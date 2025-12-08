Tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh

Việc xây dựng Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm học 2025 – 2026 mang ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng để triển khai đồng bộ các chính sách giáo dục trong giai đoạn mới.

Trường THPT Đoan Hùng, xã Đoan Hùng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Chính sách miễn học phí theo Nghị quyết số 217/2025/QH15 ngày 26/6/2025 của Quốc hội mở ra cơ hội giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh, đồng thời đặt ra nhiệm vụ cho tỉnh trong việc ban hành nghị quyết mới nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch và phù hợp với điều kiện thực tế ở các địa bàn.

Năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí và trong các cơ sở giáo dân lập, tư thục thuộc hệ 3 thống giáo dục quốc dân được hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 217/2025/QH15. Từ năm học 2024 - 2025 trở về trước, học sinh mầm non, phổ thông công lập phải đóng học phí (trừ học sinh mầm non 5 tuổi được miễn học phí; học sinh tiểu học không phải đóng học phí) theo mức quy định tại các Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) của 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (trước sáp nhập). Tuy nhiên, mức đóng học phí không thống nhất giữa các địa bàn có điều kiện tương đồng về kinh tế - xã hội và hiện nay mức học phí theo Nghị quyết HĐND của 3 tỉnh cũ vẫn còn hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Như vậy, nếu triển khai thực hiện Nghị quyết số 217/2025/QH15 của Quốc hội (áp dụng từ năm học 2025 - 2026) và Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ 03/9/2025) khi chưa có Nghị quyết mới của HĐND tỉnh Phú Thọ thay thế để làm căn cứ thực hiện chính sách học phí năm học 2025 - 2026 sẽ tạo nên mất công bằng do khác nhau về mức được cấp bù học phí giữa các cơ sở giáo dục công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở các địa bàn có sự tương đồng về điều kiện kinh tế - xã hội. Từ cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc trình HĐND tỉnh Phú Thọ ban hành Nghị quyết “Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm học 2025 - 2026” là cần thiết, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, công bằng, phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh sau sáp nhập và đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng, xã Phù Ninh tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

Theo Tờ trình của UBND tỉnh việc ban hành Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm học 2025- 2026 nhằm:Thực hiện kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công bằng trong tiếp cận giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng chính sách xã hội; đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho các gia đình, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Làm căn cứ pháp lý để các cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai thống nhất, minh bạch, đồng bộ chính sách miễn, hỗ trợ học phí, bảo đảm quyền lợi của người học và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh sau khi hợp nhất.

Việc xây dựng Nghị quyết đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, phù hợp với Nghị quyết số 217/2025/QH15 của Quốc hội, Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ, và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Việc thực hiện chính sách miễn, hỗ trợ học phí gắn với điều kiện kinh tế - xã hội, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế trong những năm gần đây, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển giáo dục và khả năng cân đối của ngân sách địa phương. Thực hiện phân vùng mức học phí theo quy định tại Khoản 8, Điều 8 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, để đảm bảo sự công bằng giữa các cơ sở giáo dục công lập về nguồn kinh phí được cấp bù do miễn học phí và trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục khi được hưởng chính sách hỗ trợ học phí ở các địa bàn tương đồng về điều kiện kinh tế - xã hội, đồng thời có sự hỗ trợ cao hơn đối với các cơ sở giáo dục đào tạo công lập thuộc khu vực khó khăn. Xây dựng và ban hành Nghị quyết về chính sách học phí kịp thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước và của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục và thực hiện chính sách an sinh xã hội trong việc giảm gánh nặng kinh tế, tạo điều kiện tiếp cận công bằng về giáo dục đối với các gia đình khó khăn. Phát huy những ưu điểm, điều chỉnh kịp thời, phù hợp khi chuyển từ chính sách thu học phí sang chính sách miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Chị Đàm Thị Hồng Ngân, công nhân Công ty TNHH Sein Together Kee Eun Việt Nam cho biết: Gia đình chị có hai con đang học tiểu học và THPT. Việc Quốc hội ban hành chính sách miễn học phí và tỉnh xây dựng mức hỗ trợ thống nhất khiến chị cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Lương công nhân không cao, thời gian vừa qua giá cả lại tăng nên chi phí học hành cho con là khoản gia đình tôi luôn phải tính toán kỹ. Nghe tin từ năm học 2025 – 2026 các cháu được miễn học phí và có hỗ trợ rõ ràng, tôi mừng lắm. Mỗi tháng tiết kiệm được vài trăm nghìn nhưng với chúng tôi, đó là khoản rất ý nghĩa. Chính sách mới giúp chúng tôi giảm bớt gánh nặng tài chính ,yên tâm hơn, tập trung làm việc và lo cho con học hành đầy đủ.

Khi chính sách miễn, hỗ trợ học phí được triển khai thống nhất, minh bạch và phù hợp điều kiện kinh tế, xã hội của từng địa bàn, người học sẽ được bảo đảm quyền lợi tốt hơn, các gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí, các cơ sở giáo dục có căn cứ thực hiện đồng bộ. Đây là bước đi quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện để mọi trẻ em đều được tiếp cận học tập công bằng, bền vững và hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cho tương lai của tỉnh.

Hạnh Thúy