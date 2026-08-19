Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phú Thọ định hướng phát triển 8.000 ha cây dược liệu

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tài nguyên đất nông nghiệp phong phú, chủ yếu đất trung du, miền núi là điều kiện thuận lợi để Phú Thọ phát triển trồng cây dược liệu, nhất là dược liệu dưới tán rừng.

Phú Thọ định hướng phát triển 8.000 ha cây dược liệuSản phẩm OCOP 4 sao Cà gai leo Yên Thủy của Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Bảo Hiệu, xã Yên Trị gắn với vùng trồng dược liệu sạch, liên kết với nông dân.

Hiện nay, bên cạnh các cây trồng chủ lực, dược liệu là cây trồng có lợi thế đang được khuyến khích mở rộng diện tích. Trong đó, dược liệu xạ đen, cà gai leo đã có văn bằng bảo hộ gắn với định hướng bảo tồn và trồng dưới tán rừng. Trên địa bàn có một số mô hình trồng cây dược liệu tiêu biểu như: Trồng cây ba kích tại xã Yên Lập với quy mô 5,5ha; trồng cây mạch môn, khôi tía, sa nhân tại xã Hương Cần với quy mô 3 ha; liên kết trồng cây xạ đen, cà gai leo giữa hợp tác xã và nông dân ở xã Yên Trị với quy mô 35 ha...

Giai đoạn 2026 – 2030, Phú Thọ định hướng phát triển cây dược liệu theo từng vùng sinh thái, phù hợp điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội, gắn với bảo tồn, khai thác bền vững tài nguyên, gìn giữ nguồn gen dược liệu quý. Đến cuối giai đoạn, diện tích trồng dược liệu đạt khoảng 8.000 ha, trong đó 1.500 – 2.000 ha trồng dưới tán rừng; ưu tiên các loài có giá trị cao, như cà gai leo, trà hoa vàng, sa nhân, hà thủ ô, đương quy, giảo cổ lam, xạ đen, ba kích, linh chi, khôi nhung, gừng, nghệ...

Cùng với đó, hình thành các vùng sản xuất dược liệu tập trung theo hướng hữu cơ hoặc hữu cơ tại các khu vực có điều kiện thuận lợi, nhất là dưới tán rừng; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, chứng nhận chất lượng; tăng cường liên kết với chế biến sâu và tích hợp du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành dược liệu.

Bùi Minh


Bùi Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sản phẩm OCOP Yên Trị Du lịch trải nghiệm Phát triển bền vững Trồng cây Du lịch sinh thái Yên Lập cây dược liệu Phú thọ Hợp tác xã
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Một kỹ sư giàu sáng kiến

Một kỹ sư giàu sáng kiến
2026-08-18 14:13:00

baophutho.vn Trong tiến trình phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, đội ngũ trí thức đang khẳng định vai trò nòng cốt trong đổi mới sáng tạo, nâng cao...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long