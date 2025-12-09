Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc (12/1965 - 12/2025)

60 năm xây dựng, phát triển và khát vọng đổi mới

Năm 2025, đánh dấu cột mốc lịch sử đặc biệt của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc - một ngôi trường mang sứ mệnh “giữ lửa”, truyền lửa và lan tỏa những giá trị văn hóa - nghệ thuật đặc sắc của vùng non cao Tây Bắc suốt 60 năm qua. Từ những lớp học dựng tạm bằng tre nứa giữa chiến tranh ác liệt đến cơ sở đào tạo hiện đại hôm nay, các thế hệ thầy và trò đã xây dựng nên truyền thống đáng tự hào, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa các dân tộc và đào tạo nguồn nhân lực nghệ thuật quan trọng cho khu vực miền núi phía Bắc.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm học 2025 - 2026.

Tiền thân của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc là Trường Sơ cấp Văn hóa nghệ thuật, thành lập tháng 8/1962, tại Thuận Châu (Sơn La). Trong những năm tháng gian khổ của cuộc kháng chiến chống Mỹ, ngày 17/12/1965 trở thành dấu mốc quan trọng khi Ủy ban Hành chính khu Tự trị Tây Bắc quyết định thành lập Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật khu Tây Bắc. Từ đây, nhà trường chính thức là nơi đào tạo lực lượng văn hóa - nghệ thuật nòng cốt phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa và tuyên truyền của vùng.

Giai đoạn 1965 - 1975, giữa khói bom chiến tranh và muôn vàn thiếu thốn, thầy và trò nhà trường phải sơ tán về Bản Ca, Chiềng Khoang, Thuận Châu. Gian khổ chưa bao giờ làm chùn bước. Những lớp học bằng tre nứa, bàn ghế thô sơ, tiếng đàn hòa cùng tiếng máy bay địch lại càng tô thắm tinh thần bền bỉ, sáng tạo và lòng yêu nghề của các thế hệ thầy cô, học trò nhà trường. Đó là những năm tháng đặt nền móng cho bản lĩnh, phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của nhà trường.

Bước sang giai đoạn hòa bình (1976 - 2005), cùng công cuộc đổi mới của đất nước, Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc từng bước trưởng thành và mở rộng quy mô đào tạo với nhiều chuyên ngành; đội ngũ giảng viên ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn; cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư. Trong gần 3 thập kỷ, hàng nghìn học sinh tốt nghiệp từ mái trường này đã trở thành lực lượng quan trọng trong các trung tâm văn hóa, đoàn nghệ thuật, trường học và cơ quan văn hóa của nhiều tỉnh như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ... Dấu ấn ấy khẳng định vai trò không thể thay thế của nhà trường trong phát triển nguồn nhân lực nghệ thuật vùng miền núi phía Bắc.

Năm 2005, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc được thành lập, mở ra giai đoạn phát triển mới, hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn. Năm 2009, trường tiếp tục có bước đột phá khi chuyển về cơ sở khang trang tại Thịnh Lang (nay thuộc phường Hòa Bình), tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường hợp tác và mở rộng ngành nghề.

Trải qua 60 năm, từ vài cán bộ buổi đầu, đến nay, nhà trường có đội ngũ 64 viên chức và người lao động, trong đó có 45 nhà giáo, nhiều thầy cô đạt trình độ sau đại học. Bộ máy tổ chức tinh gọn gồm 4 khoa chuyên môn và 3 phòng chức năng, vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp.

Mỗi năm, trường duy trì quy mô 300 - 400 học sinh, sinh viên với 4 ngành trọng điểm cấp quốc gia và khu vực: Thanh nhạc; Biểu diễn nhạc cụ truyền thống; Biểu diễn nhạc cụ phương Tây; Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc. Đây là những ngành khó, hiếm, đòi hỏi sự kiên trì, tài năng và tình yêu văn hóa dân tộc. Nhà trường giữ vững vai trò tiên phong khi đào tạo bài bản và chuyên sâu, góp phần quan trọng vào bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đang đứng trước nguy cơ mai một. Tỷ lệ trên 70% học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, nhiều người trở thành nghệ sĩ nòng cốt tại các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp hoặc cán bộ văn hóa cơ sở là minh chứng rõ nét về chất lượng đào tạo và uy tín của nhà trường.

Nhà trường luôn coi nghiên cứu khoa học, sưu tầm và bảo tồn văn hóa dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm. Khoảng 15% chương trình được lồng ghép những kiến thức về văn hóa cổ truyền của các dân tộc. Các khoa chuyên môn tích cực sáng tạo, đưa nghệ thuật dân tộc vào giảng dạy, xây dựng bài giảng giàu bản sắc. Nhiều công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao đã được triển khai: 2 đề tài cấp tỉnh về bảo tồn văn hóa Mường và dân ca Mường; 7 đề tài cấp trường; 11 giáo trình môn học; 4 sách chuyên khảo phục vụ đào tạo. Năm 2023, nhà trường ghi dấu ấn với 1 giải Nhất (Hòa tấu Xên Mường) và 1 giải Nhì tại Cuộc thi Độc tấu - Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc. Đây là minh chứng cho sự sáng tạo, chất lượng đào tạo và niềm đam mê nghệ thuật của đội ngũ giảng viên, học sinh, sinh viên.

Những nỗ lực của nhà trường đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất (2010), hạng Nhì (2005, 2015), hạng Ba (1995); Cờ thi đua của Chính phủ (2013, 2019); Cờ thi đua của Bộ VH-TT&DL và Bộ GD&ĐT; nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương. Đó là sự ghi nhận cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và cống hiến không ngừng của tập thể nhà trường.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc đặt mục tiêu phát triển toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ về quy mô và chất lượng đào tạo; tinh gọn tổ chức bộ máy; hiện đại hóa cơ sở vật chất; đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hợp tác. Tầm nhìn chiến lược của nhà trường là trung tâm đào tạo, nghiên cứu, sáng tạo và bảo tồn văn hóa nghệ thuật hàng đầu miền núi phía Bắc.

60 năm - một hành trình dài với biết bao gian khó, thử thách nhưng cũng đầy vinh quang. Tự hào với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tận tâm, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc tiếp tục kiên định sứ mệnh giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa Tây Bắc, đào tạo nguồn nhân lực nghệ thuật chất lượng cao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Với niềm tin, khát vọng và trách nhiệm, tập thể nhà trường quyết tâm viết tiếp những trang mới của hành trình đổi mới - sáng tạo, xứng đáng với vị thế 60 năm của một ngôi trường mang đậm bản sắc văn hóa vùng Tây Bắc.

Thạc sỹ Nguyễn Minh Cường - Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc