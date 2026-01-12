Ấm lòng người lao động

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, bức tranh đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh cho thấy nhiều gam màu tích cực. Trong bối cảnh sản xuất công nghiệp và thương mại phục hồi, phần lớn doanh nghiệp nỗ lực duy trì việc làm, bảo đảm tiền lương, thưởng Tết. Cùng với đó, hàng loạt chương trình chăm lo thiết thực của các cấp công đoàn và chính quyền, giúp công nhân có một cái Tết đủ đầy, an tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng quà con em công nhân, người lao động dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Những ngày cận Tết, tại các khu, cụm công nghiệp của tỉnh, không khí làm việc vẫn khẩn trương nhưng phấn khởi hơn khi người lao động được thông báo sớm về chế độ tiền lương và thưởng. Theo tổng hợp của ngành lao động, mức lương bình quân của công nhân trong các doanh nghiệp trên địa bàn năm 2025 tiếp tục ổn định, nhiều đơn vị có mức tăng đáng kể so với năm trước.

Qua tìm hiểu được biết, ở một số doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hoạt động hiệu quả, người lao động được hưởng tháng lương thứ 13, kèm theo khoản thưởng Tết từ vài triệu đồng trở lên, tùy theo thâm niên và kết quả sản xuất kinh doanh. Dù mức thưởng chưa đồng đều giữa các doanh nghiệp, song việc chi trả kịp thời, minh bạch đã tạo tâm lý yên tâm, gắn bó cho người lao động trước kỳ nghỉ dài.

Điển hình mới đây, Công đoàn cơ sở Công ty Matsuoka Phú Thọ (Khu công nghiệp Phú Hà) vừa tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 cho hơn 2.000 đoàn viên, người lao động. Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã được tổ chức nhằm động viên, khích lệ tinh thần người lao động sau một năm nỗ lực sản xuất. Ban tổ chức đã vinh danh 280 công nhân lao động xuất sắc, ghi nhận những đóng góp nổi bật cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, 44 suất quà đã được trao tặng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 55 triệu đồng; chương trình bốc thăm trúng thưởng với 55 giải, tổng trị giá trên 48 triệu đồng, mang đến niềm vui, không khí rộn ràng những ngày giáp Tết. Công đoàn cơ sở công ty đã trao thêm 50 suất quà trị giá 15 triệu đồng, thể hiện sự quan tâm, đồng hành với đoàn viên trong công ty.

Công đoàn cơ sở Công ty Matsuoka Phú Thọ tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong công ty dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cùng với tiền lương, vấn đề việc làm sau Tết được nhiều công nhân quan tâm. Thực tế cho thấy, đa số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất ngay từ đầu năm 2026, hạn chế tình trạng gián đoạn lao động. Nhiều đơn vị ký lại hợp đồng dài hạn, bổ sung phúc lợi, điều chỉnh giờ làm linh hoạt để giữ chân lao động lành nghề. Điều này góp phần ổn định thị trường lao động địa phương, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tuyển dụng sau Tết thường gia tăng.

Điểm nhấn giàu tính nhân văn trong dịp này là các chương trình hỗ trợ công nhân về quê đón Tết. Hưởng ứng chương trình “Mang Tết về nhà” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, các cấp công đoàn ở Phú Thọ đã phối hợp với doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều chuyến xe nghĩa tình, trao vé xe miễn phí cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Những chuyến xe khởi hành trong những ngày giáp Tết không chỉ rút ngắn quãng đường về quê, mà còn chuyên chở theo đó sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức công đoàn và cộng đồng doanh nghiệp.

Với những công nhân xa quê lựa chọn ở lại địa phương đón Tết vì điều kiện gia đình hoặc công việc, các chương trình chăm lo Tết tại chỗ được triển khai đồng bộ. Từ những phần quà Tết, hỗ trợ tiền mặt, đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, bữa cơm tất niên ấm cúng tại doanh nghiệp dự báo sẽ góp phần quan trọng giúp người lao động vơi đi nỗi nhớ nhà, cảm nhận rõ hơn sự gắn bó giữa doanh nghiệp và người lao động.

Ở nhiều nơi, công đoàn cơ sở còn xây dựng phương án cụ thể nhằm thăm hỏi công nhân xa quê, công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau trong những ngày Tết.

Tập đoàn Prime tặng quà tri ân người lao động trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Song hành với nỗ lực của doanh nghiệp và công đoàn, tỉnh cũng ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết. Công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi được tăng cường, kịp thời nắm bắt và xử lý những phát sinh trong quan hệ lao động. Các địa phương chủ động rà soát, hỗ trợ lao động khó khăn, lao động mất việc, góp phần giữ ổn định an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trong dịp cao điểm cuối năm.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, thực tế vẫn còn không ít khó khăn. Một số doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp gặp khó về đơn hàng chỉ có thể thưởng Tết ở mức khiêm tốn; chi phí sinh hoạt, đi lại dịp Tết tăng cao vẫn là áp lực với công nhân thu nhập thấp. Điều đó đòi hỏi sự vào cuộc bền bỉ, lâu dài hơn từ các cấp, các ngành, không chỉ tập trung vào dịp Tết mà còn trong suốt cả năm, thông qua các chính sách nhà ở xã hội, đào tạo nghề, nâng cao tay nghề và thu nhập cho người lao động.

Từ bức tranh cuối năm 2025, đầu năm 2026 có thể thấy, chăm lo đời sống người lao động ở Phú Thọ không còn là câu chuyện thời vụ mà đang dần trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Khi tiền lương, việc làm được bảo đảm, khi những chuyến xe nghĩa tình và phần quà Tết đến đúng người, đúng lúc, niềm tin của người lao động với doanh nghiệp và địa phương được củng cố. Đó cũng là nền tảng quan trọng để Phú Thọ tiếp tục phát triển bền vững, giữ chân nguồn nhân lực và tạo động lực cho sản xuất, kinh doanh trong năm mới.

Quang Nam