Bí quyết sắp xếp phòng khách và phòng ăn ấm cúng đón Tết 2026

Tết là dịp để những người con xa quê trở về, là lúc bạn bè tụ họp chúc tụng nhau những điều may mắn. Để những cuộc vui thêm trọn vẹn, việc sắp xếp lại không gian sống, đặc biệt là phòng khách và phòng ăn, đóng vai trò vô cùng quan trọng. Một ngôi nhà thông thoáng, ngăn nắp không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn giúp gia chủ đón nhận những luồng sinh khí tốt lành đầu năm.

1. Nguyên tắc bố trí phòng khách thông thoáng, hợp phong thủy

Phòng khách được ví như “bộ mặt” của gia chủ. Cách bạn sắp xếp nội thất tại đây sẽ thể hiện gu thẩm mỹ và sự hiếu khách.

- Tạo luồng giao thông mạch lạc: Hãy đảm bảo lối đi từ cửa chính vào đến trung tâm phòng khách không bị cản trở bởi quá nhiều đồ vật nhỏ lẻ. Một không gian mở sẽ giúp năng lượng tích cực lưu thông tốt hơn.

- Vị trí ghế ngồi tiếp khách: Bạn nên ưu tiên chọn một điểm tựa vững chãi cho khu vực trò chuyện. Việc đặt bộ sofa tựa lưng sát tường không chỉ tạo cảm giác an tâm cho người ngồi mà còn giúp mở rộng tầm nhìn bao quát cả căn phòng, giúp cuộc đối thoại trở nên tự nhiên và thân mật hơn.

- Điểm nhấn phong thủy: Đừng quên một chậu mai vàng hoặc đào thắm ở góc phòng. Nếu phòng khách rộng, hãy cân nhắc đặt thêm các kệ trang trí nhỏ để phân tách không gian một cách tinh tế.

Sắp xếp không gian phòng khách cân đối với vị trí ghế ngồi hướng ra cửa chính giúp đón nhận tài lộc và tạo sự thông thoáng.

2. Tối ưu không gian phòng ăn cho những bữa cơm tất niên

Nếu phòng khách là nơi đón khách thì phòng ăn chính là nơi giữ lửa hạnh phúc cho gia đình thông qua những bữa cơm tất niên đầm ấm.

- Sự kết nối giữa các khu vực: Với các căn hộ hiện đại, phòng khách và bếp thường được thiết kế thông nhau để tạo cảm giác rộng rãi. Để tạo sự đồng bộ về thẩm mỹ, bạn có thể sử dụng các mẫu sofa gỗ thiết kế thanh lịch ở khu vực chuyển tiếp giữa hai phòng. Đây sẽ là nơi lý tưởng để các thành viên ngồi nghỉ ngơi, nhâm nhi tách trà trong khi chờ đợi bữa cơm tất niên được chuẩn bị xong.

- Ánh sáng và không khí: Sử dụng ánh sáng vàng ấm áp từ đèn thả bàn ăn để tăng thêm sự gần gũi. Hãy đảm bảo bàn ăn được đặt ở nơi thoáng khí, tránh hướng trực diện từ nhà vệ sinh hoặc cầu thang để giữ gìn sự trang trọng cho không gian ẩm thực.

Góc ăn uống được trang hoàng nhẹ nhàng, kết nối hài hòa với khu vực tiếp khách tạo nên sự xuyên suốt cho ngôi nhà.

3. Những phụ kiện trang trí tạo không khí Tết nhanh chóng

Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ mang tính chấm phá, không gian nhà bạn sẽ rộn ràng sắc xuân ngay lập tức mà không cần tốn quá nhiều chi phí cải tạo.

- Màu sắc: Thay vỏ gối tựa, thảm trải sàn hoặc khăn trải bàn sang tông màu đỏ, vàng hoặc cam. Những màu sắc này không chỉ mang lại cảm giác ấm áp mà còn tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng.

- Hoa tươi: Một bình hoa lay ơn hoặc hoa ly lớn đặt trên bàn trà sẽ làm bừng sáng cả căn phòng với hương thơm dịu nhẹ và sắc màu rực rỡ.

- Phụ kiện treo: Những bao lì xì may mắn hoặc câu đối đỏ nhỏ xinh treo trên cây cảnh sẽ là nét chấm phá thú vị, đậm chất Tết cổ truyền.

Các món đồ trang trí nhỏ như gối tựa màu sắc và hoa tươi giúp thay đổi diện mạo phòng khách chỉ trong tích tắc.

Việc bố trí lại phòng khách và phòng ăn không chỉ giúp ngôi nhà trở nên đẹp hơn mà còn thắt chặt thêm tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn có thêm ý tưởng để tân trang tổ ấm, chuẩn bị đón một năm mới bình an và sung túc.

Nếu bạn đang tìm kiếm những món đồ nội thất tinh tế như sofa, bàn trà,... để hoàn thiện không gian đón Tết, hãy ghé thăm Nội thất KDT. Với đa dạng mẫu mã từ hiện đại đến truyền thống, KDT sẽ mang đến giải pháp tối ưu nhất cho ngôi nhà của bạn.