Golden Coto Hotel – Khách Sạn Cô Tô Giá Tốt, Phòng Đẹp, Gần Biển

Giữa trung tâm đảo xinh đẹp, Golden Coto Hotel nổi bật là khách sạn Cô Tô được nhiều du khách lựa chọn nhờ vị trí thuận lợi, hệ thống phòng hiện đại và dịch vụ trọn gói chuyên nghiệp. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi lưu trú giá hợp lý, phòng đẹp, gần biển và đầy đủ tiện ích cho gia đình, cặp đôi hoặc đoàn công ty, thì Golden Coto Hotel chính là gợi ý vô cùng lý tưởng.

1. Giới thiệu tổng quan Golden Coto Hotel

Golden Coto Hotel là khách sạn tiêu chuẩn 3 sao tọa lạc ngay trung tâm thị trấn Cô Tô. Với quy mô 60 phòng nghỉ được đầu tư đồng bộ, khách sạn mang đến không gian lưu trú hiện đại, sạch sẽ và thoải mái.

Phong cách thiết kế của khách sạn Cô Tô này hướng tới sự sang trọng nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên biển đảo. Tông màu sáng, nội thất tinh tế cùng hệ thống tiện nghi đầy đủ giúp du khách có cảm giác thư giãn như đang nghỉ dưỡng tại resort thu nhỏ giữa lòng đảo.

Không chỉ phục vụ khách lẻ, khách sạn còn là lựa chọn quen thuộc của các đoàn khách công ty, tổ chức Team Building, Gala Dinner hay tour gia đình đông người.

2. Vị trí trung tâm thị trấn – Thuận tiện tham quan & di chuyển

Một trong những lợi thế lớn nhất của Golden Coto Hotel chính là vị trí đắc địa. Khách sạn nằm ngay khu vực trung tâm thị trấn Cô Tô, chỉ mất vài phút đi bộ là bạn có thể chạm chân xuống bãi biển.

Từ đây, du khách dễ dàng di chuyển tới các điểm tham quan nổi tiếng như:

- Bãi đá Cầu Mỵ

- Bãi biển Hồng Vàn

- Đảo Cô Tô Con

Ngoài ra, khách sạn cũng gần khu chợ trung tâm, quán café, cửa hàng đặc sản và bến xe điện. Vị trí này giúp du khách tiết kiệm thời gian di chuyển và chủ động lịch trình khám phá đảo.

3. Hệ thống phòng nghỉ đa dạng (Deluxe – Superior – VIP)

Golden Coto Hotel cung cấp nhiều hạng phòng để đáp ứng nhu cầu khác nhau của du khách:

Phòng Superior

Phù hợp cho cặp đôi hoặc nhóm 2 người. Phòng được trang bị giường lớn, điều hòa, TV màn hình phẳng, minibar và phòng tắm riêng sạch sẽ.

Phòng Deluxe

Diện tích rộng hơn, có cửa sổ hoặc ban công thoáng mát. Đây là lựa chọn được nhiều gia đình nhỏ yêu thích vì không gian thoải mái và tiện nghi đầy đủ.

Phòng VIP

Hạng phòng cao cấp nhất với thiết kế sang trọng, view đẹp, nội thất tinh tế. Phòng VIP phù hợp cho khách hàng muốn trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư và đẳng cấp hơn.

Tất cả các phòng đều được vệ sinh hàng ngày, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và sự thoải mái tối đa cho khách lưu trú.

4. Nhà hàng Sứa Palace – Hải sản tươi ngon & Gala Dinner chuyên nghiệp

Ngay trong khuôn viên khách sạn là Nhà hàng Sứa Palace – địa điểm ẩm thực được nhiều thực khách đánh giá cao tại đảo.

Nhà hàng Cô Tô này có sức chứa lớn, phù hợp tổ chức tiệc đoàn, liên hoan và Gala Dinner. Thực đơn phong phú với các món hải sản tươi sống như tôm, ghẹ, mực, sá sùng, bề bề... được chế biến theo nhiều phong cách hấp dẫn.

Đội ngũ bếp chuyên nghiệp cùng phong cách phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình giúp mỗi bữa ăn tại đây trở thành một trải nghiệm đáng nhớ. Đặc biệt, khách sạn hỗ trợ set up sân khấu, âm thanh, ánh sáng cho các chương trình Gala Dinner trọn gói.

5. Khu vườn xanh & Không gian tiệc ngoài trời

Golden Coto không chỉ có không gian trong nhà mà còn sở hữu khu vườn xanh mát, được thiết kế hài hòa với thiên nhiên biển đảo.

Đây là địa điểm lý tưởng để tổ chức:

- Tiệc sinh nhật

- Liên hoan gia đình

- Tiệc cưới nhỏ

- Workshop hoặc sự kiện ngoài trời

Không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh cùng hệ thống đèn trang trí lung linh tạo nên bầu không khí ấm cúng và lãng mạn vào buổi tối.

6. Khu BBQ bãi biển lãng mạn – Xe điện đưa đón miễn phí

Một điểm cộng đặc biệt tại Golden Coto là dịch vụ BBQ bãi biển. Du khách có thể thưởng thức tiệc nướng hải sản ngay bên bờ biển, trong tiếng sóng vỗ và làn gió mát.

Khách sạn hỗ trợ xe điện đưa đón miễn phí từ khách sạn ra khu vực tổ chức BBQ. Điều này giúp du khách thuận tiện di chuyển mà không cần lo lắng về phương tiện.

BBQ bãi biển đặc biệt phù hợp cho nhóm bạn, công ty tổ chức Team Building hoặc cặp đôi muốn có buổi tối lãng mạn giữa thiên nhiên.

7. Dịch vụ & tiện ích nổi bật tại Golden Coto

Golden Coto Hotel cung cấp hệ sinh thái dịch vụ trọn gói bao gồm:

- Hỗ trợ đặt vé tàu cao tốc

- Cho thuê xe máy, xe điện

- Tư vấn và tổ chức tour tham quan đảo

- Dịch vụ giặt là

- Lễ tân hỗ trợ 24/7

Đội ngũ nhân viên thân thiện, nhiệt tình luôn sẵn sàng hỗ trợ du khách trong suốt thời gian lưu trú. Phong cách phục vụ chuyên nghiệp chính là một trong những yếu tố giúp khách sạn giữ chân nhiều khách hàng quay lại mỗi năm.

8. Lý do nên chọn Golden Coto khi đến Cô Tô

Có rất nhiều khách sạn tại Cô Tô, nhưng Golden Coto vẫn là lựa chọn nổi bật nhờ những ưu điểm sau:

- Vị trí trung tâm, gần biển

- Giá phòng hợp lý so với chất lượng

- Hệ thống phòng đa dạng, sạch đẹp

- Nhà hàng hải sản uy tín ngay trong khách sạn

- Tổ chức Gala Dinner & BBQ chuyên nghiệp

- Dịch vụ trọn gói từ lưu trú – ăn uống – tham quan

Thông tin liên hệ đặt phòng:

Địa chỉ: 124 Nguyễn Du, Khu 2, TT Cô Tô ,H Cô Tô, Quảng Ninh

Hotline: 09 7442 6886

Website: https://goldencoto.vn/

Golden Coto không chỉ đơn thuần là nơi nghỉ chân, mà còn là điểm dừng hoàn hảo để bạn tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ biển đảo. Nếu bạn đang lên kế hoạch du lịch Cô Tô năm 2026, hãy cân nhắc Golden Coto Hotel để có trải nghiệm tiện nghi, thoải mái và đáng nhớ nhất.