Khám phá lợi ích vượt trội của máy Kiosk và hệ thống xếp hàng tự động

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, máy Kiosk và hệ thống xếp hàng tự động ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành và nâng cao trải nghiệm người dùng. Được tích hợp công nghệ cảm ứng, AI, IoT mang đến sự tiện lợi, minh bạch và chuyên nghiệp. Trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thiết yếu như hành chính công, ngân hàng, y tế và thương mại dịch vụ.

Máy Kiosk và hệ thống xếp hàng tự động: giải pháp của thời đại số

Máy Kiosk và hệ thống xếp hàng tự động

Máy kiosk

Máy Kiosk là một trong những thiết bị quan trọng trong hệ thống xếp hàng tự động, có nhiệm vụ hỗ trợ khách hàng đăng ký lịch hẹn dịch vụ, lựa chọn dịch vụ và lấy số thứ tự. Thiết bị này còn kết nối với hệ thống hiển thị và gọi số, đảm bảo quy trình xếp hàng minh bạch, nhanh chóng và chính xác.

Thiết bị được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến nổi bật:

Quét CCCD và nhận diện khuôn mặt: Giúp xác thực thông tin nhanh chóng, chính xác, phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp/ cơ quan vận hành.

Tích hợp AI và Blockchain: Hỗ trợ phân tích dữ liệu, dự báo lưu lượng khách hàng, đảm bảo tính minh bạch và an toàn dữ liệu.

Kiến trúc hệ thống phân tán: Cho phép quản lý nhiều chi nhánh cùng lúc, đồng bộ dữ liệu liên tục.Tùy chỉnh giao diện theo yêu cầu: Thiết kế linh hoạt, phù hợp với từng doanh nghiệp/ cơ quan sử dụng.

Hệ thống xếp hàng tự động

Hệ thống xếp hàng tự động là một giải pháp công nghệ hiện đại, được cấu thành từ các thiết bị phần cứng và phần mềm nhằm tổ chức, quản lý và tối ưu hóa quy trình phục vụ khách hàng.

Phần cứng thường bao gồm:

Máy kiosk: thiết bị cấp số thứ tự cho khách hàng.

Màn hình hiển thị: thông báo số thứ tự và quầy giao dịch tương ứng.

Bảng LED/loa gọi số: hỗ trợ thông báo rõ ràng, dễ tiếp nhận.

Máy chủ (server): quản lý toàn bộ dữ liệu và điều khiển hệ thống.

...

Phần mềm gọi số:

Giữ vai trò trung tâm, giúp kết nối các thiết bị phần cứng, quản lý thông tin khách hàng, phân luồng công việc và cung cấp các báo cáo thống kê để hỗ trợ quản lý.

Những lợi ích mà Kiosk và hệ thống xếp hàng tự động trong các ngành nghề dịch vụ

Trong ngân hàng

Giúp giảm ùn tắc, tiết kiệm thời gian cho khách hàng khi giao dịch.

Tự động phân luồng dịch vụ (gửi tiền, vay vốn, dịch vụ ưu tiên...).

Nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp, hiện đại của ngân hàng.

Dễ dàng thống kê và phân tích dữ liệu để cải tiến chất lượng dịch vụ.

ATPro Corp triển khai máy kiosk và hệ thống xếp hàng

Bệnh viện – Y tế

Giảm tình trạng chen lấn, chờ đợi trong khu vực khám chữa bệnh.

Hỗ trợ phân loại bệnh nhân theo nhu cầu (khám tổng quát, khám chuyên khoa, cấp cứu...).

Giảm bớt áp lực cho các nhân viên y tế trong quá trình làm việc phục vụ bệnh nhân.

Tích hợp với hệ thống quản lý bệnh án điện tử, giúp quy trình tiếp nhận nhanh chóng và chính xác.

Tạo môi trường y tế minh bạch, nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân.

Cơ quan hành chính công

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính minh bạch, rõ ràng ngay tại Kiosk.

Hỗ trợ người dân đăng ký, lấy số thứ tự và theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ.

Giảm áp lực cho cán bộ tiếp dân, hạn chế tình trạng ùn tắc tại quầy.

Tăng tính công khai, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Triển khai tại các cơ quan hành chính công

Siêu thị – Trung tâm thương mại

Điều hướng khách hàng khi cần hỗ trợ dịch vụ, đổi trả hàng hóa, thẻ thành viên.

Tạo quy trình xếp hàng gọn gàng, tránh tình trạng chen lấn ở khu thanh toán.

Góp phần xây dựng hình ảnh siêu thị hiện đại, văn minh.

Tạo quy trình xếp hàng gọn gàng, tránh tình trạng chen lấn ở khu thanh toán. Góp phần xây dựng hình ảnh siêu thị hiện đại, văn minh.

ATPro Corp – Đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp Kiosk thông minh

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong thiết kế và sản xuất các giải pháp công nghệ, ATPro Corp là cái tên uy tín được nhiều đối tác lớn tin tưởng. Điểm mạnh nổi bật của ATPro Corp:

Sản xuất theo yêu cầu riêng: Đáp ứng đa dạng nhu cầu từ giao diện đến tính năng.

Thiết bị tiêu chuẩn công nghiệp: Độ bền cao, phù hợp môi trường vận hành khắt khe.

Hàng luôn có sẵn: Sẵn sàng giao hỏa tốc tại TP.HCM và giao tận nơi các toàn quốc theo yêu cầu, đảm bảo tiến độ.

Hỗ trợ tận nơi: Tư vấn, triển khai, bảo hành chuyên nghiệp.

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Ấn Tượng

Địa chỉ: 60 Đường số 1, P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 028.3842.5001

Email: info@atpro.com.vn

Website: https://atpro.com.vn/