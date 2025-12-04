Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Trích đo bản đồ địa chính dự án Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với quốc lộ 6

Ngày 4/12, UBND phường Hòa Bình phối hợp với Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, Ủy ban MTTQ phường và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân có đất và tài sản trên đất, nằm trong phạm vi đoạn đầu tuyến của dự án, chấp hành và phối hợp để thực hiện việc cắm cọc giải phóng mặt bằng; trích đo bản đồ địa chính theo hiện trạng sử dụng đất của các thửa đất, tài sản trên đất tại lý trình Km0+00÷Km0+220 thuộc dự án Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với Quốc lộ 6.

Đây là đoạn đầu tuyến của Dự án chưa triển khai, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với Quốc lộ 6 có tổng chiều dài 4,4km do Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư. Đến thời điểm hiện tại, dự án hoàn thành khoảng 60%.

Trích đo bản đồ địa chính dự án Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với quốc lộ 6

Các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân phối hợp để thực hiện việc cắm cọc giải phóng mặt bằng Dự án Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với Quốc lộ 6

Việc cắm cọc GPMB, trích đo bản đồ địa chính để xác định và đánh dấu chính xác ranh giới đất thu hồi cho dự án, tạo cơ sở pháp lý cho bồi thường, hỗ trợ, di dời và thi công; xác định chi tiết ranh giới, diện tích, mục đích sử dụng đất của thửa đất, phục vụ công tác quản lý đất đai và các giao dịch pháp lý. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối giữa trung tâm phường Hoà Bình và quốc lộ 6.

Hồng Trung


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng nối đường phường UBND Quốc lộ Dân chủ Bản đồ Hòa bình Giải phóng mặt bằng Ban quản lý dự án
