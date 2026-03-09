Bảng giá vé pháo hoa Đà Nẵng DIFF 2026 chính thức công bố

Ban tổ chức DIFF 2026 vừa chính thức công bố bảng giá vé pháo hoa Đà Nẵng cho mùa lễ hội năm nay với 5 hạng vé khác nhau, thấp nhất từ 1 triệu đồng.

Ngay sau khi Ban tổ chức công bố, DANAGO - một đối tác chiến lược phân phối vé DIFF chính thức, đã tiến hành niêm yết minh bạch trên website của Họ tại đường dẫn giá vé pháo hoa Đà Nẵng 2026.

Bảng giá vé pháo hoa mới nhất được niêm yết trên website danago.vn.

Chi tiết các hạng vé và phân khúc khán đài năm 2026

Theo bảng giá niêm yết của đối tác chiến lược DANAGO, để phục vụ nhu cầu của đông đảo khán giả, DIFF 2026 đã bố trí 5 hạng vé khán đài với mức giá khác nhau, phù hợp với nhiều nhóm khách. Mức giá vé đã bao gồm thuế GTGT và bảo hiểm theo quy định, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người xem.

Hạng AVIP (Có bàn): Mức giá 4.000.000 VNĐ. Đây là vị trí cao cấp nhất, nằm ở trung tâm của sân khấu chính với tầm nhìn trực diện tuyệt đối, giúp khán giả không bỏ lỡ bất kỳ hiệu ứng pháo hoa nào.

Hạng A (Không có bàn): Mức giá 2.200.000 VNĐ. Khu vực này nằm sát sân khấu biểu diễn nghệ thuật, giúp người xem vừa được chiêm ngưỡng pháo hoa, vừa được hòa mình vào không khí âm nhạc sôi động.

Hạng A1 và A2: Mức giá 1.500.000 VNĐ. Nằm ở hai phía cánh của khán đài chính, đây là sự lựa chọn cân bằng giữa chi phí và trải nghiệm tầm nhìn.

Hạng A3 và A4: Mức giá 1.000.000 VNĐ. Đây là mức giá cơ bản, tạo điều kiện cho đông đảo người dân và du khách bình dân có thể vào khán đài để cảm nhận âm thanh sống động và ánh sáng rực rỡ của lễ hội.

Sơ đồ bố trí khán đài thực tế của DIFF 2025 nhìn từ trên cao.

Theo thông tin nhận được từ DANAGO, chính sách đối với trẻ em như sau: Trẻ em dưới 1m được miễn phí vé (ngồi cùng ghế người lớn); trẻ em từ 1m đến 1m4 áp dụng giá vé trẻ em; trên 1m4 tính giá vé người lớn.

Việc công khai giá vé giúp du khách tránh được tình trạng bị ép giá khi mua qua các kênh không chính thống.

Gói Combo “All in One” – Giải pháp du lịch tiết kiệm và tiện lợi

Một trong những điểm mới thu hút sự quan tâm lớn của du khách năm nay chính là gói Combo All in One với mức giá chỉ 2.800.000 VNĐ. Đây là gói dịch vụ tích hợp được thiết kế riêng cho khách du lịch tự túc, giúp tiết kiệm chi phí đáng kể so với việc mua lẻ từng hạng mục.

Khi sở hữu combo All in one, du khách sẽ có ngay: 01 vé xem pháo hoa tại khán đài A1, 01 vé cáp treo tham quan Sun World Ba Na Hills và 01 suất buffet trưa đẳng cấp tại đỉnh núi Chúa.

Đặc biệt, vé tham quan Bà Nà Hills trong gói combo này có hiệu lực sử dụng linh hoạt trong vòng 2 ngày trước hoặc sau ngày bắn pháo hoa (T +/- 2). Điều này cực kỳ thuận tiện cho du khách từ các tỉnh xa như Phú Thọ, giúp họ có thêm thời gian để sắp xếp lịch trình tham quan mà không phải vội vã trong cùng một ngày.

Đặt vé an toàn và uy tín qua hệ thống DANAGO

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển, việc đặt vé pháo hoa trực tuyến đã trở thành xu hướng. Tuy nhiên, để tránh rủi ro mua phải vé giả hoặc vé từ các nguồn không chính thức, du khách nên đặt vé thông qua các đơn vị phân phối được ủy quyền.

Hiện nay, bên cạnh những thương hiệu du lịch phổ biến như VINAGO, VINATICKET, DNG Travel,... thì Công ty Cổ phần Du lịch DANAGO là một trong những đơn vị uy tín tại Đà Nẵng tham gia phân phối vé pháo hoa DIFF 2026 chính hãng, được Ban tổ chức cấp giấy chứng nhận phân phối vé chính thức.

DANAGO được Ban tổ chức Lễ hội cấp giấy chứng nhận đối tác bán vé chính thức.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực lữ hành và phân phối vé sự kiện lớn, là chuyên gia trong các tour MICE quy mô lớn, DANAGO mang đến cho du khách hệ thống đặt vé minh bạch, giá cả hợp lý cùng dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp.

Nhờ kinh nghiệm phân phối vé pháo hoa các mùa trước, đặc biệt là DIFF 2025, DANAGO được nhiều du khách tin tưởng lựa chọn nhờ quy trình đặt vé nhanh chóng và thuận tiện. Google maps của họ cũng phản hồi những đánh giá rất tích cực từ khách hàng khi nhận được các đánh giá 5 sao với tỷ lệ tuyệt đối.

Đặt vé DIFF online, thanh toán qua cổng VNPAY an toàn

Hiện tại, du khách có thể dễ dàng đặt vé qua website: https://danago.com.vn/ve-phao-hoa-da-nang/ . Đây là nền tảng đặt vé đã được Bộ Công Thương chứng nhận, tích hợp cổng thanh toán trực tuyến VNPAYvô cùng uy tín và bảo mật.

Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại hoặc máy tính, du khách sẽ nhận được vé điện tử QR Code qua email hoặc zalo. Khi đến cổng soát vé, bạn chỉ cần đưa mã QR trên điện thoại là có thể vào khán đài, loại bỏ hoàn toàn nỗi lo thất lạc hoặc hư hỏng vé giấy.

Bên cạnh dịch vụ đặt vé, DANAGO còn vận hành chuyên trang thông tin tại địa chỉ: https://dng.vn/ve-phao-hoa-da-nang. Tại đây, du khách có thể cập nhật liên tục các tin tức mới nhất về lễ hội, sơ đồ vị trí khán đài, cũng như các kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng hữu ích.

Đội ngũ giao vé của DANAGO tiếp khách hàng tại trụ sở của họ.

Bên cạnh đó, DANAGO còn cung cấp nhiều dịch vụ đi kèm như thuê xe đưa đón, đặt nhà hàng, tổ chức tour và team-building, góp phần mang đến cho du khách một hành trình trọn vẹn khi đến với Đà Nẵng.

Với sự chuẩn bị chu đáo và hệ thống hỗ trợ chuyên nghiệp từ DANAGO, du khách từ Phú Thọ chắc chắn sẽ có một hành trình khám phá Đà Nẵng và thưởng ngoạn pháo hoa DIFF 2026 thật trọn vẹn và đáng nhớ.

