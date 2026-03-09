Quảng cáo
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ lan tỏa sức hút qua Sự kiện Roadshow tại nhiều tỉnh thành

Sự kiện roadshow Vinhomes Green Paradise Cần Giờ thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư và người dân tại nhiều thành phố lớn.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ lan tỏa sức hút qua Sự kiện Roadshow tại nhiều tỉnh thành

Roadshow quảng bá dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Những ngày đầu tháng 3, chiến dịch Roadshow quảng bá dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Vinh, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và giới đầu tư bất động sản.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ lan tỏa sức hút qua Sự kiện Roadshow tại nhiều tỉnh thành

Sự kiện Roadshow thu hút đông đảo sự chú ý

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được định hướng phát triển thành siêu đô thị sinh thái biển quy mô lớn, kết hợp hài hòa giữa hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ với quy hoạch đô thị hiện đại. Dự án được kỳ vọng sẽ hình thành một điểm đến mới cho du lịch, nghỉ dưỡng và đầu tư tại khu vực phía Nam trong thời gian tới.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ lan tỏa sức hút qua Sự kiện Roadshow tại nhiều tỉnh thành

Dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đang trở thành tâm điểm chú ý

Trước sức hút của dự án, nhiều nhà đầu tư tại các địa phương, trong đó có tỉnh Phú Thọ, cũng bày tỏ sự quan tâm tới cơ hội đầu tư tại đại đô thị này.

Tại khu vực Phú Thọ, VNX Holding hiện là đối tác chính thức và duy nhất của Vinhomes, đồng thời là đại lý F1 phân phối dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối bất động sản với hệ thống 4 chi nhánh trên toàn quốc, gồm:

Hà Nội: SB-144 Vinhomes Ocean Park 2

Hồ Chí Minh: Số 38, Đường 15, Khu phố 5, P. Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh

Phú Thọ: Số 1 - Ngô Gia Tự - P.Việt Trì - Phú Thọ

Tuyên Quang: F2-20 Flamingo Tân Trào - Tuyên Quang

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ lan tỏa sức hút qua Sự kiện Roadshow tại nhiều tỉnh thành

VNX Holding là đối tác chính thức và duy nhất của Vinhomes tại Phú Thọ

Theo đại diện doanh nghiệp, với vai trò đối tác phân phối trực tiếp từ chủ đầu tư, VNX Holding sẽ cập nhật thông tin dự án, bảng hàng và các chính sách bán hàng nhanh chóng, chính xác cho khách hàng và nhà đầu tư. Đội ngũ tư vấn của đơn vị cũng hỗ trợ khách hàng lựa chọn các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu an cư và đầu tư.

Thông qua VNX Holding, nhà đầu tư và khách hàng tại Phú Thọ và các tỉnh phía Bắc có thể tiếp cận thông tin về dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ thuận lợi hơn, đồng thời tìm hiểu thêm các cơ hội đầu tư từ những dự án bất động sản quy mô lớn trên thị trường toàn quốc.



 Từ khóa: Cần Giờ Paradise Tp Hồ Chí Minh Dự án Sự kiện Sức hút Nhà đầu tư tỉnh Phú Thọ Tân Trào Việt Trì
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ưu nhược điểm của tủ bếp Inox là gì?

Ưu nhược điểm của tủ bếp Inox là gì?
2026-03-09 16:04:00

Trong những năm gần đây, tủ bếp inox ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn nhờ độ bền cao và khả năng chống nước tốt. So với các loại tủ bếp gỗ truyền thống, tủ bếp inox có...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Phường Việt Trì

Thời tiết

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long