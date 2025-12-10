Thực hiện học bạ số đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2025 – 2026

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 10883 /UBND-KGVX9 ngày 8/12/2025 về việc thực hiện Học bạ số đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2025 – 2026.

Giờ học của cô và trò Trường THPT Đoan Hùng, xã Đoan Hùng.

Theo đó, để bảo đảm triển khai Học bạ số đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị chức năng.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao đóng vai trò chủ trì, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai để 100% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong tỉnh sử dụng sổ điểm điện tử và Học bạ số từ năm học 2025–2026. Sở sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho toàn bộ cán bộ quản lý và giáo viên; phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ cấp email công vụ, chữ ký số; .phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ để cung cấp nền tảng hạ tầng kỹ thuật triển khai học bạ số thống nhất tại các nhà trường theo quy định.

Công an tỉnh được giao Chủ trì, phối hợp với ngành Giáo dục đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng đối với hệ thống dữ liệu học bạ số. Phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện đồng bộ, kết nối, chia sẻ dữ liệu Học bạ số với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID theo Đề án 06.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc cấp phát, quản lý chữ ký số cá nhân cho giáo viên và chữ ký số tổ chức cho các nhà trường theo Nghị định số 68/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024. Tham mưu về tiêu chuẩn kỹ thuật, nền tảng dữ liệu, bảo đảm tính liên thông và đồng bộ.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí bảo đảm việc triển khai hệ thống sổ điểm điện tử, học bạ số cho 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026, để không phát sinh chi phí đối với học sinh, học viên và gia đình người học khi triển khai học bạ số. Bảo đảm nguồn kinh phí cho công tác tập huấn, duy trì dịch vụ chữ ký số và hạ tầng công nghệ phục vụ triển khai Học bạ số theo quy định.

Ủy ban nhân dân các xã, phường ban hành kế hoạch triển khai sổ điểm điện tử và học bạ số năm học 2025-2026, hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc trên địa bàn ban hành quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Học bạ số tại đơn vị. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý (từ mầm non đến trung học cơ sở) thực hiện nghiêm túc việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu; bảo đảm 100% dữ liệu quản trị nhà trường được làm sạch, đồng bộ chính xác để phục vụ khởi tạo sổ điểm điện tử và học bạ số từ năm học 2025-2026.

Hiền Mai