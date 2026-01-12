Khẩn trương rà soát toàn diện các cơ sở trợ giúp xã hội

Sau khi báo chí phản ánh vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại một cơ sở trợ giúp xã hội (TGXH) ngoài công lập ở tỉnh Quảng Ninh; trước yêu cầu tăng cường công tác quản lý, chăm sóc, trợ giúp đối với trẻ em và các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương tại các cơ sở TGXH, ngày 9/1/2026, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã ban hành Công văn số 104/SYT-BTXH&PCTNXH về việc tổ chức kiểm tra, rà soát hoạt động của các cơ sở TGXH và hoạt động TGXH trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Trung tâm Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần ở xã Chân Mộng hướng dẫn người tâm thần tham gia hoạt động sinh hoạt thường ngày nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc, điều trị.

Theo đó, Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường có trách nhiệm khẩn trương kiểm tra, rà soát ngay toàn bộ cơ sở TGXH ngoài công lập; kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, chăm sóc, trợ giúp trẻ em và các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương; bảo đảm các cơ sở TGXH hoạt động theo đúng nội dung được cấp phép, quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ. Quá trình kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở TGXH tổ chức hoạt động không đúng theo nội dung được cấp phép thì đình chỉ hoạt động theo thẩm quyền. Với những cơ sở không đủ điều kiện tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, chính quyền cơ sở phải rà soát, bàn giao các trường hợp có địa chỉ cụ thể về địa phương quản lý; đồng thời lập danh sách những đối tượng không xác định được địa chỉ để xem xét, đưa vào chăm sóc tại các cơ sở TGXH công lập.

Cùng với đó, các cơ sở tôn giáo có hoạt động nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi cũng được yêu cầu kiểm tra chặt chẽ về điều kiện an toàn, dinh dưỡng, giáo dục và việc chấp hành Luật Trẻ em. Quá trình kiểm tra phát hiện cơ sở hoạt động không phép, tự phát hoặc không đảm bảo điều kiện cần được xử lý kịp thời, đảm bảo quyền lợi trẻ em.

Sở Y tế cũng nhấn mạnh việc tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhân khẩu, tạm trú... nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng có hành vi lợi dụng người yếu thế để trục lợi, gây mất trật tự xã hội. Cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở tôn giáo có hoạt động nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi; chủ nhà trọ, lưu trú có đối tượng yếu thế tạm trú tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho trẻ em và các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương tại cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về TGXH, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng.

Các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát, báo cáo kết quả thực hiện những nội dung trên về Sở Y tế trước ngày 14/1 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

Hồng Nhung