Đồng hồ đeo tay tại Hải Triều: Đẳng cấp chính hãng và “Quyền Được An Tâm”

Trong bối cảnh thị trường đồng hồ thật giả lẫn lộn, Đồng Hồ Hải Triều khẳng định vị thế bằng sự kiên định với chất lượng sản phẩm uy tín, không gian Boutique sang trọng và chính sách hậu mãi vượt tiêu chuẩn hãng.

Đồng Hồ Hải Triều - Hành trình 4 thập kỷ và mục tiêu phủ rộng toàn quốc

Khởi đầu từ một cửa hàng nhỏ trên đường Âu Cơ (Quận 11, TPHCM), sau hơn 35 năm phát triển, Đồng Hồ Hải Triều đã mở rộng hệ thống lên 30+ showroom trên toàn quốc.

Mục tiêu của doanh nghiệp không đơn thuần là tăng số lượng điểm bán, mà là đưa trải nghiệm mua đồng hồ chính hãng tiêu chuẩn cao đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam ở nhiều tỉnh thành.

Hợp tác có chọn lọc với các thương hiệu quốc tế

Hiện nay, Hải Triều là đại lý ủy quyền chính thức của hơn 20 thương hiệu đồng hồ danh tiếng như Casio, Saga, KOI, Citizen, Seiko, Orient, Longines, Doxa, Titoni, Rado, Mido, DW...

Chia sẻ về tiêu chí hợp tác, ông Đặng Thanh Hải - Giám đốc Điều hành chuỗi bán lẻ Đồng Hồ Hải Triều cho biết: “Trước khi quyết định bắt tay hợp tác với bất kỳ thương hiệu nào, chính đội ngũ ban lãnh đạo như chúng tôi phải tự trải nghiệm sản phẩm trong 1 thời gian đủ lâu, để biết được chúng hoạt động tốt không, có phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của khách hàng Việt không. Một ngày có đến hàng chục thương hiệu ngỏ lời mời hợp tác nhưng chúng tôi đều từ chối. Việc lựa chọn bán thương hiệu nào với Hải Triều là một điều rất quan trọng và phải được cân nhắc kỹ.”

CEO Đặng Thanh Hải đeo trải nghiệm đồng hồ Seiko

Quy trình kiểm định 2 lớp trước khi đến tay khách hàng

Tất cả đồng hồ sau khi nhập về đều trải qua quy trình kiểm tra chất lượng (QC) 2 lần.

Lần đầu nhằm phát hiện các lỗi kỹ thuật, trầy xước, bụi mặt số, bong keo hoặc sai lệch chức năng. Sau đó, sản phẩm được phân phối về từng showroom và tiếp tục được kiểm tra lại để đảm bảo không phát sinh hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

Trước khi trưng bày, mỗi sản phẩm đều được bọc một lớp nilon mỏng nhằm hạn chế tác động từ môi trường, mồ hôi tay hoặc bụi bẩn, giúp đồng hồ giữ được tình trạng hoàn thiện tốt nhất.

Đồng hồ được bọc nilon cẩn thận trước khi trưng bày

Chính sách giá: Bán đúng giá niêm yết từ hãng

Một trong những điểm khác biệt của Hải Triều là chính sách bán đúng giá do hãng quy định cho đại lý ủy quyền. Doanh nghiệp không tự ý tăng hoặc giảm giá để tạo hiệu ứng khuyến mãi.

Giá bán được đồng bộ trên toàn hệ thống showroom, website và các kênh truyền thông. Mức chênh lệch (nếu có) so với website toàn cầu của hãng chủ yếu đến từ yếu tố quy đổi tiền tệ và chính sách thị trường từng quốc gia.

Việc duy trì giá niêm yết giúp người tiêu dùng yên tâm rằng họ mua sản phẩm đúng giá trị, không chịu rủi ro về hàng giả hoặc các chương trình giảm giá thiếu minh bạch.

Hậu mãi mở rộng, đảm bảo “Quyền Được An Tâm”

Với các dòng đồng hồ cơ bản, bạn sẽ nhận được các chế độ như: Miễn phí thay pin, miễn phí vận chuyển toàn quốc, cho phép đổi 1:1 trong 7 ngày, đền gấp 10 nếu là hàng giả, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, tăng thời gian bảo hành lên đến 5 năm.

Riêng với các dòng đồng hồ Thuỵ Sỹ cao cấp sẽ được “ưu ái” với những đặc quyền như: Miễn phí đánh bóng trong 4 năm đầu tiên, ưu tiên sửa chữa/bảo dưỡng tại Trung tâm bảo dưỡng Đồng Hồ Hải Triều, giao-nhận ngay tại nhà, được cập nhật tình trạng sửa chữa qua điện thoại.

Không gian mua sắm sang trọng, nội thất hiện đại

Mỗi cửa hàng Hải Triều có diện tích trung bình khoảng 150m2, được thiết kế theo phong cách hiện đại và đồng bộ.

Tủ trưng bày, hệ thống ánh sáng, cách sắp xếp sản phẩm đều tuân thủ tiêu chuẩn mà từng hãng đặt ra. Số lượng mẫu trưng bày trên mỗi tủ cũng được kiểm soát để đảm bảo tính thẩm mỹ và trải nghiệm quan sát tốt nhất.

Khi bước vào showroom, khách hàng có thể cảm nhận rõ sự chuyên nghiệp và không gian mua sắm tương đồng với cửa hàng chính hãng quốc tế.

Đến để trải nghiệm chất lượng sản phẩm uy tín và dịch vụ cao cấp.

