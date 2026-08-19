Phú Thọ định hướng phát triển 8.000 ha cây dược liệu

{title}
{publish}
{head}
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tài nguyên đất nông nghiệp phong phú, chủ yếu đất trung du, miền núi là điều kiện thuận lợi để Phú Thọ phát triển trồng cây dược liệu, nhất là dược liệu dưới tán rừng.
Sản phẩm OCOP 4 sao Cà gai leo Yên Thủy của Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Bảo Hiệu, xã Yên Trị gắn với vùng trồng dược liệu sạch, liên kết với nông dân.
Hiện nay, bên cạnh các cây trồng chủ lực, dược liệu là cây trồng có lợi thế đang được khuyến khích mở rộng diện tích. Trong đó, dược liệu xạ đen, cà gai leo đã có văn bằng bảo hộ gắn với định hướng bảo tồn và trồng dưới tán rừng. Trên địa bàn có một số mô hình trồng cây dược liệu tiêu biểu như: Trồng cây ba kích tại xã Yên Lập với quy mô 5,5ha; trồng cây mạch môn, khôi tía, sa nhân tại xã Hương Cần với quy mô 3 ha; liên kết trồng cây xạ đen, cà gai leo giữa hợp tác xã và nông dân ở xã Yên Trị với quy mô 35 ha...
Giai đoạn 2026 – 2030, Phú Thọ định hướng phát triển cây dược liệu theo từng vùng sinh thái, phù hợp điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội, gắn với bảo tồn, khai thác bền vững tài nguyên, gìn giữ nguồn gen dược liệu quý. Đến cuối giai đoạn, diện tích trồng dược liệu đạt khoảng 8.000 ha, trong đó 1.500 – 2.000 ha trồng dưới tán rừng; ưu tiên các loài có giá trị cao, như cà gai leo, trà hoa vàng, sa nhân, hà thủ ô, đương quy, giảo cổ lam, xạ đen, ba kích, linh chi, khôi nhung, gừng, nghệ...
Cùng với đó, hình thành các vùng sản xuất dược liệu tập trung theo hướng hữu cơ hoặc hữu cơ tại các khu vực có điều kiện thuận lợi, nhất là dưới tán rừng; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, chứng nhận chất lượng; tăng cường liên kết với chế biến sâu và tích hợp du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành dược liệu.
Bùi Minh
baophutho.vn Khai thác những lợi thế sẵn có, xã Minh Đài đang từng bước nâng tầm giá trị cho nông sản bằng tư duy sản xuất mới. Theo đồng chí Hoàng Anh...
baophutho.vn Ngày 18/8, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Hiền Quan tổ chức...
baophutho.vn Chiều 18/8, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đã làm việc với đoàn chuyên gia Hà Lan và đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến khảo...
baophutho.vn Phát huy lợi thế về thổ nhưỡng và khí hậu, xã Võ Miếu đang tập trung nguồn lực để mở rộng và nâng tầm chất lượng vùng nguyên...
baophutho.vn Trong tiến trình phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, đội ngũ trí thức đang khẳng định vai trò nòng cốt trong đổi mới sáng tạo, nâng cao...
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng trong sáng 18-8, trong đó vàng nhẫn tăng mạnh tới 800.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra lên 145,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế...
baophutho.vn Cứ vào cuối ngày, trước khi mang rác sinh hoạt đi đổ, chị Bùi Thị Hạnh ở thôn Thống Nhất, xã Thung Nai lại cẩn thận phân từng loại rác thải....