Geely lì xì khai xuân – Nhận lộc 2.026.000 VNĐ khi mua xe đầu năm

Thời điểm khai xuân hứng khởi là dịp lý tưởng để bạn hiện thực hóa các kế hoạch quan trọng, trong đó bao gồm cả việc sở hữu một chiếc xe mới đồng hành trên mọi hành trình. Nhằm mang đến lời chúc may mắn đầu năm dành cho khách hàng trên toàn quốc, Geely Việt Nam triển khai chương trình “Trao Lộc Đầu Xuân – Lì Xì 2.026.000 VNĐ” với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Khởi đầu năm mới trọn vẹn cùng Geely

Thấu hiểu nhu cầu di chuyển tăng cao cùng mong muốn về một năm mới “vạn sự như ý”, Geely chính thức triển khai chương trình “An vui xuyên Tết – Vi vu đón lộc”. Điểm nhấn của chiến dịch là món quà Lì xì khai xuân trị giá 2.026.000 VNĐ – thay lời chúc tài lộc và cát tường mà thương hiệu gửi đến khách hàng ngay trong những ngày đầu năm mới.

Thời gian triển khai chương trình

Chương trình ưu đãi được triển khai trong giai đoạn đầu năm với thời gian cụ thể:

Từ mùng 1 Tết đến hết ngày 15 tháng Giêng Âm lịch (tức từ ngày 17/02/2026 đến hết ngày 03/03/2026 Dương lịch)

Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe Geely Coolray, Geely EX5, Geely Monjaro sẽ nhận ngay lì xì đầu xuân trị giá 2.026.000 VNĐ.

Món quà mang ý nghĩa biểu trưng cho tài lộc và vận may trong năm mới. Đây cũng là lời chúc Geely gửi đến khách hàng với mong muốn mỗi hành trình đều thuận lợi, an toàn và thành công.

Khoản lì xì không chỉ có giá trị vật chất mà còn là thông điệp đồng hành, tiếp thêm năng lượng tích cực cho những kế hoạch phía trước.

Điều kiện áp dụng chương trình ưu đãi lộc xuân

Để đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi cho khách hàng, chương trình được áp dụng kèm theo các điều kiện sau:

Áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng mua xe mới hoặc xuất hóa đơn trong thời gian chương trình.

Nếu ký hợp đồng và xuất hóa đơn cùng thời điểm, ưu đãi chỉ áp dụng cho một giao dịch.

Mỗi khách hàng hoặc mỗi xe chỉ nhận ưu đãi một lần.

Không áp dụng cộng dồn nhiều giao dịch.

Những quy định này giúp chương trình được triển khai thống nhất trên toàn hệ thống, đảm bảo mọi khách hàng đều nhận được quyền lợi rõ ràng.

Geely – Công nghệ tiên phong cho giá trị bền vững

Trong ngành công nghiệp ô tô hiện đại, Geely được định vị là thương hiệu chú trọng đổi mới công nghệ và hướng đến sự phát triển bền vững, đồng hành cùng tương lai xanh. Các sản phẩm của hãng được ứng dụng nhiều công nghệ tối tân nhằm mang đến trải nghiệm tiện nghi bậc nhất cho khách hàng. Triết lý phát triển của Geely là sự giao thoa hoàn hảo giữa công nghệ thông minh, tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt và khả năng vận hành thân thiện với môi trường.

Mỗi chiếc xe mà Geely mang đến cho khách hàng không đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn đại diện cho phong cách sống năng động, hiện đại, thể hiện đẳng cấp và tầm nhìn của bạn.

Geely hướng đến việc tạo ra trải nghiệm di chuyển thông minh, giúp khách hàng tận hưởng hành trình một cách trọn vẹn, an tâm và bền vững theo thời gian.

Khách hàng trên toàn quốc có thể tìm hiểu chi tiết chương trình qua website, hotline hoặc đến trực tiếp các hệ thống đại lý chính hãng để nhận ưu đãi trong thời gian áp dụng.

