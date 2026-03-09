Vinhomes Green Paradise Cần Giờ lan tỏa sức hút qua Sự kiện Roadshow tại nhiều tỉnh thành

Sự kiện roadshow Vinhomes Green Paradise Cần Giờ thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư và người dân tại nhiều thành phố lớn.

Roadshow quảng bá dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Những ngày đầu tháng 3, chiến dịch Roadshow quảng bá dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Vinh, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và giới đầu tư bất động sản.

Sự kiện Roadshow thu hút đông đảo sự chú ý

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được định hướng phát triển thành siêu đô thị sinh thái biển quy mô lớn, kết hợp hài hòa giữa hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ với quy hoạch đô thị hiện đại. Dự án được kỳ vọng sẽ hình thành một điểm đến mới cho du lịch, nghỉ dưỡng và đầu tư tại khu vực phía Nam trong thời gian tới.

Dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đang trở thành tâm điểm chú ý

Trước sức hút của dự án, nhiều nhà đầu tư tại các địa phương, trong đó có tỉnh Phú Thọ, cũng bày tỏ sự quan tâm tới cơ hội đầu tư tại đại đô thị này.

Tại khu vực Phú Thọ, VNX Holding hiện là đối tác chính thức và duy nhất của Vinhomes, đồng thời là đại lý F1 phân phối dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối bất động sản với hệ thống 4 chi nhánh trên toàn quốc, gồm:

Hà Nội: SB-144 Vinhomes Ocean Park 2

Hồ Chí Minh: Số 38, Đường 15, Khu phố 5, P. Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh

Phú Thọ: Số 1 - Ngô Gia Tự - P.Việt Trì - Phú Thọ

Tuyên Quang: F2-20 Flamingo Tân Trào - Tuyên Quang

VNX Holding là đối tác chính thức và duy nhất của Vinhomes tại Phú Thọ

Theo đại diện doanh nghiệp, với vai trò đối tác phân phối trực tiếp từ chủ đầu tư, VNX Holding sẽ cập nhật thông tin dự án, bảng hàng và các chính sách bán hàng nhanh chóng, chính xác cho khách hàng và nhà đầu tư. Đội ngũ tư vấn của đơn vị cũng hỗ trợ khách hàng lựa chọn các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu an cư và đầu tư.

Thông qua VNX Holding, nhà đầu tư và khách hàng tại Phú Thọ và các tỉnh phía Bắc có thể tiếp cận thông tin về dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ thuận lợi hơn, đồng thời tìm hiểu thêm các cơ hội đầu tư từ những dự án bất động sản quy mô lớn trên thị trường toàn quốc.