Camera Nghị định 10 AI trí tuệ nhân tạo từ Viettel

Ngành vận tải đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, việc trang bị các thiết bị giám sát hành trình là điều cần thiết. Camera Nghị định 10 AI trí tuệ nhân tạo từ Viettel đã ra đời như một giải pháp đột phá, giúp các chủ xe và doanh nghiệp vận tải vừa tuân thủ quy định, vừa tối ưu hóa năng lực quản trị nhờ sức mạnh công nghệ vượt trội.

1. Camera Nghị định 10 Viettel: Khi công nghệ AI dẫn lối an toàn

Nghị định 10/2020/NĐ-CP và Thông tư 12/2020/TT-BGTVT đã đặt ra những quy chuẩn khắt khe về việc lắp đặt camera trên các dòng xe kinh doanh vận tải (xe khách từ 9 chỗ, xe container, xe đầu kéo). Đáp ứng nhu cầu đó, Viettel mang đến dòng sản phẩm VTR-SmartCamera – hệ thống camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn bộ Giao thông Vận tải.

Khác với các dòng camera truyền thống chỉ ghi hình đơn thuần, camera nghị định 10 Viettel sử dụng thuật toán AI để phân tích hành vi người lái và tình trạng khoang hành khách theo thời gian thực. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu mà còn chủ động ngăn ngừa các rủi ro tiềm ẩn trên đường.

2. Tính năng ưu việt của Camera Nghị định 10 AI trí tuệ nhân tạo từ Viettel

Viettel không chỉ cung cấp thiết bị ghi hình, mà là hệ sinh thái quản lý vận tải thông minh. Dưới đây là những lý do khiến giải pháp này trở thành sự lựa chọn số 1 hiện nay:

2.1. Giám sát hành trình 4G siêu tốc

Sử dụng hạ tầng viễn thông hàng đầu của Viettel, thiết bị hỗ trợ module SIM 4G/5G, đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu hình ảnh về máy chủ Tổng cục Đường bộ luôn ổn định, không bị gián đoạn ngay cả ở những khu vực sóng yếu. Đây là bước chuẩn bị quan trọng khi Việt Nam dự kiến tắt hoàn toàn sóng 2G vào năm 2026.

2.2. Trí tuệ nhân tạo AI nhận diện thông minh

Hệ thống AI tích hợp có khả năng nhận diện các hành vi vi phạm của tài xế như: buồn ngủ, sử dụng điện thoại khi lái xe, không thắt dây an toàn hoặc rời khỏi vị trí lái. Ngay khi phát hiện, hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo tại cabin và gửi thông báo về trung tâm điều hành của doanh nghiệp.

2.3. Xem video trực tuyến 24/7 miễn phí

Chủ xe có thể theo dõi trực tiếp hình ảnh trong xe và hành trình phía trước thông qua ứng dụng vTracking hoặc website. Hình ảnh đạt độ phân giải HD 720P/1080P sắc nét, giúp việc quản lý khoang hành khách và hàng hóa trở nên minh bạch, dễ dàng.

2.4. Lưu trữ dữ liệu an toàn trên Cloud Viettel

Mọi hình ảnh và video được lưu trữ song song trên thẻ nhớ (tối đa 128GB) và hệ thống Cloud Server của Viettel đặt tại Việt Nam. Điều này đảm bảo dữ liệu không bị mất mát khi xảy ra sự cố va chạm hoặc mất nguồn điện, đồng thời bảo mật tuyệt đối thông tin doanh nghiệp.

3. Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn pháp lý cao

Một trong những lo lắng của chủ xe là lắp đặt thiết bị không hợp chuẩn, dẫn đến bị từ chối đăng kiểm hoặc xử phạt. Với camera nghị định 10 Viettel, bạn hoàn toàn có thể yên tâm:

Hợp chuẩn QCVN 31:2014/BGTVT: Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thiết bị giám sát hành trình.

Hợp quy QCVN 117:2018/BTTTT: Chứng nhận về thu phát vô tuyến điện từ Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tự động truyền dữ liệu: Hình ảnh được truyền về Tổng cục Đường bộ với tần suất 3-5 phút/lần (12-20 lần/giờ) đúng theo quy định pháp luật.

4. Báo giá lắp đặt camera nghị định 10 Viettel mới

Viettel cung cấp các gói giải pháp linh hoạt, phù hợp với mọi quy mô từ hộ kinh doanh cá thể đến tập đoàn vận tải lớn.

Gói cước Thời gian sử dụng Chi phí trọn gói (Tham khảo) Combo Camera + Định vị GPS 12 Tháng 4.700.000 VNĐ Combo Camera + Định vị GPS 24 Tháng 5.392.000 VNĐ Gia hạn năm tiếp theo Mỗi năm 1.404.000 VNĐ

Lưu ý: Giá đã bao gồm thiết bị đầu ghi, camera, thẻ nhớ, SIM 4G và miễn phí công lắp đặt toàn quốc.

5. Tại sao nên chọn lắp đặt camera nghị định 10 tại Viettelnet?

Viettel không chỉ bán thiết bị, chúng tôi trao gửi niềm tin và sự đồng hành cùng doanh nghiệp trên mọi nẻo đường.

5.1. Hệ thống hỗ trợ kỹ thuật rộng khắp

Với hơn 63 chi nhánh tỉnh/thành và hàng ngàn điểm kỹ thuật trên toàn quốc, Viettel cam kết hỗ trợ lắp đặt tận nơi và bảo hành thiết bị trong vòng 24 giờ. Bất kể xe của bạn đang ở đâu, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi luôn sẵn sàng có mặt.

5.2. Làm chủ công nghệ và hạ tầng

Viettel là đơn vị tại Việt Nam tự chủ từ hạ tầng viễn thông, phần mềm giám sát (vTracking) đến máy chủ lưu trữ dữ liệu. Điều này giúp tối ưu hóa chi phí vận hành cho khách hàng và dễ dàng nâng cấp các tính năng đặc thù theo yêu cầu của doanh nghiệp.

5.3. Phần mềm vTracking thân thiện, dễ sử dụng

Ứng dụng quản lý được thiết kế hoàn toàn bằng tiếng Việt, giao diện trực quan, hỗ trợ đầy đủ các loại báo cáo từ: báo cáo chi tiết hành trình, dừng đỗ, quá tốc độ đến báo cáo tổng hợp theo tài xế.

Lắp đặt camera nghị định 10 Viettel không chỉ là việc thực hiện nghĩa vụ với pháp luật, mà là sự đầu tư thông minh cho tương lai. Với sức mạnh từ trí tuệ nhân tạo AI, doanh nghiệp sẽ kiểm soát tốt hơn đội ngũ tài xế, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo vệ tài sản một cách tối ưu.

Đừng để những rủi ro về pháp lý hay an toàn ảnh hưởng đến hành trình của bạn. Hãy liên hệ ngay với Viettel để được tư vấn giải pháp camera AI phù hợp cho xe của mình!

