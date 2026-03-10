Học viện Minh Trí Thành giúp tạo sự gắn kết cho hàng triệu gia đình Việt

Học viện Minh Trí Thành chia sẻ những nội dung gì mà có hàng chục nghìn gia đình, cha mẹ đồng hành mỗi tháng? Cùng khám phá phương pháp giúp cha mẹ thấu hiểu, đồng hành và dẫn dắt con bền vững.

Về Học viện Minh Trí Thành

Được thành lập từ năm 2020, trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành đã từng bước khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực phát triển con người tại Việt Nam.

Ngay từ những ngày đầu, Minh Trí Thành không đi theo lối mòn “dạy con phải thế này, phải thế kia”, mà chọn một hướng đi sâu sắc hơn: giúp cha mẹ quay về thấu hiểu chính mình, từ đó thấu hiểu - đồng hành - dẫn dắt con. Thông qua đó, Minh Trí Thành hướng tới mục tiêu giúp mỗi đứa trẻ được khám phá và tỏa sáng tài năng bên trong, sống một cuộc đời có ý nghĩa, biết cống hiến và lan tỏa giá trị tốt đẹp cho xã hội. Đồng thời, cha mẹ không chỉ “nuôi con đúng”, mà còn xây dựng được một gia đình gắn kết, bình an và hạnh phúc lâu dài.

Minh Trí Thành là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực phát triển con người tại Việt Nam

Minh Trí Thành chia sẻ nội dung gì?

Trên thực tế, nội dung chia sẻ của Minh Trí Thành không chỉ xoay quanh việc nuôi dạy con, mà là một hệ thống toàn diện về phát triển con người và mối quan hệ gia đình.

Phát triển bản thân – Nền tảng của mọi thay đổi

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất của Minh Trí Thành là quan điểm: muốn con thay đổi, cha mẹ cần chuyển hóa chính mình trước. Vì vậy, nội dung phát triển bản thân luôn là nền tảng xuyên suốt trong các chương trình.

Khách hàng được hướng dẫn cách yêu thương và chấp nhận bản thân, nhận diện và buông bỏ những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, giận dữ, kiểm soát hay kỳ vọng quá mức. Khi cha mẹ dần xây dựng được sự bình an nội tâm, họ sẽ không còn phản ứng theo thói quen cũ, mà biết dừng lại, lắng nghe và thấu hiểu sâu hơn.

Minh Trí Thành giúp khách hàng xây dựng nội lực mạnh mẽ

Nuôi dạy con – Thấu hiểu thay vì kiểm soát

Trong chủ đề nuôi dạy con, Minh Trí Thành tập trung vào việc kết nối cảm xúc giữa cha mẹ và con cái. Thay vì dạy các phương pháp kỷ luật cứng nhắc hay ép con phải nghe lời, các chuyên gia sẽ hướng dẫn cha mẹ học cách quan sát, lắng nghe và đồng hành cùng con trong từng giai đoạn phát triển.

Cha mẹ được giúp hiểu rằng mỗi hành vi của con đều là một thông điệp. Khi con bướng bỉnh, thu mình hay nổi loạn, đó thường là dấu hiệu của mất kết nối, chứ không phải con “hư” hay “khó dạy”.

Minh Trí Thành giúp cha mẹ trở thành hình mẫu tích cực: sống trung thực với cảm xúc, biết chịu trách nhiệm, biết yêu thương đúng cách. Khi cha mẹ thay đổi, đứa trẻ sẽ tự nhiên thay đổi theo, trong sự an toàn và tin cậy.

Thông qua những chia sẻ từ Minh Trí Thành, hàng triệu cha mẹ đã biết lắng nghe, kết nối với con sâu sắc hơn

Gắn kết mối quan hệ – Xây dựng gia đình bền vững

Không chỉ dừng lại ở mối quan hệ cha mẹ – con cái, Minh Trí Thành còn đặc biệt chú trọng đến việc cải thiện các mối quan hệ trong gia đình, bao gồm vợ chồng, cha mẹ hai bên và các thành viên khác.

Minh Trí Thành cũng nhìn nhận gia đình là một hệ sinh thái cảm xúc. Khi mối quan hệ vợ chồng căng thẳng, con cái sẽ là người chịu ảnh hưởng đầu tiên. Từ đó các gia đình học cách giao tiếp không phán xét, tôn trọng ranh giới cá nhân và cùng nhau xây dựng một môi trường sống yêu thương, an toàn và đầy nâng đỡ.

Minh Trí Thành giúp nhiều gia đình cải thiện các mối quan hệ giữa vợ chồng, con dâu - mẹ chồng,...

Cách tham gia các chương trình của Minh Trí Thành

Hiện nay, hàng tháng Minh Trí Thành tổ chức 3 buổi chia sẻ trực tuyến hoàn toàn miễn phí, thu hút tới 10.000 người tham gia từ khắp nơi trên thế giới. Đây là cơ hội để cha mẹ và những người quan tâm có thể tiếp cận trực tiếp những tư duy nuôi dạy con hiện đại, từng bước kết nối với con cái. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn tham gia các chương trình chuyên sâu để được đồng hành dài hạn, thay đổi sâu sắc hơn và thực hành các điều đã học vào đời sống thực tế.

Các buổi chia sẻ trực tuyến của Minh Trí Thành thu hút tới 10.000 người tham gia

Không chỉ là chia sẻ quá trình nuôi con hay phát triển bản thân, Minh Trí Thành còn mong muốn con người cách sống tỉnh thức, yêu thương đúng cách và xây dựng gia đình từ gốc rễ. Khi cha mẹ thay đổi, con cái sẽ tự nhiên trưởng thành trong sự an toàn và tin cậy. Đó cũng chính là con đường bền vững nhất để mỗi gia đình tìm thấy hạnh phúc thật sự.

Thông tin về Minh Trí Thành:

Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà thương mại Parkview, đường Huyền Quang, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh

Chi nhánh: Tầng 4, Tòa nhà N01-T3 khu Ngoại giao đoàn, đường Hoàng Minh Thảo, P. Xuân Đỉnh, TP. Hà Nội

Văn phòng đại diện: Tầng 3, tòa nhà Intan, 97 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: https://minhtrithanh.com/

Số điện thoại: 091 218 1219 - 092 317 6789

Fanpage: https://www.facebook.com/congtyminhtrithanh