Hơn 800 học sinh Cao Phong sôi nổi tham gia chương trình giáo dục kỹ năng giao thông an toàn

Sáng tạo – trực quan – giàu ý nghĩa, chương trình “Giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn năm học 2025 – 2026” do Trường Tiểu học Cao Phong vừa tổ chức đã thu hút sự tham gia của 814 học sinh toàn trường. Hoạt động nhằm trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành và hình thành thói quen ứng xử văn minh khi tham gia giao thông cho học sinh lứa tuổi tiểu học, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn và lan tỏa văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Tham gia chương trình giao lưu có hơn 800 học sinh các khối lớp toàn trường Tiểu học Cao Phong

Mở đầu chương trình, 814 học sinh đã tạo nên màn đồng diễn quy mô lớn trên nền nhạc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Hàng trăm cánh tay hòa nhịp, từng động tác đều được chuẩn bị công phu, tạo thành bầu không khí hào hứng và lan tỏa tinh thần đoàn kết. Thông điệp mà các em gửi gắm thông qua màn đồng diễn mang tính biểu tượng này rất giản dị nhưng giàu ý nghĩa: hòa bình không phải là điều gì quá xa xôi, mà hiện hữu ngay trong sự an toàn mỗi ngày, an toàn trên từng con đường, trong từng hành vi văn minh khi tham gia giao thông, trong ý thức bảo vệ tính mạng của chính mình và những người xung quanh.

Luật giao thông đã được chuyển tải một cách sáng tạo, gần gũi qua các tiểu phẩm do các em học sinh diễn xuất

Điểm nhấn của chương trình nằm ở phần giao lưu, tranh tài giữa các khối lớp. Những bài giảng lý thuyết nặng tính học thuật, kiến thức về Luật giao thông đường bộ đã được chuyển tải thông qua hình thức hóa thân, trải nghiệm và diễn xuất sáng tạo.

Sân khấu học đường trong buổi sáng ấy được biến thành một ngã tư thu nhỏ, mô phỏng những tình huống giao thông thường gặp hằng ngày. Tại đây, học sinh các lớp trình diễn những tiểu phẩm kịch ngắn xoay quanh hành vi đi đúng phần đường, xử lý va chạm bất ngờ, quan sát khi sang đường, đội mũ bảo hiểm đúng cách hoặc kỹ năng sơ cứu người bị nạn. Các em thể hiện vừa chân thực, vừa dí dỏm, tạo nên những tràng cười sảng khoái nhưng cũng để lại nhiều bài học sâu sắc cho cả học sinh và phụ huynh có mặt tại chương trình. Qua ngôn ngữ trẻ nhỏ, Luật giao thông trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ ghi nhớ.

Những cảm nhận, góc nhìn về giao thông đường bộ, văn hóa giao thông được các em học sinh thể hiện qua những bức tranh đầy màu sắc

Không chỉ thể hiện năng lực diễn xuất, các em còn thể hiện góc nhìn cá nhân về văn hóa giao thông thông qua những bức tranh cổ động đầy màu sắc, sáng tạo trong bố cục, rõ ràng trong thông điệp, thể hiện mong muốn về những cung đường an toàn hơn cho trẻ em. Song song với đó, phần thi kiến thức về Luật giao thông giữa các đội đã thu hút sự cổ vũ lớn. Nhiều câu hỏi tình huống thực tiễn được đưa ra giúp học sinh thể hiện sự am hiểu về quy tắc giao thông, từ đó hình thành thói quen tự nhận diện và xử lý tình huống an toàn.

Những am hiểu về Luật giao thông, văn hóa giao thông được các em thể hiện qua phần thi kiến thức

Theo đại diện nhà trường, chương trình không chỉ là một cuộc thi mà là hoạt động giáo dục nền tảng, giúp học sinh hình thành ý thức tự bảo vệ và thói quen ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Thông qua trải nghiệm trực quan, các em tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn, góp phần xây dựng văn hóa giao thông và môi trường học đường an toàn, hướng tới mục tiêu “mỗi ngày đến trường là một ngày vui và an toàn”.

Mạnh Hùng