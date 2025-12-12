Giáo dục
Phú Thọ có 2 sản phẩm vào vòng chung khảo cấp quốc gia Giải thưởng Tiên phong ứng dụng AI trong giáo dục

Sở GD&ĐT vừa thông báo kết quả vòng sơ tuyển Giải thưởng Tiên phong ứng dụng AI trong giáo dục do Bộ GD&ĐT tổ chức. Năm nay, giải thu hút hơn 7.700 sản phẩm từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Giáo viên Trường THCS Phượng Mao, xã Tu Vũ tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Tỉnh Phú Thọ có 428 sản phẩm tham dự. Kết quả, có 3 sản phẩm lọt top 100 sản phẩm xuất sắc nhất (xếp thứ 7 toàn quốc); 2 sản phẩm lọt top 50 sản phẩm xuất sắc nhất (xếp thứ 6 toàn quốc).

Căn cứ kết quả vòng sơ tuyển, tỉnh Phú Thọ có 2 sản phẩm được tham gia vòng chung khảo cấp quốc gia: "Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy - học môn Toán lớp 2 qua ứng dụng “Toán 2 - Vui học mỗi ngày” của giáo viên Nguyễn Huy Tuấn, Trường Tiểu học Đồng Tiến (xã Đạo Trù); “Mô hình AI tối ưu công tác chủ nhiệm và xây dựng học liệu số ở mầm non và tiểu học” của giáo viên Vũ Văn Nam, Trường Tiểu học Tử Du (xã Lập Thạch).

