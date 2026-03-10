5 ngôn ngữ cơ thể “kém duyên” khiến bạn mất điểm khi phỏng vấn

Phỏng vấn xin việc không chỉ xoay quanh kỹ năng, kinh nghiệm hay mức lương mong muốn, mà còn là bài kiểm tra về tác phong và ngôn ngữ cơ thể. Chỉ trong vài phút đầu, nhà tuyển dụng đã có thể hình thành ấn tượng ban đầu về ứng viên. Vì vậy, nhận diện và tránh những hành vi “kém duyên” trong giao tiếp phi ngôn ngữ là yếu tố quan trọng giúp bạn ghi điểm chuyên nghiệp.

Khi phỏng vấn cần chuẩn bị và lưu ý điều gì?

Trước buổi phỏng vấn, ứng viên cần chuẩn bị kỹ về thông tin công ty, vị trí ứng tuyển và những kỹ năng liên quan cụ thể đến công việc. Trang phục gọn gàng, đúng môi trường cũng là yếu tố thể hiện sự tôn trọng và tác phong chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, bạn nên chuẩn bị trước các câu hỏi thường gặp để tránh lúng túng khi trao đổi với nhà tuyển dụng.

Ngoài chuyên môn, bạn nên chủ động tìm hiểu về chế độ đãi ngộ và cách tính lương như gross to net để trao đổi rõ ràng, chuyên nghiệp hơn. Sự chuẩn bị này giúp cuộc trò chuyện trở nên minh bạch và thẳng thắn. Bên cạnh đó, giữ tâm lý bình tĩnh, đến đúng giờ và kiểm soát ngôn ngữ cơ thể phù hợp sẽ giúp bạn tạo ấn tượng tích cực ngay từ đầu.

Các ngôn ngữ cơ thể “kém duyên” cần tránh

Bên cạnh nội dung trả lời, ngôn ngữ cơ thể có thể quyết định phần lớn ấn tượng của nhà tuyển dụng. Dưới đây là những hành vi phổ biến dễ khiến ứng viên mất điểm mà bạn nên tránh.

Bắt tay hời hợt hoặc quá mạnh

Khi gặp nhà tuyển dụng, cái bắt tay là ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Nếu bạn bắt tay quá yếu, người ta sẽ nghĩ bạn thiếu tự tin, còn nếu bắt tay quá mạnh, lại dễ bị hiểu là bạn đang cố tỏ ra mạnh mẽ hoặc thiếu tinh tế. Cách tốt nhất là hãy bắt tay với lực vừa phải, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, mỉm cười nhẹ nhàng và giữ khoảng 2-3 giây. Hành động nhỏ như vậy đã thể hiện sự tự tin và tôn trọng ngay từ đầu.

Tránh giao tiếp bằng mắt

Một lỗi thường gặp, đặc biệt là ở những ứng viên ít kinh nghiệm, là tránh giao tiếp bằng mắt. Nhìn xuống bàn, ra ngoài cửa sổ hay đảo mắt liên tục dễ khiến người khác nghĩ bạn thiếu tự tin hoặc không thành thật. Tuy nhiên, nhìn chằm chằm cũng không phải là cách hay. Tốt nhất là duy trì giao tiếp mắt ở mức vừa phải, kết hợp với những cái gật đầu nhẹ và biểu cảm tự nhiên để thể hiện bạn đang chú ý và lắng nghe.

Tư thế ngồi thiếu chuyên nghiệp

Khi phỏng vấn, tránh những tư thế như ngồi khom lưng, ngả người quá sâu, rung chân hay khoanh tay trước ngực. Những hành động này có thể khiến người khác nghĩ bạn thiếu hứng thú hoặc không tôn trọng họ. Thay vào đó, hãy ngồi thẳng lưng, vai thả lỏng, tay đặt nhẹ lên đùi hoặc bàn. Điều này không chỉ giúp bạn trông tự tin hơn mà còn giúp giọng nói của bạn ổn định và dễ nghe hơn khi trả lời.

Động tác tay quá nhiều hoặc quá ít

Tay là phần cơ thể thể hiện cảm xúc rất rõ ràng, vì vậy nếu bạn vung tay quá nhiều, chỉ trỏ mạnh hay cứ nghịch bút, nghịch tóc thì dễ khiến người khác cảm thấy bạn thiếu kiểm soát. Ngược lại, nếu cứ giữ tay cứng đờ hay giấu dưới bàn, bạn lại trông có vẻ căng thẳng và không tự nhiên. Thay vì thế, hãy sử dụng cử chỉ tay một cách tự nhiên khi bạn muốn nhấn mạnh điều gì đó. Một vài cử động nhẹ nhàng sẽ giúp cuộc trò chuyện của bạn thêm sinh động mà vẫn giữ được sự chuyên nghiệp.

Biểu cảm gương mặt thiếu kiểm soát

Gương mặt của bạn như một “màn hình cảm xúc”, vì vậy nếu bạn luôn giữ vẻ mặt căng thẳng, nhăn nhó hay thể hiện sự thiếu kiên nhẫn khi gặp câu hỏi khó, nhà tuyển dụng có thể nghĩ bạn khó xử lý áp lực. Tuy nhiên, nếu cười quá nhiều hoặc cười không đúng lúc, bạn lại dễ bị coi là thiếu nghiêm túc. Tốt nhất, hãy giữ biểu cảm mặt thoải mái, thân thiện và linh hoạt theo từng tình huống trong cuộc trò chuyện.

Liên tục nhìn đồng hồ hoặc điện thoại

Dù cuộc phỏng vấn có kéo dài hơn dự kiến, việc nhìn đồng hồ hay kiểm tra điện thoại sẽ rất mất lịch sự, khiến người đối diện cảm thấy bạn không tập trung và thiếu tôn trọng. Trước khi vào phòng, hãy nhớ tắt chuông hoặc để điện thoại ở chế độ im lặng. Khi bạn hoàn toàn chú ý vào cuộc trò chuyện, bạn sẽ dễ dàng phản ứng linh hoạt và trả lời các câu hỏi chuyên môn một cách tự tin hơn.

Không đồng bộ giữa lời nói và hành vi

Một lỗi khá nhỏ nhưng rất nguy hiểm là khi lời nói và ngôn ngữ cơ thể không khớp với nhau. Bạn có thể nói tự tin, nhưng nếu giọng run, mắt nhìn xuống, vai co lại thì thông điệp của bạn sẽ kém thuyết phục. Nhà tuyển dụng không chỉ nghe những gì bạn nói, mà còn chú ý đến cách bạn thể hiện nữa. Vì vậy, đừng ngần ngại luyện tập trước gương hoặc nhờ bạn bè góp ý để điều chỉnh ngôn ngữ cơ thể sao cho thật phù hợp.

Khoảng cách đứng hoặc ngồi không hợp lý

Ngồi quá gần người đối diện có thể khiến họ cảm thấy không thoải mái vì bị xâm phạm không gian riêng, trong khi ngồi quá xa lại khiến bạn trông như thiếu sự cởi mở. Khoảng cách lý tưởng là vừa đủ để cả hai có thể trao đổi thoải mái. Nếu phỏng vấn online, nhớ đảm bảo khung hình rõ ràng, nhìn vào camera và giữ không gian phía sau gọn gàng, thoáng đãng để tạo ấn tượng tốt nhất.

Sự tự tin, sự tôn trọng và khả năng giao tiếp tự nhiên chính là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công. Vì vậy, hãy chuẩn bị kỹ lưỡng không chỉ về câu trả lời mà còn về cách bạn thể hiện bản thân. Chỉ cần một chút tinh tế trong ngôn ngữ cơ thể, bạn sẽ làm nổi bật bản thân trong mắt nhà tuyển dụng. Chúc bạn có một buổi phỏng vấn thành công và đừng quên, sự chuẩn bị toàn diện luôn là yếu tố quan trọng nhất để đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình!