Phú Thọ điều chỉnh nội dung đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn năm học 2025-2026

{title}
{publish}
{head}
Sở Giáo dục và Đào tạo(GD&ĐT) ban hành văn bản số 2455 /SGDĐT-GDTrH ngày 4/12/2025 về việc điều chỉnh nội dung đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn năm học 2025-2026.
Giờ học môn Tiếng Anh của cô và trò Trường THCS Gia Cẩm, phường Việt Trì
Theo đó,trên cơ sở Kế hoạch số 70/KH-SGDĐT ngày 26/11/2025 của Sở GD& ĐT về đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn năm học 2025-2026 đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa Giáo dục phổ thông và đề xuất của tổ giáo viên cốt cán môn Tiếng Anh, Tin học và các đơn vị trường học, Sở GD&ĐT điều chỉnh một số nội dung về đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn năm học 2025-2026.
Về cấu trúc đề khảo sát chất lượng, môn Tiếng Anh cấp THCS được phân bổ mức độ tư duy gồm: 30% nhận biết, 40% thông hiểu và 30% vận dụng. Môn Tin học mức độ tư duy gồm: 30% nhận biết, 40% thông hiểu và 30% vận dụng.bài khảo sát gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn, mỗi câu 0,25 điểm.
Điều chỉnh mã môn Công nghệ, cấp THCS, trường chọn mô đun công nghiệp, mã môn: 09.CN. Trường chọn mô đun nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, mã môn: 09.NN. Trường chọn mô đun dịch vụ, mã môn: 09.DV. 2.2. Cấp THPT: Mã môn Công nghệ công nghiệp: 09.CN. Mã môn Công nghệ nông nghiệp: 09.NN.
Việc điều chỉnh này nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức chuyên môn, hỗ trợ các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng dạy học và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.
Hiền Mai
baophutho.vn Giáo dục kỹ năng sống (KNS) đang được xem là “hành trang” không thể thiếu, không chỉ trang bị kiến thức mà còn góp phần quan trọng hình thành...
baophutho.vn Năm 2025, đánh dấu cột mốc lịch sử đặc biệt của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc - một ngôi trường mang sứ mệnh “giữ lửa”, truyền lửa...
baophutho.vn UBND tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 1084/UBND-KGVX9 ngày 7/12/2025 về việc hướng dẫn sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông...
baophutho.vn Việc xây dựng Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh của cơ sở giáo dục...
baophutho.vn Với sự đoàn kết, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, giúp chất lượng giáo dục của Trường THCS Gia Cẩm, phường Việt Trì ngày càng nâng cao....
baophutho.vn Chiều 6/12, tại Trường THPT Kỹ Thuật Việt Trì, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bế mạc Hội thi Giáo dục quốc phòng và An ninh học sinh THPT lần...
baophutho.vn Sáng 6/12,Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ tổng kết và trao giải...