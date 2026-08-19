Phú Thọ định hướng phát triển 8.000 ha cây dược liệu

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tài nguyên đất nông nghiệp phong phú, chủ yếu đất trung du, miền núi là điều kiện thuận lợi để Phú Thọ phát triển trồng cây dược liệu, nhất là dược liệu dưới tán rừng.

Sản phẩm OCOP 4 sao Cà gai leo Yên Thủy của Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Bảo Hiệu, xã Yên Trị gắn với vùng trồng dược liệu sạch, liên kết với nông dân.

Hiện nay, bên cạnh các cây trồng chủ lực, dược liệu là cây trồng có lợi thế đang được khuyến khích mở rộng diện tích. Trong đó, dược liệu xạ đen, cà gai leo đã có văn bằng bảo hộ gắn với định hướng bảo tồn và trồng dưới tán rừng. Trên địa bàn có một số mô hình trồng cây dược liệu tiêu biểu như: Trồng cây ba kích tại xã Yên Lập với quy mô 5,5ha; trồng cây mạch môn, khôi tía, sa nhân tại xã Hương Cần với quy mô 3 ha; liên kết trồng cây xạ đen, cà gai leo giữa hợp tác xã và nông dân ở xã Yên Trị với quy mô 35 ha...

Giai đoạn 2026 – 2030, Phú Thọ định hướng phát triển cây dược liệu theo từng vùng sinh thái, phù hợp điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội, gắn với bảo tồn, khai thác bền vững tài nguyên, gìn giữ nguồn gen dược liệu quý. Đến cuối giai đoạn, diện tích trồng dược liệu đạt khoảng 8.000 ha, trong đó 1.500 – 2.000 ha trồng dưới tán rừng; ưu tiên các loài có giá trị cao, như cà gai leo, trà hoa vàng, sa nhân, hà thủ ô, đương quy, giảo cổ lam, xạ đen, ba kích, linh chi, khôi nhung, gừng, nghệ...

Cùng với đó, hình thành các vùng sản xuất dược liệu tập trung theo hướng hữu cơ hoặc hữu cơ tại các khu vực có điều kiện thuận lợi, nhất là dưới tán rừng; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, chứng nhận chất lượng; tăng cường liên kết với chế biến sâu và tích hợp du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành dược liệu.

Bùi Minh