy hoạch đô thị hai bờ sông Lô, khu hành chính tập trung; thẩm định hàng loạt đồ án quy hoạch, trong đó có các Khu công nghiệp Thanh Ba, Đoan Hùng (giai đoạn 1) và quy hoạch phân khu xây dựng đối với 12 khu công nghiệp.

Tinh thần thi đua hành động tiếp tục được thể hiện rõ nét trong chỉ đạo, điều hành ngân sách và huy động nguồn lực đầu tư. Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, cân đối ngân sách, huy động đa dạng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu nghị quyết, tập trung vào những lĩnh vực then chốt như hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, chuyển đổi số, du lịch, văn hóa và an sinh xã hội. Năm 2025, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 57 nghìn tỷ đồng, bằng 127,5% dự toán; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 95% kế hoạch, phản ánh quyết tâm lớn của các cấp, ngành trong tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm.

Chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Phú Thọ đồng loạt khởi công, khánh thành 4 dự án, công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư trên 14.200 tỷ đồng. Các công trình được hoàn thành và khởi công đúng dịp không chỉ có ý nghĩa về kinh tế – xã hội mà còn thể hiện rõ tinh thần thi đua, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, tạo động lực quan trọng cho phát triển hạ tầng chiến lược và tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.

Người dân được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Phong trào thi đua triển khai nghị quyết tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ ở cơ sở. Phường Việt Trì - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh đã cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, việc làm thiết thực, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh, đáng sống. Năm 2025, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phường ước đạt 324 tỷ đồng; chi ngân sách trên 96 tỷ đồng, bảo đảm tiết kiệm, đúng mục đích. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả; trật tự đô thị, chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường được tăng cường, tạo diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại.

Bí thư Đảng ủy phường Việt Trì Nguyễn Văn Đức cho biết: Phường đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững; xây dựng đô thị Việt Trì văn minh, hiện đại, mang bản sắc riêng, trở thành phường trung tâm, “trái tim” của tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội...

Những bước triển khai quyết liệt, bài bản ngay từ đầu nhiệm kỳ đang tạo dựng nền tảng phát triển vững chắc cho Phú Thọ. Trên nền tảng đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh tiếp tục khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ, thi đua lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Lệ Oanh